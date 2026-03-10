Укр
Читать на украинском
Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

Алексей Тесля
10 марта 2026, 02:05
Новый организм получил название Promachocrinus fragarius, или "антарктическая клубничная звезда".
Антарктида, ледник
В Антарктиде нашли загадочное существо / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/AJS1, Pixabay/Janvanbizar

Вы узнаете:

  • Ученые наткнулись на удивительное существо, напоминающее огромную клубнику
  • Ранее неизвестный вид стал настоящей сенсацией для биологов

В ледяных водах Южного океана у берегов Антарктиды ученые наткнулись на удивительное существо, напоминающее огромную клубнику с множеством гибких щупалец.

Этот ранее неизвестный вид стал настоящей сенсацией для биологов, годами изучающих малоизвестную жизнь на экстремальных глубинах, сообщает Daily Galaxy.

видео дня

Новый организм получил название Promachocrinus fragarius, или "антарктическая клубничная звезда". Его центральное тело действительно похоже на ягоду клубники, но вместо листьев у него от 10 до 20 длинных подвижных лучей, которые помогают ему плавать и маневрировать в воде.

Это существо относится к морским лилиям — древним беспозвоночным, обитающим на глубинах от 19 до почти 2000 метров. Обнаружение стало результатом многолетней экспедиции, которая длилась почти десять лет и была посвящена поиску скрытого биоразнообразия Антарктики, где экстремальные холод и давление формируют уникальные формы жизни.

Южный океан остаётся одним из самых неизведанных уголков планеты. Низкие температуры и огромные глубины способствуют появлению организмов с необычными способностями к выживанию. В рамках этой программы учёным удалось идентифицировать четыре новых вида, каждый с уникальными адаптациями.

Каждое такое открытие подтверждает: под антарктическим льдом существует целый скрытый мир, живущий по своим, загадочным для науки, законам.

Тайна древних следов в Антарктиде

Антарктида долгое время считалась континентом, где человек не мог жить постоянно, за исключением временных научных станций. В далёком прошлом здесь существовали леса и болота, но к моменту появления первых людей климат стал слишком суровым для постоянного проживания.

Тем не менее в маорийских легендах говорится о полинезийском мореплавателе Хуи Те Рангиоре, который, возможно, достиг южных ледяных широт уже в VII веке нашей эры. Это открытие ставит под сомнение привычные представления о том, когда и кем была освоена Антарктида.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Об источнике: Daily Galaxy

Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

