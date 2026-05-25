Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены на АЗС вскоре могут измениться: к чему готовиться украинцам

Мария Николишин
25 мая 2026, 10:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт подчеркнул, что в настоящее время поступают обнадеживающие сигналы с Ближнего Востока.
Цены на АЗС вскоре могут измениться: к чему готовиться украинцам
Что будет с ценами на бензин и дизель / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Украинские водители могут увидеть более низкие цены на АЗС
  • Дизель в Украине уже начал дешеветь
  • На бензин пока влияет дефицит ресурса в Европе

В течение этой недели цены на украинских АЗС могут пойти вниз, ведь на рынке возникли предпосылки для подешевения топлива. Об этом рассказал основатель группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин в эфире Новини.LIVE.

По его словам, главной причиной нисходящей тенденции является снижение мировых цен на нефть благодаря позитивным сигналам с Ближнего Востока, в частности относительно мирных переговоров с Ираном.

видео дня

"Мы будем наблюдать снижение цен непосредственно на АЗС. Если смотреть с начала прошлой недели, то уже имеем удешевление дизельного топлива где-то на 7-8%", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что стоимость бензина будет снижаться медленнее, поскольку в Европе наблюдается дефицит этого ресурса.

"Однако общая тенденция остается выгодной для украинского потребителя. На оптовом рынке цены ежедневно обновляются, поэтому вскоре волна удешевления дойдет до розничных сетей", — подытожил Леушкин.

Цены на АЗС вскоре могут измениться: к чему готовиться украинцам
Цены на топливо в Украине / Инфографика: Главред

Снижение цен на дизель

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн ранее говорил, что дизель в Украине может подешеветь на 7 грн/л или даже больше.

По его словам, причина снижения цен традиционная — разворот мирового рынка.

"Падать будет настолько быстро, насколько позволит ситуация. Все мечтают вернуться к старым ценам, к "ламповым" 60 грн/л, а лучше – ниже, потому что тогда люди почему-то покупают активнее", – подчеркнул эксперт.

Цены на АЗС вскоре могут измениться: к чему готовиться украинцам
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Цены на топливо — последние новости

Как сообщал Главред, Кабинет министров Украины продлил срок действия кэшбэка на топливо для населения до 31 мая. Однако правила получения кэшбэка были изменены. Сейчас максимальная сумма возврата составляет 500 грн в месяц.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн также говорил, что предпосылок для роста стоимости топлива до 100 грн за литр нет. Такой сценарий возможен только в случае нового резкого скачка мировых котировок.

В то же время директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев заявлял, что в ближайшее время топливный рынок не увидит снижения спроса — наоборот, он остается стабильно высоким из-за сезонных факторов.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин — основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
АЗС бензин дизтопливо дизель цена бензина новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Атака РФ на Бортницкую станцию ​​аэрации: эксперт предупредил о серьезной угрозе

Атака РФ на Бортницкую станцию ​​аэрации: эксперт предупредил о серьезной угрозе

09:57Война
Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

09:42Интервью
Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы

Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы

09:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый гороскоп на неделю: Львам — новый бюджет, Девам — баланс в расходах

Финансовый гороскоп на неделю: Львам — новый бюджет, Девам — баланс в расходах

Китайский гороскоп на сегодня, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

Китайский гороскоп на сегодня, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Гороскоп на неделю: Овнам — успех в работе, а Тельцам — прибыль и повышение

Гороскоп на неделю: Овнам — успех в работе, а Тельцам — прибыль и повышение

Таро-гороскоп на неделю: Овнам — успех в делах, а Козерогам — лишние переживания

Таро-гороскоп на неделю: Овнам — успех в делах, а Козерогам — лишние переживания

Последние новости

10:51

"Полностью устранили": Джоли нанесла сокрушительный удар по Питту

10:37

Пауки из дома исчезнут раз и навсегда: что нужно сделать уже сейчас

10:19

Цены на АЗС вскоре могут измениться: к чему готовиться украинцам

09:59

Галкин показал формы и удивил секретом своего преображения — детали

09:57

Атака РФ на Бортницкую станцию ​​аэрации: эксперт предупредил о серьезной угрозе

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
09:42

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

09:23

Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы

09:10

Путин пытался скрыть унижение: в ISW объяснили массированный удар по Киеву 24 маяФото

09:05

Вселенная выбрала фаворитов: 5 знаков зодиака ждет счастье в последнюю неделю мая

Реклама
08:45

Полк "Скала" провёл в Днепре торжественную присягу в честь Дня Героев

08:28

"Чистая математика": Стубб сделал интересное заявление о мирных переговорах с РФ

08:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

08:13

"Сколько Грыгорыча не корми": Климовский - о том, как Москва подставила Беларусьмнение

08:06

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:44

Взрывы в Ярославле: после налета БПЛА в РФ перекрыли трассу на Москву

06:55

Пять стран заблокировали план НАТО по предоставлению Киеву дополнительной помощи - СМИ

05:11

Не случайность: почему те самые металлические гаражи из СССР почти все были коричневые

04:56

Привлечете достаток: в какие дни можно и нельзя убиратьсяВидео

04:53

С какого возраста ребенку можно давать смартфон: многие родители не знают

04:37

Налетят сильные дожди: какие регионы будут "плавать"

Реклама
04:10

Все в дыму, есть пострадавшие: кадры с первыми минутами после атаки на КиевВидео

03:01

Зачем на таблетках есть линия посередине — миф о дизайне или важная функция

02:05

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

24 мая, воскресенье
23:30

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

23:05

США и Китай входят в фазу экономического развода: Кущ дал тревожный прогнозмнение

22:46

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

21:44

В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

21:07

Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

20:31

Львовскому блогеру запретили въезд в Польшу на 5 лет: появилась его реакцияВидео

19:41

Известна точная дата похолодания: когда резко упадет температура воздуха

19:06

Украинский эксперт по гостиничному бизнесу внедряет в США кризисные методики для Airbnb и Booking.com

19:03

Как сказать по-украински "не заморачивайся" — правильный вариант знают не всеВидео

18:21

5 вещей, которых у аккуратных людей никогда не бывает в ваннойВидео

18:05

"Через влиятельных друзей": Соловий призналась, от кого ее спас Вакарчук

17:52

Венгрия сделала неожиданное заявление об атаке России на Киев

17:42

Макрон впервые с 2022 года позвонил Лукашенко — о чем говорили

17:31

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

17:08

Что носить в офис летом 2026: 5 трендовых блузок и рубашек для деловых луковВидео

17:08

Крыжовник согнется от плодов: что нужно подсыпать под кустВидео

16:54

Температура опустится до +3: Украину накроет сильное похолодание

Реклама
16:52

Цены упали ниже 200 гривен: в Украине стремительно дешевеет популярная ягода

16:16

Гарантированно спасет лук от стрелкования: чем достаточно посыпать междурядья

16:11

Дело не в дефиците краски: почему в СССР было так мало черных автомобилей

16:05

"Не может ходить": истощенная Онопко появилась в Каннах с помощью россиянкиВидео

15:36

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар: СБУ разнесла ключевую нефтестанцию ​​РФ

15:19

РФ атакует вторые сутки подряд: в ГСЧС показали последствия удара по ПолтавщинеФото

15:17

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

14:56

Любовный гороскоп с 25 по 31 мая: Овнам — страсть, а Тельцам — спокойствие

14:49

Результат боя Усик Верховен хотят отменить: Александр уже нашел 2 новых соперниковВидео

14:16

"Ссоримся": Гросу после родов решилась на откровения о браке

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять