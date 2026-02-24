Культовые "Секретные материалы" перезапустят: первые подробности

Сюжет сосредоточится на двух опытных агентах ФБР, которым предстоит объединиться для работы в давно расформированном подразделении.

Культовые "Секретные материалы" перезапустят / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Одну из центральных ролей исполнит Дэниэлл Дедвайлер

Создатели нового сериала обещают сохранить атмосферу оригинала

Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".

По информации Variety, одну из центральных ролей исполнит Дэниэлл Дедвайлер ("Женщина во дворе"). При этом второй ключевой актёр пока не утверждён. Создатели обещают сохранить атмосферу оригинала, но при этом предложить современную интерпретацию с более разнообразным актёрским составом.

Сюжет сосредоточится на двух опытных агентах ФБР, которым предстоит объединиться для работы в давно расформированном подразделении, занимающемся расследованием загадочных и сверхъестественных явлений.

Куглер выступит сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером пилотной серии. Шоураннером назначена Дженнифер Йель ("Декстер"). К проекту также присоединится автор оригинального сериала Крис Картер.

Оригинальные "Секретные материалы" выходили с 1993 по 2001 год и приобрели культовый статус. В 2016 и 2018 годах проект уже возвращался на экраны с участием Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны. На данный момент их участие в новом перезапуске не подтверждено.

О сериале "Секретные материалы" "Секретные материалы" (The X-Files) - культовый научно-фантастический сериал Криса Картера, выходивший в основной период с 1993 по 2002 год и получивший продолжение в 2016-2018 годах. По сюжету специальные агенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли работают в отделе "Секретные материалы", занимаясь нераскрытыми делами, связанными с паранормальными явлениями. По состоянию на февраль 2026 года, в разработке находится перезапуск сериала от режиссера Райана Куглера. Ожидается обновленный взгляд на вселенную, вероятно, без прямого участия оригинального дуэта Малдера и Скалли в главных ролях.

