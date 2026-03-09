Укр
Как сделать аксессуар центром образа — главные модные хитрости года

Марина Иваненко
9 марта 2026, 20:30
В 2026 году будут носить большие кольца, массивные браслеты, броши и микросумочки на шею. Тренды лета включают морские мотивы и нестандартные детали.
Трендовые украшения 2026
Трендовые украшения 2026 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие украшения будут модными в 2026 году
  • Какие необычные украшения стоит выбрать в теплый сезон

Мода на украшения в 2026 году предлагает два основных направления: яркий максимализм в стиле 80-х и практичный минимализм, где каждая вещь должна быть функциональной. Главная идея сезона заключается в том, что аксессуары перестают быть лишь дополнением и становятся центральной частью образа. Главред расскажет подробнее.

Мода 80-х возвращается

Как рассказывает Daria Svitla, стиль 1980-х возвращает в моду массивность и заметную внешность. Актуальными становятся очень крупные украшения, которые по своему виду напоминают элементы хрустальных люстр. В таких изделиях используют много камней, бисера, перьев и длинной бахромы. Такие аксессуары привлекают к себе все внимание, и именно поэтому их стоит сочетать с простой однотонной одеждой. Это позволяет избежать перегрузки образа и оставляет акцент только на украшении.

Максимализм проявляется и в том, что в моду возвращаются кольца. В 2026 году стильно носить кольца на каждый палец одновременно или даже наслаивать несколько украшений на один палец. Главная задача — создание эффекта роскоши и избыточности, который будет уместен не только на вечеринках, но и в повседневной жизни.

Броши в тренде

Для тех, кто предпочитает сдержанный стиль, идеальным выбором станут броши. В новом сезоне это не просто деталь, а полезный инструмент. С помощью броши можно менять одежду: создавать складки, подчеркивать талию на жакетах или фиксировать асимметричные разрезы на платьях. Это часть эстетики, где ценится качественная база и умение использовать одну вещь в разных вариантах. Брошь — универсальный аксессуар, который подходит к большинству образов и помогает обновить старые вещи.

Видео о том, какие украшения выбрать в 2026 году, можно посмотреть здесь:

Необычные украшения на шею и морские мотивы

Одним из самых интересных трендов стали микросумочки, которые носят на шее вместо привычных кулонов. Это могут быть маленькие металлические футляры, чехлы для очков или даже миниатюрные ключницы на длинных цепочках. Такой прием напоминает моду прошлых десятилетий, когда на шею вешали мобильные телефоны, но в современном исполнении он выглядит как самостоятельное ювелирное изделие.

Также остаются актуальными длинные цепочки с крупными подвесками. В летний сезон на первый план выходят морские элементы: ракушки, кораллы и фигурки морских звезд. Эти детали можно встретить не только в ожерельях, но и на браслетах или сумках, создавая легкое летнее настроение.

Массивные браслеты

Браслеты в 2026 году должны быть большими и заметными. Модно смешивать в одном образе изделия из совершенно разных материалов — например, сочетать металл с грубой кожей, деревом или натуральным камнем. Не обязательно подбирать браслеты по цвету или стилю; главное, чтобы они выглядели массивно на запястье.

Отдельный тренд — возвращение браслетов с подвесками, напоминающими стиль Pandora. Однако теперь это не тонкие цепочки, а грубые массивные звенья с крупными кулонами.

О персоне: Дарья Светла

Дарья Светла — украинская fashion-блогерша и стилистка, ведущая авторский YouTube-канал, посвященный анализу моды и актуальных трендов. Она фокусируется на исследовании мировых подиумных показов, переосмыслении винтажной эстетики и адаптации высокой моды к повседневной жизни. В своем контенте Дарья подробно разбирает микротренды, такие как "frugal chic" или максимализм 80-х, дает советы по функциональному использованию аксессуаров и активно поддерживает украинских производителей, интегрируя отечественные бренды в свои рекомендации. Ее подход отличается сочетанием аналитического взгляда на индустрию с практическими стилистическими приемами, которые помогают аудитории формировать индивидуальный стиль.

