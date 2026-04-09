Пенсия без трудовой книжки: в Украине изменили правила начисления, что известно

Украинцы смогут подтверждать страховой стаж и оформлять пенсию даже без трудовой книжки

https://glavred.info/ukraine/pensiya-bez-trudovoy-knizhki-v-ukraine-izmenili-pravila-nachisleniya-chto-izvestno-10755506.html Ссылка скопирована

Закон разрешает устанавливать страховой стаж через решение суда / коллаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine, УНИАН

Кратко:

Верховная Рада упростила подтверждение страхового стажа

Пенсии можно получить без трудовой книги из-за войны или ликвидации предприятия

Верховная Рада приняла закон , упрощающий подтверждение страхового стажа для украинцев. Теперь граждане, потерявшие документы из-за войны, оккупации или ликвидации предприятия, смогут получать пенсии без трудовой книжки. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Подтверждение стажа через электронные реестры

Трудовой стаж будет подтверждаться через электронные реестры. "Если трудовой книжки нет, стаж установят на основании других документов, свидетельских показаний или решения суда", – отмечают в сообщении.

Закон также предусматривает обязанность Пенсионного фонда Украины информировать лицо в случае отсутствия в публичных электронных реестрах необходимых сведений для назначения или перерасчета пенсии, а также объяснять порядок подтверждения страхового стажа, включая возможность обращения в суд.

Альтернативные способы подтверждения стажа

При отсутствии трудовой книжки или записей в ней стаж работы можно установить из имеющихся документов о периодах работы. Его также можно подтвердить показаниями не менее двух свидетелей, работавших вместе с заявителем.

Кроме того, стаж можно установить по решению суда, подтверждающего пребывание в трудовых отношениях и характер выполняемой работы.

Читайте также:

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред