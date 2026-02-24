Укр
Девушка показала фото новой стрижки: никто не был готов к результату

Константин Пономарев
24 февраля 2026, 18:02
Обычный визит в салон красоты неожиданно превратился в вирусную историю. Видео с реакцией на слишком короткую стрижку собрало почти 38 миллионов просмотров.
Девушка хотела сделать себе прическу, как на фото
Девушка хотела сделать себе прическу, как на фото / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@theediearchive

Вы узнаете:

  • Почему "идеальная стрижка" не понравилась девушке
  • Почему вежливость стала худшим решением
  • Можно ли улыбаться, когда хочется плакать

Сдержанная реакция жительницы Лос-Анджелеса на неожиданно короткую стрижку превратилась в вирусный хит. Видео, в котором 32-летняя Эди Офстедал сравнивает желаемую прическу с полученным результатом, стремительно разошлось по сети и вызвало волну обсуждений.

Минимальная, но заметная разница в длине каре оказалась достаточной, чтобы ролик собрал более 37 миллионов просмотров и тысячей комментариев. Короткий ролик был опубликован в TikTok под ником @theediearchive.

Неловкий момент после визита в салон

Американка поделилась видео сразу после визита в салон. В кадре она сначала показала элегантное каре в парижском стиле, а затем свой результат. Разница оказалась минимальной, но заметной, ведь длина волос заканчивалась на уровне мочек ушей.

"Как только стрижка была закончена, я поняла, что волосы слишком короткие. Но пути назад уже не было", - рассказала Эди.

Девушка показала последствия неудачной стрижки
Девушка показала последствия неудачной стрижки / Фото: tiktok.com/@theediearchive

По словам Офстедал, в салоне она предпочла не высказывать недовольство, чтобы избежать неловкости.

Реакция соцсетей

Подпись к ролику была выдержана в ироничном тоне. Автор назвала ситуацию "чрезвычайной" и попросила рекомендации по коротким стрижкам. Пользователи шутили, сочувствовали и делились похожими историями:

  • "Это не боб, это Роберт";
  • "Она дала вам именно то, что вы хотели, но всего на пару месяцев раньше";
  • "В мае волосы буду выглядеть потрясающе".

Видео вызвало отклик у широкой аудитории, поскольку тема неудачной стрижки оказалась неожиданно универсальной.

"Удивительно, сколько людей узнали себя в этой ситуации", - отметила Офстедал.

Смотри в видео о том, как девушка сравнивает прически:

@theediearchive I think this qualifies as an emergency. LA friends please send your short hair salon recs ? #losangeleshair#microbob#lasalon#haircuttransformation♬ original sound - Edie Ofstedal

Ранее Главред писал, что во время прямого эфира блогерши внезапно исчез фильтр для лица. Неожиданный сбой быстро привлек внимание и вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

Также сообщалось о том, как украинки сохраняли красоту сто лет назад. Секреты красоты передавались из поколения в поколение, опираясь на глубокое знание целебных трав, продуктов пчеловодства, молочных изделий и даже обычного ржаного хлеба.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

соцсеть прическа стрижки TikTok
