Цены на АЗС вскоре могут измениться: к чему готовиться украинцам

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время поступают обнадеживающие сигналы с Ближнего Востока.

Что будет с ценами на бензин и дизель

Главное из заявления эксперта:

Украинские водители могут увидеть более низкие цены на АЗС

Дизель в Украине уже начал дешеветь

На бензин пока влияет дефицит ресурса в Европе

В течение этой недели цены на украинских АЗС могут пойти вниз, ведь на рынке возникли предпосылки для подешевения топлива. Об этом рассказал основатель группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин в эфире Новини.LIVE.

По его словам, главной причиной нисходящей тенденции является снижение мировых цен на нефть благодаря позитивным сигналам с Ближнего Востока, в частности относительно мирных переговоров с Ираном.

"Мы будем наблюдать снижение цен непосредственно на АЗС. Если смотреть с начала прошлой недели, то уже имеем удешевление дизельного топлива где-то на 7-8%", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что стоимость бензина будет снижаться медленнее, поскольку в Европе наблюдается дефицит этого ресурса.

"Однако общая тенденция остается выгодной для украинского потребителя. На оптовом рынке цены ежедневно обновляются, поэтому вскоре волна удешевления дойдет до розничных сетей", — подытожил Леушкин.

Цены на топливо в Украине

Снижение цен на дизель

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн ранее говорил, что дизель в Украине может подешеветь на 7 грн/л или даже больше.

По его словам, причина снижения цен традиционная — разворот мирового рынка.

"Падать будет настолько быстро, насколько позволит ситуация. Все мечтают вернуться к старым ценам, к "ламповым" 60 грн/л, а лучше – ниже, потому что тогда люди почему-то покупают активнее", – подчеркнул эксперт.

Как менялись цены на бензин

Цены на топливо — последние новости

Как сообщал Главред, Кабинет министров Украины продлил срок действия кэшбэка на топливо для населения до 31 мая. Однако правила получения кэшбэка были изменены. Сейчас максимальная сумма возврата составляет 500 грн в месяц.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн также говорил, что предпосылок для роста стоимости топлива до 100 грн за литр нет. Такой сценарий возможен только в случае нового резкого скачка мировых котировок.

В то же время директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев заявлял, что в ближайшее время топливный рынок не увидит снижения спроса — наоборот, он остается стабильно высоким из-за сезонных факторов.

О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин — основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

