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Ошибка в трудовой может задержать выплату пенсии: какие записи следует проверить

Тарас Сидоржевский
16 октября 2026, 21:10
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Отсутствие печати ещё не означает потерю стажа: годы работы до 2004 года можно подтвердить справками, приказами или сведениями о заработной плате
Пенсия
Как избежать задержек с выплатой пенсии / коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие записи в трудовой книжке нужно проверить перед выходом на пенсию
  • Чем подтвердить стаж, если печати или записи нет
  • Как исправить ошибку в бумажной и электронной трудовой книжке

Ошибка в фамилии, неправильная дата приема на работу или увольнения либо отсутствующая печать в трудовой книжке могут затянуть назначение пенсии, ведь такие периоды работы придется подтверждать дополнительными документами. В первую очередь это касается записей о работе до 1 января 2004 года, когда трудовая книжка была основным доказательством страхового стажа, пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

После этой даты страховой стаж рассчитывается по данным реестра застрахованных лиц, то есть по уплаченным взносам. Поэтому старые бумажные записи имеют особое значение для тех, кто работал в 1990-х годах и ранее. В Пенсионном фонде подчеркивают особую роль трудовой книжки.

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"Основным документом, подтверждающим периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года, до вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", является трудовая книжка, выданная в установленном порядке при первом трудоустройстве", - говорится в разъяснении ПФУ.

Если трудовой книжки нет или записи в ней неточны, стаж устанавливается в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабмина от 12 августа 1993 года № 637. Документы в соответствии с этим Порядком можно подавать и в электронном виде с квалифицированной электронной подписью.

Впрочем, отсутствие печати или подписи еще не означает, что годы работы автоматически не будут зачтены. Требования к оформлению трудовых книжек со временем менялись, поэтому запись оценивается по правилам, действовавшим на момент ее внесения.

Какие записи в трудовой книжке следует проверить перед выходом на пенсию?

Проверку рекомендуют начинать с первой страницы. Там должны быть указаны фамилия, имя и отчество полностью, как в паспорте, дата рождения, подпись владельца, подпись ответственного лица и печать предприятия или отдела кадров, поясняют в Главном управлении ПФУ в Одесской области.

Далее следует внимательно просмотреть записи о работе:

  • даты приема на работу, перевода и увольнения;
  • полные названия предприятий и должности;
  • номера и даты приказов, на основании которых сделаны записи;
  • подписи руководителя и печати;
  • записи о переименовании или реорганизации предприятия со ссылкой на приказ.

Дописывать что-либо к предыдущим записям другими чернилами нельзя. Дополнения оформляются отдельной записью с формулой "принимать приведенную информацию к сведению", печатью и подписью. Если человек сменил фамилию, в трудовой книжке должен быть указан документ, служащий основанием, кто и когда его выдал.

Чем подтвердить стаж, если в трудовой книжке нет записи?

Для периодов до 2004 года, когда трудовая книжка утрачена или записи в ней отсутствуют либо неверны, Пенсионный фонд принимает другие документы:

  • сведения из реестра застрахованных лиц;
  • справки и выписки из приказов, в том числе сформированные на основе данных информационных систем предприятий;
  • личные счета и ведомости о выплате заработной платы;
  • трудовые договоры и соглашения с отметками о выполнении;
  • членские билеты профсоюзов - за период, когда уплачивались взносы.

Если данных в реестре нет, а предприятие расположено на временно оккупированной территории или в районе боевых действий, либо документы уничтожены, стаж может быть установлен по показаниям не менее двух свидетелей. Они должны знать заявителя по совместной работе и иметь документы о своей работе в то время. Стаж по Списку № 1 и Списку № 2, то есть в вредных и тяжелых условиях труда, подтверждается только документами.

Как исправить ошибку в трудовой книжке?

Прежде всего следует обратиться к работодателю, который внес неверную запись. Если предприятие ликвидировано, запись исправляет его правопреемник, а ошибку в фамилии, имени или отчестве может исправить нынешний работодатель, поясняют в Главном управлении ПФУ в Черкасской области.

"Если фамилия, имя, отчество, указанные в трудовой книжке, не совпадают с фамилией, именем, отчеством лица по паспорту, то факт принадлежности трудовой книжки данному лицу может быть установлен в судебном порядке", - уточнили в ПФУ.

Самостоятельно зачеркивать даты или вносить новые записи не следует. По правилам неверные данные зачеркивают одной чертой, рядом вписывают правильные, основание указывают на внутренней стороне обложки, а исправление заверяют подписью руководителя и печатью.

Что делать, если в электронной трудовой книжке допущена ошибка?

Неточности могут появиться и при оцифровке. Например, работодатель по ошибке отправляет в ПФУ скан-копии трудовой книжки другого работника с одинаковой или похожей фамилией, рассказали в Главном управлении ПФУ в Луганской области.

В таком случае страхователь повторно подает исправленные сведения о трудовой деятельности, в частности через веб-портал электронных услуг ПФУ. Проверить свои данные рекомендуют задолго до пенсионного возраста, чтобы успеть найти документы или обратиться в архив.

"Правильность и достоверность сведений, подаваемых в Реестр застрахованных лиц, имеет принципиальное значение", - подчеркнули в Пенсионном фонде.

Сколько страхового стажа нужно для пенсии в 2027 году?

Адвокат Ольга Хомич из Адвокатского бюро Ивана Хомича в комментарии, который приводил Главред, напомнила, что требования к стажу ежегодно растут. "В 2027 году (с 1 января по 31 декабря 2027 года) для назначения пенсии по возрасту в 60 лет потребуется не менее 34 лет страхового стажа", - отметила юрист.

В то же время специалист обратила внимание, что недостаток стажа не закрывает путь к пенсии. Если его меньше минимального срока для выхода на пенсию в 63 года, остается возможность выйти на пенсию в 65 лет. По ее словам, отсутствие 34 или 35 лет стажа не лишает человека возможности оформить пенсию.

Пенсии в Украине - новости

Как сообщал Главред, Верховная Рада приняла закон, упрощающий подтверждение страхового стажа для тех, кто потерял документы из-за войны, оккупации или ликвидации предприятия. Если трудовой книжки нет, стаж будет установлен на основании других документов, показаний двух свидетелей или решения суда. Кроме того, Пенсионный фонд должен уведомлять человека, если в электронных реестрах недостает данных для назначения пенсии.

Требования к страховому стажу в Украине ежегодно растут. Для выхода на пенсию в 60 лет в 2027 году потребуется 34 года стажа, а с 2028-го - 35 лет. Минимальный стаж для получения пенсии по возрасту составляет 15 лет.

Риск потерять стаж есть и у тех, кто увольняется перед выходом на пенсию. В Пенсионном фонде назвали главное условие, которое поможет его сохранить. Речь идет о добровольных взносах в пенсионную систему.

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