Путин трижды не смог прокричать 'ура': Кремль начал удалять видео с конфузом

Видео с публичным провалом Путина в экстренном порядке удалили с сайта Кремля.

Путин опозорился перед своими военными

Кратко:

Путин не смог четко выкрикнуть "ура" перед военными

Кремль оперативно начал удалять видео

Инцидент вызвал волну насмешек

Лидер РФ Владимир Путин во время мероприятия перед оккупантами пытался выкрикнуть "ура", однако сделать это четко и громко ему не удалось. Соответствующее видео сначала было опубликовано на сайте Кремля, однако впоследствии его удалили, пишет оппозиционное издание Ateo.

Инцидент произошел 22 мая во время встречи в Кремле с отставными российскими военными, участвовавшими в войне против Украины. Во время мероприятия Путин призвал присутствующих трижды воскликнуть "ура".

Сам Путин попытался выкрикнуть "ура" сначала сидя, однако звук получился тихим и нечетким. После этого он встал, пытаясь повторить крик, но снова не смог сделать это отчетливо.

На обнародованных кадрах слышно, что присутствующие военные фактически заглушили голос Путина своим коллективным возгласом. Сам ролик сначала активно распространяли российские пропагандистские СМИ, однако после волны насмешек в сети записи начали удалять.

Комментарии под видео с Путиным

Какова была реакция на инцидент

Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях. Часть пользователей восприняла ситуацию как курьез, другие же начали высказывать предположения о возможных проблемах со здоровьем российского лидера.

Комментарии под видео с Путиным

На ситуацию также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Комментируя видео после очередной массированной атаки РФ по Украине, он заявил, что Путин "уже и слово "ура" не может нормально произнести – шепелявит", но при этом продолжает обстрелы украинских городов и гражданской инфраструктуры.

Ранее оперная певица и бывшая депутат Госдумы РФ Мария Максакова заявила, что российский диктатор Владимир Путин якобы не планировал официально жениться на гимнастке Алине Кабаевой. Общие дети, по ее словам, могли быть нужны ему для использования биоматериалов в рамках экспериментальной медицины.

По словам Максаковой, Путин никогда не интересовался семейной жизнью или женщинами, а его мотивы в отношениях с Кабаевой могли быть "исключительно прагматичными". Она предположила, что лидер РФ мог использовать стволовые клетки из пуповинной крови близких родственников для поддержания здоровья и "отсрочки старения".

Напомним, во время одного из выступлений в прошлом году российского диктатора Владимира Путина пользователи сети обратили внимание на его странное поведение и дрожь рук. На видео также заметно, что Путин нервно сжимал ручку и постоянно менял положение рук.

Также во время публичной встречи российского диктатора Владимира Путина с представителями бизнеса Путин снял часы и несколько минут растирал запястье и ладонь. В сети предположили, что рукопожатие могло вызвать дискомфорт или боль.

Как сообщал Главред, во время одного из выступлений поведение Владимира Путина привлекло внимание журналистов. В издании Bild обратили внимание, что во время записи видео он почти не двигал руками и пальцами

О личности: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) — российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

