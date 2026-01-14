Сказала "Да": возлюбленная Киану Ривза показала личные фото со свидания с актером

Романтика еще в моде, доказывает звезда "Матрицы".

Киану Ривз жена - Александра Грант показала свидание с актером / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Канадский актер, режиссер и музыкант Киану Ривз и американская художница Александра Грант вместе с 2019 года. Пара ценит уединение, но когда дело доходит до сказочного свидания из мечты каждой девочки, то тут сложно устоять.

Грант ведет социальные сети, однако практически не упоминает в них звездного возлюбленного. Исключение она сделала для серии трогательных кадров из Нью-Йорка, где сейчас на съемках находится Ривз.

В перерыве от работы Киану пригласил Александру на красивое свидание на каток у Рокфеллер-центра. Пара каталась на коньках в свете праздничной иллюминации от рождественской елки, прерываясь на поцелуи и объятия.

"Да радости, да выходу из зоны комфорта, даже когда ты очень устал, да пробованию чего-то нового, да тому, чтобы делать все по-своему, и да открытости к сюрпризам!" - подписала милые кадры с возлюбленным Александра Грант.

Киану Ривз жена - Александра Грант показала свидание с актером / фото: instagram.com/grantalexandra

О персоне: Киану Ривз Киану Ривз - канадский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). Наиболее известен своими ролями в киносериях "Матрица" (1999—2021) и "Джон Уик" (с 2014), а также в фильмах "Мой личный штат Айдахо" (1991), "Дракула" (1992), "Скорость" (1994), "Адвокат дьявола" (1997), "Константин: Повелитель тьмы" (2005) и "47 ронинов" (2013). Является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка ($30 к $156 млн), сообщает Википедия.

