Нюд, подвинься: тренды маникюра на весну 2026

По словам звездных мастеров маникюра, квадратные, овальные и миндалевидные формы будут оставаться в центре внимания весь сезон.

https://glavred.info/fashion/nyud-podvinsya-trendy-manikyura-vesna-2026-10743623.html Ссылка скопирована

Маникюр весной играет яркими красками/ колаж: Главред, фото: pixabay, pinterest

Кратко:

Какие цвета будут в моде

Какие дизайны ногтей нужно взять на заметку

Сезонное обновление гардероба приносит с собой свежие тренды маникюра весны 2026 года.

Эксперт издания Marie Claire Катарин Малза говорит, что в этом сезоне модно множеству изящных дизайнов ногтей, от классических цветочных узоров до модных точек. Кроме того, нужно будет экспериментировать с текстурами и покрытиями, такими как матовые, перламутровые и, конечно же, хромированные.

видео дня

Что касается формы ногтей, то, по словам звездных мастеров маникюра, квадратные, овальные и миндалевидные формы будут оставаться в центре внимания весь сезон.

"Квадратные ногти с закругленными углами практичны в повседневной жизни, сохраняя при этом современный вид, сочетая стиль и функциональность", — говорит Эми Линг Лин, основатель и генеральный директор Sundays Studio в Нью-Йорке.

Каким же будет трендовый маникюр 2026?

Нейтральные с перламутром

Чтобы выразить свою индивидуальность, дизайн ногтей не обязательно должен быть смелым. "Минималистичные тренды, подчеркивающие естественную красоту, продолжаются", — говорит Эдвардс. "Нейтральный оттенок с перламутровым финишем добавляет роскоши и глубины, оставаясь при этом универсальным для повседневного использования".

Чтобы добиться такого эффекта, выберите нюдовый лак для ногтей, соответствующий вашему тону кожи, и завершите маникюр перламутровым верхним покрытием или хромовой пудрой с перламутровым финишем.

Перламутровый акцент / Фото Instagram/bombshellnailslondon

Цветы

Этот дизайн отличается от более традиционных вариантов с крупными цветами и "отражает пробуждение природы весной". Если вы хотите попробовать это дома, убедитесь, что у вас есть твердая рука, подборка ваших любимых весенних оттенков лака для ногтей и арсенал кисточек для нейл-арта, которые позволяют выполнять тонкую детализацию.

Трендовый маникюр весны 2026 / Фото Instagram/bombshellnailslondon, sansungnails

Абстракция

Проявите свои художественные способности и поэкспериментируйте с мазками кисти. Добавление интересного узора автоматически повышает визуальную привлекательность ваших ногтей, и это образ, который Эдвардс очень любит для весны. "Представьте себе акварельные рисунки на ногтях", — говорит она. Для такого дизайна потребуется три или четыре оттенка лака для ногтей. Вы можете использовать маленькую кисточку для нейл-арта, чтобы нанести их в виде завитков на ногти для создания плавного перехода.

Акварельные ногти - тренд весны 2026 / Instagram/sansungnails

Разноцветные ногти - тренд весны 2026

Вы предпочитаете однотонный маникюр без дизайна ногтей? Если это про вас, и вы хотите попробовать что-то новое, подумайте о том, чтобы в этом сезоне использовать несколько оттенков весенних пастельных лаков для ногтей. Это очень простой способ изменить свой маникюр — просто нанесите несколько разных лаков на каждый ноготь в любом порядке, который вам нравится.

Трендовый дизайн ногтей / Фото Instagram/lolo.nailedit

Вас также может заинтересовать:

Об издании: Marie Claire Marie Claire — французский международный ежемесячный журнал о женской моде, впервые опубликованный во Франции в 1937 году. С тех пор различные издания выходят во многих странах и на разных языках. В тематических выпусках рассматриваются женщины со всего мира и глобальные проблемы. Журнал также освещает вопросы здоровья, красоты, моды, политики, финансов и карьеры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред