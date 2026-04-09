Битва за космос: Россия захотела "суверенных территорий" на Луне

Константин Пономарев
9 апреля 2026, 12:32
Амбиции России на Луне растут, но сроки сдвигаются, а конкуренты ускоряются, меняя баланс сил в космосе.
В России говорят о потенциальном разделении Луны
В России говорят о потенциальном разделении Луны / Коллаж Главред, Фото: NASA, ESA

Вы узнаете:

  • Почему идея "раздела Луны" вызвала споры
  • Что мешает России вернуться на Луну
  • Кто лидирует в мировой космической гонке

Российская академия наук озвучила амбициозную идею, которая уже вызвала широкий резонанс. Речь идет о потенциальном разделении Луны с закреплением "суверенных территорий" за странами. По словам вице-президента РАН Сергея Чернышева, развитие лунной программы в будущем может привести к формированию российских зон присутствия на поверхности спутника Земли.

При этом сама программа сталкивается с серьезными трудностями. Новая миссия "Луна-26" перенесена на 2028 год, а последующие ее этапы на 2029, 2030 и даже 2036 годы. Это указывает на затягивание сроков и сложности в реализации проекта, несмотря на заявленные амбиции. Об этом пишет TVP World.

Что означает идея "раздела Луны"

По словам представителей РАН, программа будет развиваться в два этапа. Первый предполагает создание технологий для посадки и исследований, второй строительство баз и инфраструктуры.

Именно на этом этапе, как утверждается, может возникнуть вопрос о закреплении территорий. Формально речь идет не о прямом разделе, а о создании зон присутствия, однако сама формулировка уже вызывает споры в научном и политическом сообществе.

Почему сроки снова сдвигаются

Перенос миссий стал одним из ключевых сигналов о состоянии российской космической программы. После неудачи "Луны-25" в 2023 году, когда аппарат разбился при посадке, развитие проекта фактически замедлилось.

Российский космический аппарат
Российский космический аппарат "Луна-25" врезался в поверхность Луны во время миссии 2023 года / Фото: Wikimedia Commons

Эксперты отмечают, что Россия столкнулась с утратой части технологической базы, накопленной еще в советский период. Тогда страна успешно осуществляла автоматические посадки на Луну, однако сегодня эти компетенции приходится восстанавливать практически с нуля.

Конкуренция в космосе усиливается

На фоне задержек усиливается конкуренция со стороны других стран. США активно продвигают программу Artemis , а Китай и Индия стремительно наращивают свои лунные проекты.

Недавний полет миссии Artemis II вокруг Луны стал важным шагом к будущей высадке людей, запланированной на 2028 год. Это усиливает давление на другие страны, пытающиеся сохранить позиции в космической гонке.

Сколько стоит лунная программа

По оценкам, бюджет российской программы до 2036 года может составить около 700 миллиардов рублей, а общий объем финансирования космической отрасли достигнуть более 4 триллионов рублей.

Такие инвестиции подчеркивают стратегическую важность проекта, однако эксперты сомневаются, что текущих темпов развития достаточно для достижения заявленных целей.

Ранее Главред писал о том, что фото Земли оказались не такими, как думали люди. Часть кадров была сделана членами экипажа на простой смартфон во время миссии к Луне.

Также сообщалось о том, что в NASA назвали дату возможного столкновения астероида с Землей. По оценкам, его ширина составляет 60 метров, что примерно равно половине длины футбольного поля.

