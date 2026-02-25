День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

День украинской женщины 2026 — прекрасный повод сказать самые теплые и искренние слова благодарности. Главред подготовил красивые поздравления в открытках и словах, которые помогут выразить уважение, любовь и восхищение мамам, сестрам, подругам и коллегам.
Поздравления с Днем украинской женщины стихи
С Днем украинской женщины — света и силы,
Пусть будут дороги прямыми, красивыми.
Пусть счастье живет в каждом новом дне,
И мир расцветает в твоей доброте.
Пусть сбудутся планы, мечты и слова,
Пусть будет легка твоя жизненная тропа.
Пусть сердце поет, не зная тревог,
И счастье приходит на каждый порог.
Поздравления с Днем украинской женщины в прозе
Поздравляю вас с Днем украинской женщины! Будьте яркой, как солнце, непредсказуемой, как погода, и просто счастливой! Пусть ваши мечты сбываются!
От всего сердца желаю вам огромного женского счастья, любви и добра! Пусть рядом с вами всегда будут только достойные люди, с которыми будут не страшны никакие невзгоды. Чтобы каждый день вы встречали с улыбкой, блеском в глазах, предвкушением радости, уверенностью и душевным спокойствием.
Поздравляю с Днем украинской женщины. Желаю вам мирного неба над головой и быть всегда несгибаемым духом, как Украина. Да благословит вас Бог с небес!
С Днем украинской женщины! Пусть судьба будет к вам благосклонна, пусть в ваших сердцах всегда будет любовь, а в глазах – счастливый блеск. Желаю вам радости, гармонии, исполнения всех мечтаний и чтобы в вашей жизни всегда было место для мира и добра.
Вам может быть интересно:
- Поздравления с Днем рождения мужчине - красивые картинки, проза и стихи
- Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки
- Поздравления с Днем стоматолога: красивые картинки и пожелания
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред