"Хочется поговорить": Мозговая трогательно обратилась к легендарному отцу

Кристина Трохимчук
10 марта 2026, 13:36
Дочь Николая Мозгового поделилась редким снимком и поделилась переживаниями.
Елена Мозговая - песни Николая Мозгового
Елена Мозговая - дочь Николая Мозгового / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

  • Что хотела сказать Елена Мозговая отцу
  • Какое архивное фото она показала

Украинский продюсер Елена Мозговая неожиданно решила обратиться к покойному отцу, легендарному композитору Николаю Мозговому. Своими переживаниями она поделилась в Facebook.

Продюсер разместила в соцсети редкое архивное фото Мозгового после концерта. На снимке композитор общается с несколькими поклонницами и раздает автографы, предположительно после выступления.

видео дня
Николай Мозговой - архивное фото
Николай Мозговой - архивное фото / фото: facebook.com, Елена Мозговая

Елена предалась воспоминаниям о своем звездном отце и призналась, что ей до сих пор его не хватает. Несмотря на то, что Мозгового не стало 15 лет назад, дочь постоянно вспоминает о нем и продолжает популяризировать его творчество.

"Как же хочется просто поговорить… Особенно перед очередным концертом. Показать, что готовим, посоветоваться. Поделиться и грустным, и счастливым… И снова почувствовать себя маленькой девочкой, которую всегда защитят и поддержат", — высказалась продюсер.

Елена Мозговая с дочерями
Елена Мозговая - семья / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Поклонники поддержали Елену в комментариях и даже вспомнили эпизоды из своей жизни, связанные с легендарным композитором.

"Помню, как твой отец с моим сидели у нас дома и тоже готовили концерт... это были настоящие музыканты! Очень их не хватает…"

"Елена папа с тобой согласен! И очень благодарен тебе! Папа видит, как ты пытаешься сделать все на сто процентов!"

"Навечно в памяти Украины этот любимый всеми человек"

Елена Мозговая
Елена Мозговая / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Юлия Верба не на шутку напугала подписчиков новостью о травме дочки Розы, которая сильно ударилась головой во время обычной прогулки. Блогерша призналась, что инцидент вызвал у нее настоящий шок, и она сразу же обратилась за помощью.

Также MamaRika наконец смогла вернуться с сыном в Украину. По словам звезды, ключевую роль в их спасении сыграл муж Сергей Середа, который "поднял на ноги" всех знакомых, чтобы организовать сложную логистику и наконец воссоединить семью.

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

