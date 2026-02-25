Как выглядеть стильно весной 2026 без лишних затрат - советы стилиста

Галина Денисюк раскрыла главные тренды в одежде на весну 2026.

Тренды в одежде на весну 2026 / коллаж: Главред

Галина Денисюк рассказала о трендах на весну

Какие цвета будут актуальны

Весна традиционно становится сезоном обновления не только в природе, но и в гардеробе. После зимы с ее тяжелыми фактурами и темной палитрой хочется легкости, света и простых, но выразительных решений. Этой весной мода снова делает ставку на силуэт, баланс между комфортом и женственностью и продуманные детали, которые формируют образ.

Стилист и блогер Галина Денисюк рассказала Главреду, какие сочетания будут самыми актуальными в ближайшие месяцы и как адаптировать тренды к реальной жизни без лишних затрат.

Акцент на талии: возвращение женственного силуэта

Один из главных векторов этого сезона — возвращение внимания к фигуре и пропорциям. После нескольких лет доминирования оверсайза мода постепенно возвращается к более собранным, структурированным силуэтам. Речь идет не о жестких корсетах или обтягивающих вещах, а о мягком подчеркивании талии с помощью пояса, ремня или кроя.

"Акцент на талии — это самый простой способ сделать образ более собранным и визуально стройнее. Даже базовые вещи начинают выглядеть дороже и элегантнее, если правильно подчеркнуть силуэт", — объясняет Галина Денисюк.

По словам стилиста, этот прием хорошо работает и в повседневных комплектах, и в более праздничных образах. Приталенный жакет, тренч с поясом или платье с акцентом на талии позволяют создать более четкий силуэт без жертв для комфорта. Важно только не перегружать образ деталями, оставляя фокус именно на пропорциях.

Тренды в одежде на весну 2026 / фото: instagram.com/onebyoneua/

Тренды в одежде на весну 2026 / фото: instagram.com/paulinakurka/

Total-white: ставка на светлые образы

Светлая палитра весной всегда выглядит особенно уместно, но в этом сезоне монохромные образы в белом и молочных оттенках выходят на первый план. Такой подход создает ощущение чистоты, свежести и визуальной легкости, которой так не хватает после зимы.

"Не бойтесь светлых образов. Они всегда выглядят свежо, дорого и очень по-весеннему. Главное — сочетать разные фактуры в одном цвете, чтобы образ не был плоским", — советует стилист.

Галина Денисюк обращает внимание, что секрет удачного total-white — в игре с текстурами. Сочетание денима, хлопка, трикотажа или льна в одном цвете делает образ более глубоким и интересным. Аксессуары при этом могут либо поддерживать общую светлую гамму, либо становиться деликатным акцентом, который добавляет характера.

Тренды в одежде на весну 2026 / фото: instagram.com/charlottevalentine/

Платье-комбинация + жакет

Сочетание легкого платья-комбинации с жакетом уже несколько сезонов подряд остается универсальной формулой для городского гардероба. Этой весной она снова актуальна благодаря своей практичности и способности легко адаптироваться под разные ситуации.

"Платье-комбинация — это база, которая всегда работает. А жакет добавляет структурности и делает образ более собранным. Изменив обувь и аксессуары, вы легко адаптируете этот лук под любую ситуацию", — говорит Галина Денисюк.

По словам стилиста, лучше всего выбирать модели платьев с лаконичным кроем и нейтральной палитрой, чтобы они легко комбинировались с различными жакетами. Сам жакет может быть как классическим, так и немного оверсайз — все зависит от желаемого настроения образа. Такой комплект одинаково уместен и для работы, и для встреч в городе, и для вечерних выходов.

Тренды в одежде на весну 2026 / фото: instagram.com/s_original_ua/

Жакет "с мужского плеча" и нежные ткани

Контраст фактур и настроений — еще один важный прием этого сезона. Строгие, четкие по форме жакеты сочетаются с мягкими, легкими тканями, создавая образы, в которых есть и сила, и женственность.

"Мне очень нравится сочетание силы и мягкости в одном образе. Когда грубая, четкая форма встречается с нежной тканью — это всегда выглядит современно и очень стильно", — отмечает стилист.

Такой подход позволяет играть на контрастах и делать даже базовые вещи более интересными. Сатиновая юбка, шелковый топ или легкое платье в паре со структурным жакетом выглядят уместно и в дневных, и в вечерних образах. При этом важно соблюдать баланс, чтобы комплект не выглядел перегруженным или случайным.

Тренды в одежде на весну 2026 / фото: instagram.com/weronicalis/

Тренды в одежде на весну 2026 / фото: instagram.com/bazhane_btq/

Пастельные оттенки и легкие ткани

Весенняя палитра этого года тяготеет к мягким, спокойным оттенкам. Светло-голубой, пудрово-розовый, лавандовый, фисташковый постепенно вытесняют яркие и резкие цвета, предлагая более сдержанное и элегантное настроение.

"Пастельные оттенки придают образу легкость и свежесть. Они не перегружают и прекрасно подходят для повседневного гардероба, особенно в сочетании с легкими, дышащими тканями", — говорит Галина Денисюк.

Шифон, тонкий трикотаж, лен и мягкий хлопок, по словам стилиста, становятся ключевыми материалами сезона. Они не только выглядят уместно с эстетической точки зрения, но и отвечают запросу на комфорт и практичность в повседневной жизни.

Тренды в одежде на весну 2026 / фото: instagram.com/onebyoneua/

О персоне: Галина Денисюк Галина Денисюк — fashion-стилист, дизайнер одежды, блогер. С 2017 по 2019 год получила квалификацию визажиста, что стало важным этапом в ее карьере. С 2020 года Галина активно начала интересоваться модой и стилем, изучая тенденции и углубляя свои знания в этой сфере. В 2024 году Галина создала блог в Instagram, где делится своим опытом и советами в сфере стилистики, а также работает с клиентами, помогая им в создании непревзойденных образов.

