Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля

Надежда Майная
24 января 2026, 09:00
Вопреки фатальному диагнозу Путин оттягивает свою кончину с помощью собственных детей, утверждает Мария Максакова.
Бункерами Путина испещрена вся Россия, они есть даже под водой – Максакова
Досуг с женщинами Путина не интересовал никогда, самая большая его страсть – другая, утверждает Максакова / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с оперной певицей, общественным деятелем, экс-депутатом Госдумы РФ Марией Максаковой. Общаясь с читателями, она рассказала, почему Путину больше не лепят образ мачо, сколько бункеров у российского диктатора, как Кремль использует провидцев и гадалок, как живут дети Кабаевой от Путина, и для чего он их использует, а также какова истинная страсть Путина, и кому он дарил самые роскошные подарки.

Представляем вторую часть чата с Марией Максаковой.

Первую часть разговора с Марией Максаковой, где она рассказала, что может остановить войну в Украине, есть ли шанс на мир в 2026 году, по каким целям, помимо Ямальского креста, нужно бить Украине, почему Кремль боится демобилизации, а также что российские элиты будут делать с Путиным, ставшим для них балластом, читайте, перейдя по ссылке.

Андреас_sss: Почему публику – что российскую, что международную – перестали убеждать в "мачизме" Путина? Со стерхами больше не летает, на татами не упражняется, на таежные каникулы с Кужугетовичем (Шойгу) больше не ездит… Дряхлеющий мачо перестал быть убедительным, или ему лепят новый имидж? Если новый, то с какой целью?

Мария Максакова: Как не лепи образ мачо, Путин был бы смехотворен, ведь по всем фронтам ему летят пощечины и щелбаны. Вот уже и какой по счету танкер арестован, и все диктатуры, которые он поддерживал, свергаются одна за другой. Он и так уже пугало огородное, а станет еще более нелепым, если лепить ему образ мачо.

Наверное, чтобы не вызывать у обывателей когнитивный диссонанс, Путину решили несколько поменять образ, дабы не напрашиваться на размышления или, не дай бог, критический анализ.

Путин сейчас будет выглядеть нелепо, если продолжить лепить из него мачо, считает Максакова
Путину больше не лепят образ мачо, чтобы не делать его смехотворным, отметила Максакова / Фото: kremlin.ru

terentij: Бункеры Путина – это миф или реальность? Какова степень паранойи Путина?

Мария Максакова: Что значит "миф"! Речь идет не об одном бункере Путина. Я уж не знаю, где его бункеров нет, ведь ими испещрен весь периметр. Он вырыл бункер даже под Константиновским дворцом, где большая вода, Балтика. Основной профиль Беглова – бункеры и тоннели. Только он мог заниматься обслуживанием бункеров там, где им не место, где их расположение противоречит природным условиям. Путин роет бункеры везде.

А Алтай! Туда же вообще выводили широкополосные магистрали, причем бюджет километра этой дороги составлял годовой бюджет всего края. К чему эта стройка? Что это такое? К чему там какие-то ТЕЦ? Что за бункеры Путин там построил? Чубайс вымарывал любое упоминание своих связей с этим строительством. А ведь там открывали целые заводы, чтобы что-то произвести, что нужно для норы Путина.

Смотрите видео, в котором Мария Максакова рассказала о шансе на завершении войны, Кабаевой, детях Путина, бункерах и истинной страсти российского диктатора:

Вы говорите о паранойе, но Путин вообще психически неадекватен. Впрочем, достаточно адекватен, чтобы предстать перед судом и понести наказание по всей тяжести его преступлений. Однако, с точки зрения бытовых привычек, Путин занят только тем, чтобы маниакально повышать уровень своей безопасности.

Как только это ничтожество вцепилось в ножки достаточно высоких кресел в кабинете, который достался ему от Ельцина (потом ножки спилили, и кресло чуть просело, чтобы Путин мог взбираться на него не в прыжке), даже раньше – как только его поставили директором ФСБ, он тут же восстановил закрытую при Ельцине лабораторию ядов. Тот, кто постоянно занят рецептами отравляющих веществ, массовыми убийствами и нападениями на другие страны, естественно, боится ответа и подозревает всех в том, что они тоже хотят убивать.

Потому бункеры Путина есть на каждом шагу, под каждой его резиденцией.

Но давайте не забывать про блестящую операцию, проведенную израильской армией против Насраллы. Сначала они продали боевикам Хезболлы пейджеры, которые повзрывались, и те перешли на рации, но рации тоже оказались с начинкой. Боевики должны были собираться в одном месте, чтобы получить инструкции, и в Израиле знали, что они соберутся в бункере Насраллы. И вот туда вовремя прилетела противобункерная ракета и стерла все это с лица земли. Так что бункеры – не помеха, если мыслить и действовать креативно.

Dominik: Действительно ли Путин истинно верующий и набожный, или в Кремле не гнушаются пользоваться услугами шаманов, колдунов, астрологов и иже с ними? Просто не вяжется как-то православие с тысячами кровавых жертв, жизни которых забирает путинский режим, словно приносит на алтарь какому-то черному богу...

Мария Максакова: Что вы, там процветает магическое мышление! Как-то я задала этот вопрос Михаилу Иосифовичу Веллеру, поскольку это противоречие удивляет, зная биографию Путина, его цинизм, откуда вдруг такая набожность. Ведь окружение Путина разрабатывало целые планы, как вселить в него этот бред мессианства. Например, на Афоне перед кортежем Путина пускали какого-то осла, а затем рассказывали, что так Иисус входил в Иерусалим, мол, ослик – это указующий перст на избранность Путина. Вот мне и стало интересно, как Путин оказался столь восприимчив к подобной чуши. Михаил Иосифович сказал: "Ну, он-то знает, какое он ничтожество". Глядя на то, до каких высот он добрался, он сам себе объяснить это не может никак, кроме как провидением. Вот в этой черепной коробке и поселился бред мессианства.

По словам Максаковой, окружение Путина разрабатывало целые планы, чтобы заставить его поверить в избранность и вселить бред мессианства
Несмотра на якобы набожность Путина, в Кремле активно используют гадалок и предсказателей, утверждает Максакова / Фото: https://t.me/news_kremlin

Вообще, там тотальное мракобесие: и экстрасенсы, и астрологи, и шаманы, и все подряд. КГБ с давних времен использовало таких людей. Среди них есть искренне убежденные в своих сверхспособностях шизофреники, а есть и подыгрывающие, просто инфильтрированные, чтобы вызнавать какие-то вещи. Среди них куча агентов, которые под видом гаданий, узнают подноготную и втираются в доверие. Плюс эта публика еще и разносит нужные идеи. Например, возникнет какой-то возвеличенный экстрасенс или гадатель, скажет что-то кому-то из "попсы", и тот всюду это "предсказание" разносит. Так было в 2021 году, когда через агентурную сеть "провидцев" пытались убедить всех в безальтернативности выбора в пользу Путина – мол, все решено парадом планет, Марсом в Овне, Юпитером в Стрельце, при этом сами, извините, в заднице. Примерно так подавалась предопределенность, фатальность, обреченность. Вот такая вот больница с магическим мышлением.

Почемучка: Почему Путин и Кабаева, если их действительно связывают отношения и дети, не вступают в законный брак? Могут ли слухи об их связи оказаться всего лишь выдумкой?

Мария Максакова: Видимо, Путину наплели о необходимости стволовых клеток из пуповинной крови от ближайших родственников. Потому ему хотелось, чтобы олимпийский задор, то есть достаточно живучий организм, создал с ним совместную базу этих клеток, из которых, я думаю, он много чего себе делает, в том числе на уровне экспериментальной медицины. Уж сколько обсуждался фатальный диагноз Путина, но уже столько лет прошло, а Путин как-то и на чем-то продолжает оттягивать свою кончину. С точки зрения традиционных методов лечения, Путин давно должен был находиться не просто в криохолодильнике, а в преисподней.

При этом быт или досуг с женщинами Путина не интересовал никогда. Самая большая его страсть – это виолончелист Ролдугин. Именно ему Путин дарил большие и щедрые подарки, в частности, панамские офшоры и дворцы в центре Санкт-Петербурга. Вот тут виден и размах, и заинтересованность. Видимо, только в этом случае Путин испытывает какие-то эмоции по поводу проведенных в прошлом мгновений. Это Путина всегда интересовало куда больше.

Дети Путина и Кабаевой растут вне социума в полубункерах, утверждает Максакова
К Кабаевой у Путина был подход как к какому-то инкубатору для производства необходимого биоматериала, считает Максакова / Фото: instagram/alinakabaeva.officiaal/

Жить со своей бывшей женой Людмилой Путин никогда не хотел. Ее воспоминания полны откровений о том, каким садистом он становился, стоило ему выпить полрюмки водки, как он издевался над ней, щипал, как она сама с колясками и будущими "этими женщинами", своими дочерями, кое-как справлялась. Он же вообще не хотел вникать во всю эту ситуацию.

С Кабаевой еще смешнее, потому что Людмила с Путиным была с давних времен. И Людмила решила связать с ним свою жизнь, несмотря на его многочасовые опоздания к ней на свидания, когда она ждала его под снегом на морозе. Ее это то ли устраивало, то ли возбуждало. Но там хоть был элемент общего прошлого, когда они возили телевизоры "грюндиги", чтобы накопить Путину на первую "Волгу".

А к Кабаевой у Путина был подход как к какому-то инкубатору для производства необходимого биоматериала. Но эти дети ведь вырастают вне социума, живут в каких-то полубункерах на Валдае и где-то еще, а для общения есть только ФСОшники, их семьи и, если есть, их дети похожего возраста. Они не могут посещать учебные заведения. Это даже не "золотая клетка", а концлагерь какой-то!

Наверное, Кабаевой можно было бы как-то всего этого избежать. Но нет же, сама делает такой выбор. Что-то же ее заинтересовало. Но что может быть хорошее в такой жизни?

Может ли у Путина теперь быть какой-то "заменитель" Ролдугина? Тут можно только гадать. Предполагаю, что в его мощной охране, среди ФСОшников, отобранных по экстерьеру, возможно, и есть хранители самых страшных тайн.

По словам Максаковой, досуг с женщинами Путина не интересовал никогда
Самые щедрые подарки, в частности, панамские офшоры и дворцы в центре Санкт-Петербурга, Путин дарил виолончелисту Ролдугину, отметила Максакова / Скриншот

rika: Где живут дети ключевых российских фигур а-ля Путина, Лаврова, Пескова, Медведева, Патрушева, Шойгу, Набиуллиной и других? Действительно ли практически у всех отпрыски живут где угодно, только не в России, в основном где-то в странах "загнивающего Запада"?

Мария Максакова: Этому есть масса подтверждений, все это есть в СМИ. Давайте не тратить время на каждого из перечисленных исчадий.

Общее направление всегда было таким: помощнее наворовать, ограбить народец, а потом это вывезти любыми способами. Российская верхушка делала бы это еще наглее, но там каждый друг за другом присматривает, потому что тоже хочет своровать и вывезти. Вот им и приходится выстраивать схемы, как пилить бюджет и выводить из России средства в режиме жесткой конкуренции, чтобы перечисленные вами конкуренты (хотя их намного больше) не заподозрили неладное. Схемы становятся все более изощренными. Некоторым приходится родниться кланами, чтобы все шло в дом, в семью.

Посмотрите на российскую власть: там ставленники на каждом шагу, они сплошь в каких-то родственных отношениях, связанные какими-то узами. Одна из причин, почему в России такое бездарное управление, состоит в том, что люди на посты расставляются совершенно для другого.

По словам Максаковой, сейчас Кадыров занят бренным – своим здоровьем
Это не конспирология, Кадыров действительно болен, подверкнула Максакова / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Николай С.: Что, по-вашему, происходит с Кадыровым – так ли он болен и немощен, как пишет пресса? Насколько фактор Кадырова важен для сохранения стабильности на Кавказе и спокойствия Кремля? Не переоценен ли этот персонаж?

Мария Максакова: Сейчас Кадыров больше занят бренным – своим здоровьем. По нему видно, что он одутловат и отечен. Это не конспирология. По нему видно, что он болен. Когда-то кадыровцы с их уровнем цинизма и террористическими подходами держали в страхе многих, причем далеко не только республики Кавказа. Их методы были до такой степени отвязными, что мало кто хотел с ними связываться. Но не думаю, что сейчас у Кадырова достаточно энергии, чтобы все это продолжать. Сколько ему осталось? Мне казалось, что он уже давным-давно на грани того, чтобы склеить ласты. Впрочем, это военная футурология.

О персоне: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРН) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

Людмила Путина Владимир Путин Рамзан Кадыров Алина Кабаева бункер Мария Максакова Путин новости Путин болен
Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

10:24Энергетика
Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФ

Россияне били роженицах и переселенцах: Зеленский прокомментировал атаку РФ

09:19Украина
Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля

09:00Интервью
Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Доллар резко полетел вниз, а евро мчится вверх: новый курс валют на 26 января

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Наташа Королева решила судьбу матери, которая поддержала Украину — детали

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Отключение света 24 января: как будут действовать графики в субботу

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Золотая полоса в жизни: трем знакам зодиака откроются двери большой удачи

Почему кошки и собаки толстеют: простые советы, которые спасут питомцевВидео

