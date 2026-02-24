В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

Время отсутствия света может отличаться даже в пределах одного района, сообщили в ДТЭК.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-i-oblasti-budut-otklyuchat-elektroenergiyu-25-fevralya-grafiki-10743722.html Ссылка скопирована

В Киеве запланированы новые отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Вводят временные ограничения на подачу электроэнергии в Киеве

В Киевской области отключения будут проходить по ранее установленным очередям

В Киеве вновь вводят временные ограничения на подачу электроэнергии в среду, 25 февраля.

В этот день будут действовать обновлённые графики, сообщила компания ДТЭК на своей официальной странице в Facebook.

видео дня

В этот раз привычного распределения по подгруппам не предусмотрено: для каждого дома и адреса сформирован индивидуальный график отключений. Это означает, что время отсутствия света может отличаться даже в пределах одного района.

/ ДТЭК

Горожанам советуют заранее проверить информацию по своему адресу через официальные ресурсы компании — в Telegram, Viber или на сайте поставщика электроэнергии.

В то же время в Киевской области 25 февраля отключения будут проходить по ранее установленным очередям, без изменений в порядке их применения.

/ alerts.org.ua

Как изменятся графики отключений после ударов РФ: прогноз нардепа

Значительную часть ракет, выпущенных Россией по украинской энергетической инфраструктуре, удалось перехватить силам противовоздушной обороны, поэтому противнику не удалось добиться запланированных масштабных разрушений. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк.

Он уточнил, что в Киевской области зафиксированы лишь ограниченные повреждения одного из объектов тепловой генерации.

/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред