Пенсия без трудовой книжки: в Украине изменили правила начисления, что известно

Кратко:
- Верховная Рада упростила подтверждение страхового стажа
- Пенсии можно получить без трудовой книги из-за войны войны или ликвидации предприятия
Верховная Рада приняла закон , упрощающий подтверждение страхового стажа для украинцев. Теперь граждане, потерявшие документы из-за войны, оккупации или ликвидации предприятия, смогут получать пенсии без трудовой книжки. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Подтверждение стажа через электронные реестры
Трудовой стаж будет подтверждаться через электронные реестры. "Если трудовой книжки нет, стаж установят на основании других документов, свидетельских показаний или решения суда", – отмечают в сообщении.
Закон также предусматривает обязанность Пенсионного фонда Украины информировать лицо в случае отсутствия в публичных электронных реестрах необходимых сведений для назначения или перерасчета пенсии, а также объяснять порядок подтверждения страхового стажа, включая возможность обращения в суд.
Альтернативные способы подтверждения стажа
При отсутствии трудовой книжки или записей в ней стаж работы можно установить из имеющихся документов о периодах работы. Его также можно подтвердить показаниями не менее двух свидетелей, работавших вместе с заявителем.
Кроме того, стаж можно установить по решению суда, подтверждающего пребывание в трудовых отношениях и характер выполняемой работы.
Работа Верховной Рады - новости по теме
Как сообщал Главред, Верховная Рада приняла законопроект №15110 , предусматривающий продолжение уплаты военного сбора после завершения или отмены военного положения. Об этом стало известно с заседания парламента.
Также Верховная Рада приняла закон, который ужесточает ограничения для должников и переводит процесс взыскания долгов в автоматизированный формат. Закон направлен на упрощение исполнительного производства через цифровизацию и расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства.
Напомним, что 25 марта Верховная Рада приняла закон №13155, освобождающий собственников поврежденного или разрушенного жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом. За решение проголосовали 308 депутатов.
Читайте также:
- 10 апреля - Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день
- Ударит мороз до -5: Львовщину накроют опасные метеоявления
- Гривна внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля
Об источнике: Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия .
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред