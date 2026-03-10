"Хочется поговорить": Мозговая трогательно обратилась к легендарному отцу

Вы узнаете:
Украинский продюсер Елена Мозговая неожиданно решила обратиться к покойному отцу, легендарному композитору Николаю Мозговому. Своими переживаниями она поделилась в Facebook.
Продюсер разместила в соцсети редкое архивное фото Мозгового после концерта. На снимке композитор общается с несколькими поклонницами и раздает автографы, предположительно после выступления.
Елена предалась воспоминаниям о своем звездном отце и призналась, что ей до сих пор его не хватает. Несмотря на то, что Мозгового не стало 15 лет назад, дочь постоянно вспоминает о нем и продолжает популяризировать его творчество.
"Как же хочется просто поговорить… Особенно перед очередным концертом. Показать, что готовим, посоветоваться. Поделиться и грустным, и счастливым… И снова почувствовать себя маленькой девочкой, которую всегда защитят и поддержат", — высказалась продюсер.
Поклонники поддержали Елену в комментариях и даже вспомнили эпизоды из своей жизни, связанные с легендарным композитором.
"Помню, как твой отец с моим сидели у нас дома и тоже готовили концерт... это были настоящие музыканты! Очень их не хватает…"
"Елена папа с тобой согласен! И очень благодарен тебе! Папа видит, как ты пытаешься сделать все на сто процентов!"
"Навечно в памяти Украины этот любимый всеми человек"
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
