Оккупанты приближаются: эксперт предупредил об угрозе для многотысячного города

Российские войска уже постепенно продвигаются к одному из городов Днепропетровской области.

Враг имеет планы на продвижение в Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из DeepState

Что сказал Ступак:

Оккупанты будут пытаться растянуть украинскую оборону

Враг не сможет приблизиться вплотную к Днепру в этом году

Существует угроза продвижения оккупантов к Павлограду

Оккупационная армия страны-агрессора России в этом году получила задание растянуть украинскую оборону так, чтобы Киеву не хватило человеческого ресурса для закрытия всей линии фронта.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, россияне рассчитывают, что по такому сценарию смогут прорваться в слабом месте обороны ВСУ, например, в Днепропетровской области, и бросить в этот "пролом" всю свою силу.

Над каким городом нависла опасность

Ступак убежден, что в этом году угрозы приближения российских войск вплотную к Днепру нет. Вместе с тем речь не идет и о захвате города. Однако обстрелы баллистикой, крылатыми ракетами и дронами будут, вне всякого сомнения. Также могут быть и теракты.

"При этом есть большая угроза для Павлограда Днепропетровской области. Российские войска движутся в этом направлении и продавливают нашу оборону. Пусть постепенно, по 10-20 метров, они продвигаются к Павлограду. Поэтому для Павлограда есть реальная опасность. Не сейчас и не в ближайшие четыре месяца, но есть", - пояснил эксперт.

Какова главная цель наступления ВСУ на юге

Главред писал , что по словам командира Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло, Героя Украины Дмитрия "Перуна" Филатова, ВСУ несколько дней назад пошли в наступление на юге.

Эти атакующие действия имеют несколько целей. Одна из них – освобождение Днепропетровской области. Вторая цель, которую уже удалось достичь, – остановить продвижение оккупантов в сторону Запорожья и отбросить их за реку Гайчур, которая протекает с севера на юг параллельно трассе Покровск-Гуляйполе.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Ситуация в Днепропетровской области – последние новости

Напомним, Главред писал, что группировка десантно-штурмовых войск проводит операцию на Александровском направлении. Основными задачами, стоящими перед подразделениями группировки, являются срыв планов вражеской армии по наступлению.

Ранее стало известно, что с конца января 2026 года украинские военные восстановили контроль над более чем 300 квадратными километрами ранее оккупированных территорий на юге Украины.

Недавно аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в Днепропетровской области.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

