Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

Руслана Заклинская
24 мая 2026, 23:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Видео с публичным провалом Путина в экстренном порядке удалили с сайта Кремля.
Путин трижды не смог прокричать 'ура': Кремль начал удалять видео с конфузом
Путин опозорился перед своими военными / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Путин не смог четко выкрикнуть "ура" перед военными
  • Кремль оперативно начал удалять видео
  • Инцидент вызвал волну насмешек

Лидер РФ Владимир Путин во время мероприятия перед оккупантами пытался выкрикнуть "ура", однако сделать это четко и громко ему не удалось. Соответствующее видео сначала было опубликовано на сайте Кремля, однако впоследствии его удалили, пишет оппозиционное издание Ateo.

Инцидент произошел 22 мая во время встречи в Кремле с отставными российскими военными, участвовавшими в войне против Украины. Во время мероприятия Путин призвал присутствующих трижды воскликнуть "ура".

видео дня

Сам Путин попытался выкрикнуть "ура" сначала сидя, однако звук получился тихим и нечетким. После этого он встал, пытаясь повторить крик, но снова не смог сделать это отчетливо.

На обнародованных кадрах слышно, что присутствующие военные фактически заглушили голос Путина своим коллективным возгласом. Сам ролик сначала активно распространяли российские пропагандистские СМИ, однако после волны насмешек в сети записи начали удалять.

Путин трижды не смог прокричать 'ура': Кремль начал удалять видео с конфузом
Комментарии под видео с Путиным / Фото: скриншот

Какова была реакция на инцидент

Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях. Часть пользователей восприняла ситуацию как курьез, другие же начали высказывать предположения о возможных проблемах со здоровьем российского лидера.

Путин трижды не смог прокричать 'ура': Кремль начал удалять видео с конфузом
Комментарии под видео с Путиным / Фото: скриншот

На ситуацию также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Комментируя видео после очередной массированной атаки РФ по Украине, он заявил, что Путин "уже и слово "ура" не может нормально произнести – шепелявит", но при этом продолжает обстрелы украинских городов и гражданской инфраструктуры.

Зачем Путину дети от Кабаевой – мнение эксперта

Ранее оперная певица и бывшая депутат Госдумы РФ Мария Максакова заявила, что российский диктатор Владимир Путин якобы не планировал официально жениться на гимнастке Алине Кабаевой. Общие дети, по ее словам, могли быть нужны ему для использования биоматериалов в рамках экспериментальной медицины.

По словам Максаковой, Путин никогда не интересовался семейной жизнью или женщинами, а его мотивы в отношениях с Кабаевой могли быть "исключительно прагматичными". Она предположила, что лидер РФ мог использовать стволовые клетки из пуповинной крови близких родственников для поддержания здоровья и "отсрочки старения".

Странное поведение Путина - новости по теме

Напомним, во время одного из выступлений в прошлом году российского диктатора Владимира Путина пользователи сети обратили внимание на его странное поведение и дрожь рук. На видео также заметно, что Путин нервно сжимал ручку и постоянно менял положение рук.

Также во время публичной встречи российского диктатора Владимира Путина с представителями бизнеса Путин снял часы и несколько минут растирал запястье и ладонь. В сети предположили, что рукопожатие могло вызвать дискомфорт или боль.

Как сообщал Главред, во время одного из выступлений поведение Владимира Путина привлекло внимание журналистов. В издании Bild обратили внимание, что во время записи видео он почти не двигал руками и пальцами

Читайте также:

О личности: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) — российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России Владимир Путин Путин новости Путин болен
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

22:46Война
В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

21:44Украина
Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

21:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

Китайский гороскоп на завтра, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

Китайский гороскоп на завтра, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Последние новости

23:30

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

23:05

США и Китай входят в фазу экономического развода: Кущ дал тревожный прогнозмнение

22:46

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

21:44

В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

21:07

Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
20:31

Львовскому блогеру запретили въезд в Польшу на 5 лет: появилась его реакцияВидео

19:41

Известна точная дата похолодания: когда резко упадет температура воздуха

19:06

Украинский эксперт по гостиничному бизнесу внедряет в США кризисные методики для Airbnb и Booking.com

19:03

Как сказать по-украински "не заморачивайся" — правильный вариант знают не всеВидео

Реклама
18:21

5 вещей, которых у аккуратных людей никогда не бывает в ваннойВидео

18:05

"Через влиятельных друзей": Соловий призналась, от кого ее спас Вакарчук

17:52

Венгрия сделала неожиданное заявление об атаке России на Киев

17:42

Макрон впервые с 2022 года позвонил Лукашенко — о чем говорили

17:31

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

17:08

Что носить в офис летом 2026: 5 трендовых блузок и рубашек для деловых луковВидео

17:08

Крыжовник согнется от плодов: что нужно подсыпать под кустВидео

16:54

Температура опустится до +3: Украину накроет сильное похолодание

16:52

Цены упали ниже 200 гривен: в Украине стремительно дешевеет популярная ягода

16:16

Гарантированно спасет лук от стрелкования: чем достаточно посыпать междурядья

16:11

Дело не в дефиците краски: почему в СССР было так мало черных автомобилей

Реклама
16:05

"Не может ходить": истощенная Онопко появилась в Каннах с помощью россиянкиВидео

15:36

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар: СБУ разнесла ключевую нефтестанцию ​​РФ

15:19

РФ атакует вторые сутки подряд: в ГСЧС показали последствия удара по ПолтавщинеФото

15:17

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

14:56

Любовный гороскоп с 25 по 31 мая: Овнам — страсть, а Тельцам — спокойствие

14:49

Результат боя Усик Верховен хотят отменить: Александр уже нашел 2 новых соперниковВидео

14:16

"Ссоримся": Гросу после родов решилась на откровения о браке

13:53

Огурцы начнут давать огромный урожай: что нужно сделать как можно скорее

13:47

Финансовый гороскоп на неделю: Львам — новый бюджет, Девам — баланс в расходах

13:27

Разбитое сердце: София Ротару прервала молчание после удара РФ по Киеву

13:22

На радость украинцев: что будет с курсом доллара и евро до конца мая

12:59

Нужно всего одно средство: как очистить стиральную машину от грязи

12:53

Таро-гороскоп на неделю: Овнам — успех в делах, а Козерогам — лишние переживания

12:32

Китайский гороскоп на завтра, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

12:26

Никакие не "орел и решка": как правильно назвать стороны монеты на украинском

12:03

"Все объекты поражены": после удара "Орешника" в Белой Церкви горели три гаража

11:53

Почти 700 вражеских целей: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

11:51

Гороскоп на неделю: Овнам — успех в работе, а Тельцам — прибыль и повышение

11:13

"Саня, не играй": роскошная жена Усика эмоционально поддержала боксера во время бояВидео

10:44

Почему нельзя рассказывать сны до полудня — народные приметы

Реклама
10:34

"Реально неадекваты": Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви

10:32

Действительно ли РФ ударила "Орешником" по Белой Церкви: в Воздушных силах ответили

10:18

Украинские дроны нанесли мощный удар по российской нефтеперекачивающей станции

10:17

"Не прощу этот крик детей": украинские звезды пострадали от атаки РФ на КиевВидео

09:53

Стоит ли ожидать скачка курса валют в июне: эксперт рассказал, что будет с долларом и евро

09:37

Идеальная бюджетная закуска из кабачка: рецепт очень простой и быстрый

09:27

Гороскоп на завтра, 25 мая: Стрельцам — обида, Львам — перемены

09:16

В Германии "перерисовали" карту Украины и поделили ее на новые части: почему и когдаВидео

08:49

ВСУ нанесли удар по объектам противника на ВОТ: в Луганске масштабно горит нефтебазаВидео

08:37

РФ запустила "Орешник" по Киевщине и ударила по многоэтажке в ЧеркассахФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять