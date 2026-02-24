Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Странно, но в этом есть своя логика: почему японцы садятся на унитаз лицом вперед

Дарья Пшеничник
24 февраля 2026, 17:15
Хотя для европейцев такая поза кажется необычной, в Японии она имеет вполне прагматичное объяснение.

Странно, но в этом есть своя логика: почему японцы садятся на унитаз лицом вперед
Почему в Японии садятся на унитаз лицом вперед / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему японцы садятся на унитаз лицом вперед
  • Как туалет отражает культуру этой нации
  • Почему Япония удивляет гигиеной

В Японии даже поход в туалет превращается в элемент культуры — продуманной, технологичной и глубоко связанной с уважением к пространству. И именно поэтому иностранцев часто удивляет одна деталь: в традиционных напольных туалетах японцы располагаются лицом к передней части чаши.

На первый взгляд это кажется необычным, но в стране объясняют, что такая поза - не случайность, а результат сочетания медицины, гигиены и многовековых обычаев, пишет РадиоТрек.

Технологии рядом с традициями

Современная Япония известна своими "умными" унитазами. Системы типа Washlet от TOTO с подогревом сиденья, автоматическими крышками, биде и дезодорацией давно стали стандартом комфорта. Для японцев это не роскошь, а логическое продолжение философии чистоты и бережливости.

Впрочем, наряду с высокотехнологичными моделями в стране до сих пор широко используются напольные туалеты washiki — в школах, храмах, общественных местах и даже в частных домах.

Почему садятся лицом вперед

В традиционных туалетах правильная поза — ключевой элемент. Расположение лицом к закругленной передней части чаши обеспечивает:

  • гигиеничность — меньше риска испачкать одежду или пол;
  • физиологическое удобство — поза на корточках способствует естественному процессу;
  • контроль пространства — человек видит чистую поверхность перед собой, что создает ощущение порядка;
  • устойчивость - такая позиция анатомически более комфортна.

В Японии подчеркивают, что это не архаика, а рациональный выбор, который работает и сегодня.

Чистота как часть национальной идентичности

Японская культура относится к туалету как к зеркалу внутренней дисциплины. Идеально убранное помещение - это проявление уважения к другим и ответственности перед обществом. Даже в древних текстах о самураях упоминается важность приватности и опрятности как признака достоинства.

Модель общества в миниатюре

Культурологи называют японский туалет своеобразной микромоделью страны: технологии служат человеку, традиции не мешают инновациям, а комфорт сочетается с экономным использованием ресурсов. Именно поэтому напольные туалеты и высокотехнологичные унитазы сосуществуют без конфликта — каждый в своей нише.

Почему мир обращает внимание на японский опыт

Европа и США все активнее перенимают японские санитарные решения. Спрос на унитазы с функцией биде, сенсорным управлением и минимальным контактом с поверхностями растет из-за внимания к здоровью, экологичности и комфорту.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: РадиоТрек

РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Япония унитаз интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

17:40Война
ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

17:06Украина
Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

16:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

Всегда на шаг впереди: какие знаки зодиака отличаются гениальностью и интуицией

Всегда на шаг впереди: какие знаки зодиака отличаются гениальностью и интуицией

Последние новости

17:50

Погибли на месте: экс-солистка "Вороваек" лишилась двоих детей за один день

17:48

Солнечных дней больше, чем где-либо - какие регионы Украины самые теплыеВидео

17:47

"Вашего мужа терпеть не могут": экс-Остапчук вызверилась на Тимура Мирошниченко

17:43

Пятьдесят сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

17:40

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
17:37

Россияне массово скупают недвижимость в ЕС: что задумали в РФ

17:25

Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают напряжение в отношениях

17:15

Странно, но в этом есть своя логика: почему японцы садятся на унитаз лицом вперед

17:06

ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

Реклама
16:58

Женщина сделала себе "постоянные скидки" в супермаркете: что она придумала

16:49

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозамиВидео

16:41

Можно ли работать в первую неделю Великого поста: ответ священникаВидео

16:38

Скончалась популярная российская актриса

16:33

Доллар и евро резко пошли в пике: свежий курс валют на 25 февраля

16:31

Кого ждет важное решение в личной жизни: гороскоп на март 2026Видео

16:27

Десятки Искандеров и Цирконов: названы цели и сроки нового обстрела РФ

16:18

"Закрылся 4-й год": жених-воин Леси Никитюк показал "боевые" фото

16:00

Алла Пугачева приедет: в РФ сделали заявление

15:58

Культовые "Секретные материалы" перезапустят: первые подробности

15:38

Женщина съела недожаренную рыбу и лишилась конечностей: что произошло

Реклама
15:20

"Картина была понятной": почему Козловский ушел из армии

15:00

Как выровнять наклоненное дерево: простой способ, который спасет растениеВидео

15:00

Поклонники не узнали Дана Балана - как он сейчас выглядит

14:46

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

14:45

Рецепт нескучных котлет с начинкой: все дело в секретном соусеВидео

14:45

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

14:40

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

14:20

Когда Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026

14:15

Модные принты 2026: что будем носить после эпохи минимализма

14:14

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

13:58

"Промурашило": звезда "Властелина колец" трогательно поддержал УкраинуВидео

13:56

Кот устроил неожиданную "забастовку": не позволил хозяину выйти из домаВидео

13:52

Женщина откладывала всего по 15 долларов для племянницы: ее баланс впечатляет

13:47

Гороскоп на завтра 25 февраля: Девам - недоразумения, Весам - подарок

13:44

Сын Анны Кошмал попал в больницу: "Все плохо"

13:32

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:23

Диетологи бьют тревогу: какая опасная рыба заполонила все супермаркеты

13:18

Гороскоп Таро на сегодня 25 февраля: Овнам - спросить себя, Львам - вклад

12:59

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

12:55

"Он разрушает страну": Роберт Де Ниро вновь резко высказался о Трампе

Реклама
12:48

Оля Фреймут отвезла детей к "американской" дочери — как они выглядят

12:39

Удар по кошелькам: продукт, который украинцы покупают пачками, неожиданно подорожал

12:33

Что означает "Мир на условиях Украины"?мнение

12:28

Четыре года войны в Украине: Жданов заявил о стратегическом провале РФ

12:18

Снег с дождем: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

12:17

"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

11:45

Как часто нужно мыть полы: ошибки портят паркет, плитку и ламинат

11:42

Не только розы: какие цветы лучше всего подходят для онлайн-бизнеса

11:36

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

11:35

Путинистка Симоньян набрала вес: как она выглядит

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять