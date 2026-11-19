До 2028 года требования к стажу будут ежегодно повышаться, пока не достигнут 35 лет как для мужчин, так и для женщин.

https://glavred.info/economics/vyhod-na-pensiyu-v-60-63-i-65-let-kakie-novye-trebovaniya-zarabotayut-v-2027-godu-10813583.html Ссылка скопирована

Сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько стажа нужно для пенсии в 2027 году

Когда можно выйти на пенсию в 63 и 65 лет

С 1 января 2027 года украинцам, желающим выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа. Это требование ежегодно увеличивается на один год и в 2028 году достигнет 35 лет для мужчин и женщин. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Продолжительность стажа для выхода на пенсию в 60 лет определяет Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Постепенное повышение началось в 2018 году с 25 лет. В 2022 году требовалось 29 лет, в 2023-м - 30, в 2024-м - 31, в 2025-м - 32 года, а в 2026-м - 33.

видео дня

Пенсия в 63 или 65 лет: сколько стажа требуется

От стажа зависит, в каком возрасте человек выйдет на пенсию. В 2026 году право на пенсию в 63 года имеют люди со стажем от 23 до 33 лет. Тем, у кого 15–23 года стажа, пенсию назначат в 65 лет.

Отдельный вопрос - какую норму применяют к тем, кто подал документы не сразу после дня рождения.

"Наличие страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения лицом соответствующего возраста и не зависит от наличия страхового стажа на дату обращения за назначением пенсии", - отмечают в Пенсионном фонде.

Например, если человеку исполнилось 60 лет в 2025 году, а заявление он подал в 2026-м, от него будут требовать 32 года стажа, а не 33.

Людям, у которых стаж составляет менее 15 лет, пенсию по возрасту не назначат. Они могут претендовать на государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Какие изменения произойдут в 2028 году

С 1 января 2028 года появится ещё одна возможность. Людям, имеющим 40 и более календарных лет страхового стажа, будут назначать пенсию по возрасту независимо от возраста.

Пенсия начисляется со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Для этого необходимо подать заявление на пенсию не позднее чем через три месяца после этой даты.

Как подать заявление о назначении пенсии

Заявление можно подать лично в любом сервисном центре ПФУ, независимо от места регистрации. Также это можно сделать дистанционно: через портал электронных услуг Пенсионного фонда с квалифицированной электронной подписью или через приложение "Дія". В таком случае к заявлению прилагают отсканированные копии оригиналов документов.

Какие документы нужно подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, правительство готовит масштабную перестройку пенсионной системы, которая изменит сам принцип начисления выплат. Вместо устаревших формул предлагается ввести разделение пенсии на базовую и страховую части с системой баллов.

Кабинет Министров предлагает зафиксировать базовую часть пенсии на уровне 6000 гривен для граждан с полным трудовым стажем, тогда как профильный комитет Верховной Рады считает эту сумму заниженной.

Также в 2026 году многодетные матери Украины, которые родили и воспитали детей, могут рассчитывать на существенную надбавку к основной пенсии, а также на досрочный выход на пенсию.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред