Антициклон принес настоящую весну на Житомирщину: когда ожидается самый теплый день

Синоптик отмечает, что потепление на этой неделе будет постепенно усиливаться, и весна все увереннее будет заявлять о себе.

Житомирская область остается под влиянием антициклона KONRAD

Дневная температура в ближайшие дни поднимется до +17°

Житомирская область по-прежнему остается в зоне влияния европейского антициклона KONRAD, который формирует над областью спокойную, сухую и все более теплую погоду. По словам синоптиков, ближайшие дни станут еще одним подтверждением того, что весна уверенно вступает в свои права. Об этом в комментарии Суспильному сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук.

Синоптик отмечает, что антициклон продолжает определять характер погоды в регионе, обеспечивая ясное небо и отсутствие осадков.

"В ближайшие дни будет преобладать сухая и солнечная погода", - рассказала она.

Согласно прогнозу эксперта, уже 10 марта жители области почувствуют заметное дневное тепло: в Житомире ожидается до +15°, а по области - до +16°. Ночные температуры останутся прохладными, местами до -3°, однако дневное солнце быстро компенсирует утреннюю свежесть. Южный ветер будет слабым и не будет создавать дискомфорта.

Постепенное повышение температуры будет продолжаться и в дальнейшем. По прогнозу на 11-12 марта, небо останется малооблачным, а столбики термометров днем поднимутся до +17°. Ночи все еще будут сохранять легкий минус, но общая тенденция к потеплению станет очевидной.

Во второй половине недели, 13-14 марта, синоптики также не прогнозируют осадков. Температурный режим останется стабильным: днем до +15°, ночью - от +3° до -2°.

По словам Екатерины Ткачук, такие колебания являются естественными для ранней весны, когда антициклональные условия создают резкий контраст между прохладными ночами и теплыми солнечными днями.

Поэтому погода в Житомирской области продолжает двигаться в сторону настоящей весны, и ближайшие дни только укрепят это ощущение.

Какая будет погода в Украине в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что в ближайшие дни в Украине будет тепло и солнечно во всех областях.

По его словам, уже можно говорить о наступлении настоящей солнечной весны.

Он также добавил, что до конца недели осадков не будет. Ночью ожидается слабый туман и кратковременные заморозки.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, начальник черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань говорил, что погода в Украине после прохладного начала весны постепенно меняется на более теплую и солнечную.

Известно, что во вторник, 10 марта, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. День обещает быть солнечным и теплым.

В Житомирской области неделя обещает пройти под знаком настоящей весенней оттепели. С 10 по 13 марта температура воздуха уверенно будет держаться на теплых отметках, местами поднимаясь до +17 градусов.

