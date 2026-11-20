После массированной атаки со стороны РФ ситуацию в энергосистеме назвали крайне сложной, а в пяти районах столицы часть киевлян осталась без электричества.

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Отключение света / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что произошло:

Аварийные отключения действуют в трех западных областях

В пяти районах Киева часть жителей осталась без света

Энергетики назвали ситуацию крайне сложной

Утром 20 ноября во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной стала ночная массированная атака страны-агрессора РФ на энергетическую инфраструктуру. Без света остались Кривой Рог и часть Киева. Об этом сообщили в "Укрэнерго" в Telegram.

В компании подчеркнули, что отключения были вынужденной мерой - для стабилизации работы энергосистемы.

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"Из-за атаки врага на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложная. Для стабилизации её работы в трёх областях вынужденно применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и восстановить электроснабжение потребителей. В "Укрэнерго" пообещали дополнительно сообщать об изменениях.

Какие районы Киева остались без света

В столице из-за массированной атаки без электроснабжения осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов. Об этом сообщили в ДТЭК в Telegram.

В энергокомпании пояснили, что проблемы со светом есть и в других районах города.

"В других районах столицы действуют экстренные отключения из-за повреждения оборудования и перегрузки сетей. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки", - отметили в ДТЭК.

Очереди отключений / Инфографика: Главред

Во время длительных аварийных отключений электроэнергии или тепла можно воспользоваться пунктами непоколебимости. Адреса ближайших пунктов ищите на государственном сайте Пункт несокрушимости.

Ситуация в Кривом Роге

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в ночь на 20 ноября российские оккупанты массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, обесточена часть города, в частности котельные, насосные станции и несколько тяговых подстанций электротранспорта. Погибших и пострадавших нет.

По его словам, из-за атаки без электроснабжения остались ряд котельных, насосные станции водоканала и больницы. Медицинские учреждения перевели на работу от генераторов. Также повреждены автозаправочные станции.

Кроме того, обесточена значительная часть абонентов и несколько тяговых подстанций городского электротранспорта в северной части города. Из-за этого временно не работают троллейбусные маршруты № 18, 15, 16 и 10. Троллейбусы курсируют до площади Кольцевой (Толстого).

"Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, бригады коммунальщиков, электриков, тепловиков. Делается все возможное для стабилизации ситуации", - отметил Вилкул.

По его словам, в Никопольском районе российские войска также атаковали с помощью беспилотников Никополь и Марганецкую общину. В результате ударов повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

В то же время в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения продолжают работать.

Чем Россия будет наносить удары по энергетике зимой

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду ещё в сентябре прогнозировал, что с началом отопительного сезона РФ сделает ставку на баллистику.

"Я думаю, что баллистические ракеты в большом количестве будут нацелены в первую очередь на энергетическую инфраструктуру с началом отопительного сезона. У меня есть такое предчувствие. В том, что Путин будет пытаться это делать, я не сомневаюсь", - сказал эксперт.

Главную угрозу этой зимой аналитик видит не в отдельных новейших средствах поражения, а в массовости ударов.

"Угроза именно в количестве. Сейчас выиграет не тот, кто создаст лучший дрон, лучшую дрон-ракету или какое-то уникальное средство. Выиграет тот, кто выпустит большую серию", - пояснил Криволап.

Оптимистического сценария на эту зиму эксперт не видит.

"Но причин для оптимистичного варианта, при котором война вдруг заканчивается, а завтра начинается перемирие - энергетическое или какое-либо другое, - я сейчас не вижу", - отметил он.

Атака на энергетику - новости по теме

Как сообщал Главред, утром 20 ноября во Львове прогремела серия мощных взрывов. Страна-агрессор нанесла по области комбинированный удар крылатыми ракетами и реактивными дронами. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей ничего не снимать и не публиковать.

На рассвете того же дня серия взрывов прогремела и в Ивано-Франковской области. После атаки на Прикарпатье в областном центре возникли проблемы с напряжением. Мэр Руслан Марцинкив призвал горожан избегать объектов энергетики.

В ночь на 20 ноября оккупанты также атаковали Киев баллистическими ракетами. Взрывы прозвучали двумя волнами, а пожары возникли в трех районах столицы. Накануне, 19 ноября, после атак РФ без света остались потребители в пяти областях.

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