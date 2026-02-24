Девушка показала фото новой стрижки: никто не был готов к результату

Обычный визит в салон красоты неожиданно превратился в вирусную историю. Видео с реакцией на слишком короткую стрижку собрало почти 38 миллионов просмотров.

Сдержанная реакция жительницы Лос-Анджелеса на неожиданно короткую стрижку превратилась в вирусный хит. Видео, в котором 32-летняя Эди Офстедал сравнивает желаемую прическу с полученным результатом, стремительно разошлось по сети и вызвало волну обсуждений.

Минимальная, но заметная разница в длине каре оказалась достаточной, чтобы ролик собрал более 37 миллионов просмотров и тысячей комментариев. Короткий ролик был опубликован в TikTok под ником @theediearchive.

Неловкий момент после визита в салон

Американка поделилась видео сразу после визита в салон. В кадре она сначала показала элегантное каре в парижском стиле, а затем свой результат. Разница оказалась минимальной, но заметной, ведь длина волос заканчивалась на уровне мочек ушей.

"Как только стрижка была закончена, я поняла, что волосы слишком короткие. Но пути назад уже не было", - рассказала Эди.

Девушка показала последствия неудачной стрижки / Фото: tiktok.com/@theediearchive

По словам Офстедал, в салоне она предпочла не высказывать недовольство, чтобы избежать неловкости.

Реакция соцсетей

Подпись к ролику была выдержана в ироничном тоне. Автор назвала ситуацию "чрезвычайной" и попросила рекомендации по коротким стрижкам. Пользователи шутили, сочувствовали и делились похожими историями:

"Это не боб, это Роберт";

"Она дала вам именно то, что вы хотели, но всего на пару месяцев раньше";

"В мае волосы буду выглядеть потрясающе".

Видео вызвало отклик у широкой аудитории, поскольку тема неудачной стрижки оказалась неожиданно универсальной.

"Удивительно, сколько людей узнали себя в этой ситуации", - отметила Офстедал.

Смотри в видео о том, как девушка сравнивает прически:

Ранее Главред писал, что во время прямого эфира блогерши внезапно исчез фильтр для лица. Неожиданный сбой быстро привлек внимание и вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

Также сообщалось о том, как украинки сохраняли красоту сто лет назад. Секреты красоты передавались из поколения в поколение, опираясь на глубокое знание целебных трав, продуктов пчеловодства, молочных изделий и даже обычного ржаного хлеба.

