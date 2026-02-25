День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

Главред подготовил красивые поздравления, которые порадуют вашу мама, жену и бабушку.

День украинской женщины 2026 — прекрасный повод сказать самые теплые и искренние слова благодарности. Главред подготовил красивые поздравления в открытках и словах, которые помогут выразить уважение, любовь и восхищение мамам, сестрам, подругам и коллегам.

Поздравления с Днем украинской женщины стихи

С Днем украинской женщины — света и силы,

Пусть будут дороги прямыми, красивыми.

Пусть счастье живет в каждом новом дне,

И мир расцветает в твоей доброте.

Пусть сбудутся планы, мечты и слова,

Пусть будет легка твоя жизненная тропа.

Пусть сердце поет, не зная тревог,

И счастье приходит на каждый порог.

Поздравления с Днем украинской женщины в прозе

Поздравляю вас с Днем украинской женщины! Будьте яркой, как солнце, непредсказуемой, как погода, и просто счастливой! Пусть ваши мечты сбываются!

От всего сердца желаю вам огромного женского счастья, любви и добра! Пусть рядом с вами всегда будут только достойные люди, с которыми будут не страшны никакие невзгоды. Чтобы каждый день вы встречали с улыбкой, блеском в глазах, предвкушением радости, уверенностью и душевным спокойствием.

Поздравляю с Днем украинской женщины. Желаю вам мирного неба над головой и быть всегда несгибаемым духом, как Украина. Да благословит вас Бог с небес!

С Днем украинской женщины! Пусть судьба будет к вам благосклонна, пусть в ваших сердцах всегда будет любовь, а в глазах – счастливый блеск. Желаю вам радости, гармонии, исполнения всех мечтаний и чтобы в вашей жизни всегда было место для мира и добра.

