Громкий скандал в УПЛ: Полесье требует проверки арбитров, что произошло на поле

Руслан Иваненко
9 марта 2026, 20:09
Президент житомирского клуба объявил о необходимости полиграфа для судей и публичной оценки работы Монзуль.
Полесье, Буткевич
Полесье требует проверки арбитров после спорных решений / Коллаж: Главред, фото: .instagram.com/fcpolissya, скриншот

Кратко:

  • Полесье проиграло Динамо 1:2 в 19-м туре УПЛ
  • Споры возникли из-за незачтенного гола Эмерллаха
  • VAR не показал красную карточку игроку Динамо Беловару

Центральный матч 19-го тура УПЛ между Полесьем и Динамо завершился победой киевлян со счетом 2:1, но на поле возникли споры из-за решений судей, пишет официальный сайт клуба.

Руководство житомирского клуба требует проверки арбитров на полиграфе из-за ошибок, которые, по их мнению, повлияли на результат встречи.

Спорные моменты матча

В первом тайме главный арбитр матча Николай Балакин отменил гол Эмерллаха, зафиксировав фол в атаке. Позже игрок Динамо Кристиан Биловар грубо сыграл против того же Эмерллаха, но судьи не показали прямую красную карточку. В Полесье убеждены, что именно эти эпизоды повлияли на итоговый результат.

Президент клуба Геннадий Буткевич обнародовал заявление, в котором требует проверки главного рефери и арбитра VAR Дениса Шурмана на полиграфе. Он также просит обнародовать переговоры арбитров и публичную оценку работы официальных лиц от председателя судейского комитета УАФ Екатерины Монзуль, отмечая при этом, что не считает Динамо причастным к низкому качеству судейства.

Комментарий Александра Хацкевича

Комментарий на YouTube-канале Полесье дал и вице-президент клуба, бывший игрок и тренер Динамо Александр Хацкевич:

"Два ключевых момента были в этой игре: это незасчитанный гол и красная карточка на Эмерллаху. О других вещах нет смысла вообще говорить. Не главный арбитр матча зафиксировал фол, а арбитр VAR, поэтому больше к нему есть вопросов. И этот момент с нарушением против Эмерллаху — это тоже VAR."

ФК Полесье
ФК Полесье / Инфографика: Главред

Позиция Александра Денисова

Свою позицию высказал и коммерческий директор Полесья, известный футбольный журналист Александр Денисов:

"Очень трудно выигрывать матчи, когда с первого тайма, с первых минут команда играет в меньшинстве, играет против арбитра. Первая домашняя игра, праздник весны... Большое количество болельщиков, и один человек своими решениями опускает все эти усилия. Думаю, у всех большое отчаяние и боль."

ФК "Полесье" — клуб с многолетней историей

ФК "Полесье" — украинский футбольный клуб из Житомира, основанный в 1959 году. Команда прекратила выступления в 2005 году, но возобновилась в 2016-м как МФК "Житомир", а с 2017-го вернула историческое название. С сезона 2023/24 играет в Украинской Премьер-лиге, занимая высокие места.

Клуб начинал как "Авангард", затем имел названия "Полесье", "Автомобилист", "Спартак", "Химик". Наивысшие успехи в СССР: чемпион УССР 1967 года, обладатель Кубка УССР 1972 и 1990 годов. После восстановления быстро поднялся: второе место во Второй лиге 2019/20, Первая лига — 2022/23, пятое в УПЛ 2023/24.

Достижения

  • Чемпионат УССР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).
  • Кубок УССР: победитель (1972, 1990), финалист (1974).
  • УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).
  • Еврокубки: участие в Лиге конференций УЕФА, вылет в плей-офф раунде 2025/26 от "Фиорентины".
