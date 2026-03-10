Антициклон принес настоящую весну на Житомирщину: когда ожидается самый теплый день

Главное из новости:
- Житомирская область остается под влиянием антициклона KONRAD
- Дневная температура в ближайшие дни поднимется до +17°
Житомирская область по-прежнему остается в зоне влияния европейского антициклона KONRAD, который формирует над областью спокойную, сухую и все более теплую погоду. По словам синоптиков, ближайшие дни станут еще одним подтверждением того, что весна уверенно вступает в свои права. Об этом в комментарии Суспильному сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук.
Синоптик отмечает, что антициклон продолжает определять характер погоды в регионе, обеспечивая ясное небо и отсутствие осадков.
"В ближайшие дни будет преобладать сухая и солнечная погода", - рассказала она.
Согласно прогнозу эксперта, уже 10 марта жители области почувствуют заметное дневное тепло: в Житомире ожидается до +15°, а по области - до +16°. Ночные температуры останутся прохладными, местами до -3°, однако дневное солнце быстро компенсирует утреннюю свежесть. Южный ветер будет слабым и не будет создавать дискомфорта.
Постепенное повышение температуры будет продолжаться и в дальнейшем. По прогнозу на 11-12 марта, небо останется малооблачным, а столбики термометров днем поднимутся до +17°. Ночи все еще будут сохранять легкий минус, но общая тенденция к потеплению станет очевидной.
Во второй половине недели, 13-14 марта, синоптики также не прогнозируют осадков. Температурный режим останется стабильным: днем до +15°, ночью - от +3° до -2°.
По словам Екатерины Ткачук, такие колебания являются естественными для ранней весны, когда антициклональные условия создают резкий контраст между прохладными ночами и теплыми солнечными днями.
Поэтому погода в Житомирской области продолжает двигаться в сторону настоящей весны, и ближайшие дни только укрепят это ощущение.
Какая будет погода в Украине в течение недели
Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что в ближайшие дни в Украине будет тепло и солнечно во всех областях.
По его словам, уже можно говорить о наступлении настоящей солнечной весны.
Он также добавил, что до конца недели осадков не будет. Ночью ожидается слабый туман и кратковременные заморозки.
Прогноз погоды в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, начальник черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань говорил, что погода в Украине после прохладного начала весны постепенно меняется на более теплую и солнечную.
Известно, что во вторник, 10 марта, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. День обещает быть солнечным и теплым.
В Житомирской области неделя обещает пройти под знаком настоящей весенней оттепели. С 10 по 13 марта температура воздуха уверенно будет держаться на теплых отметках, местами поднимаясь до +17 градусов.
Вас может заинтересовать:
- Почти летнее тепло заскочит на Львовщину: когда потеплеет до +18
- Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди
- Солнце пригреет до +16 градусов: погода вот-вот порадует тернопольян теплом
Что такое Суспільне
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание (Общественное) - общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред