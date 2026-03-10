'Реальность другая': могут ли цены на нефть 'взлететь в космос' из-за войны в Иране

Эксперт объяснил, как напряженность вокруг Ирана и Персидского залива влияет на мировые цены на нефть.

https://glavred.info/world/realnost-drugaya-mogut-li-ceny-na-neft-vzletet-v-kosmos-iz-za-voyny-v-irane-10747484.html Ссылка скопирована

Могут ли цены на нефть "взлететь в космос" из-за войны в Иране, - Гончар / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Иран еще не перекрывал Ормузский пролив

Россияне распространяют апокалиптические прогнозы относительно роста цен на нефть

Решающее значение будут иметь сроки операции США против Ирана

Обострение конфликта вокруг Ирана снова подтолкнуло мировые рынки к волне тревожных прогнозов относительно резкого скачка цен на нефть. Однако реальная ситуация с нефтяными поставками и безопасностью транспортных маршрутов в Персидском заливе пока выглядит гораздо сложнее и менее однозначно. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, сейчас фактически происходит соревнование в прогнозах относительно худших сценариев развития событий. По его словам, ежедневно появляются все более апокалиптические прогнозы, которые пока выглядят скорее как попытки выдать желаемое за реальность, и за этим стоят интересы нескольких влиятельных игроков.

видео дня

"Прежде всего на этом зарабатывает сообщество глобальных спекулянтов, которые используют любой кризисный повод для собственной выгоды", — рассказал он.

В то же время активно распространяются российские прогнозы о росте цен на нефть, поскольку для Москвы выгодна длительная напряженность в Персидском заливе с серьезными последствиями для рынка.

"Реалии несколько иные. Прежде всего, Иран пока не перекрыл Ормузский пролив, хотя многие пишут, что это уже произошло. Танкерные перевозки остановились, потому что судовладельцы запретили танкерам выход из портов, поскольку страховщики отказались покрывать страховые риски, возникающие в связи с боевыми действиями. Таким образом, нефтяной трафик остановлен не Ираном – Иран только угрожает, причем делает это эффективно, мастерски и даже изысканно", – добавил эксперт.

Гончар объяснил, что сейчас участники рынка оценивают риски: либо пытаться пройти танкерами через пролив с грузом нефти, рискуя попасть под удар, либо временно приостановить перевозки. В то же время он считает, что Иран не имеет достаточно беспилотников и ракет, чтобы поразить каждый танкер, тем более что за несколько дней боевых действий страна уже понесла значительные потери.

Также, по его мнению, есть основания ожидать, что США могут уничтожить иранские средства, способные атаковать танкеры и нефтяную инфраструктуру, ведь американская авиация контролирует воздушное пространство над Ираном и Персидским заливом. Уничтожение систем противовоздушной обороны значительно ослабляет возможности Ирана, позволяя США и Израилю ликвидировать угрозы для нефтяного трафика.

"Основной вопрос сейчас – как долго продлится эта операция против Ирана, а, соответственно, как долго заинтересованные игроки нефтяного рынка будут выдерживать паузу, потому что, конечно, так цены на нефть можно загнать до космических высот. Но кто будет ее покупать по сумасшедшим ценам? Конечно, нефть будут покупать, но спрос на нее существенно сократится", - утверждает он.

Эксперт также отметил, что резкий рост цен на нефть может иметь обратный эффект, когда спрос уменьшится, а впоследствии цены могут обвалиться. Он напомнил, что подобная ситуация уже наблюдалась во время войны между Ираном и Ираком в 1980-х годах, когда атаки на танкеры вызвали кратковременный рост цен, но уже в середине 1985 года они резко упали. По его мнению, сейчас возможен подобный сценарий.

"Именно поэтому США сейчас пытаются, во-первых, уничтожить в Иране все, что стреляет, во-вторых, эскортировать танкеры в зоне Персидского залива, а, в-третьих, возможно, будут открыты стратегические нефтяные резервы. Поэтому пока ситуация не выглядит такой, как подают СМИ", - резюмирует он.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Как Россия может использовать войну в Иране - мнение эксперта

Как писал Главред, реальный эффект для Москвы от войны в Иране в значительной степени будет зависеть от того, насколько длительным будет конфликт и затронет ли он энергетическую инфраструктуру региона. Об этом заявил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, подобная эскалация на Ближнем Востоке фактически является давним желанием Кремля, однако масштаб выгоды для России будет определяться продолжительностью войны.

Эксперт пояснил, что если операция завершится в течение примерно месяца, уже в марте, сценарии с резким и длительным ростом цен на нефть не оправдаются. В то же время, чем дольше будет длиться конфликт и чем выше будут цены, тем сильнее может стать их дальнейшее падение.

"Потому что Иран не в силах, с учетом тех потерь, которые он уже понес, нанести фатальный удар по нефтедобывающей инфраструктуре соседних арабских стран. Хорошо, Иран поразил нефтяную платформу, но таких платформ только в ОАЭ четыре сотни. Хорошо, Иран поразил НПЗ, но несколько шахидов не в состоянии за одну атаку уничтожить завод, который перерабатывает 28 миллионов тонн нефти", - указал он.

Война в Иране - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует направить своих военных экспертов в страны Персидского залива, чтобы поддержать регион и поделиться опытом в противодействии угрозам со стороны Ирана.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с жестким заявлением о последствиях войны на Ближнем Востоке, подчеркнув, что наибольшую выгоду от хаоса в регионе получает Россия.

Между тем президент США Дональд Трамп четко обозначил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства, сообщает The Guardian.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред