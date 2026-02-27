Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

28 февраля не советуют подметать или мыть пол, чтобы случайно не выгнать из дома счастья и здоровья.

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 28 февраля

Что можно и нельзя делать 28 февраля

Приметы 28 февраля

28 февраля православные верующие чтят память святого преподобного исповедника Василия, постника Прокопова. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 28 февраля

Преподобный Василий жил в VIII веке - в один из самых сложных периодов в истории православной церкви, когда разгорелась иконоборческая ересь. Это движение, начатое византийским императором Львом Исавром, отвергало почитание святых икон. За верность традициям многие монахи и богословы подвергались гонениям, заключению и жестоким пыткам.

Василий избрал путь монашества и посвятил себя духовному подвигу: строгому посту, непрестанной молитве и уединённой жизни. Вместе со своим наставником Прокопием Декаполитом он открыто выступил против иконоборчества, защищая православное учение о почитании икон как свидетельстве веры во Христа.

За свою твёрдость в вере подвижники были схвачены и подвергнуты многолетним истязаниям и заключению. Однако ни физические страдания, ни тюремные лишения не смогли поколебать их убеждений. Их стойкость стала примером истинного исповедничества.

После смерти императора-иконоборца святого Василия и других узников освободили. Он вернулся к монастырской жизни, продолжил духовные подвиги, наставлял братию и мирян, укрепляя их в вере. Василий прославился как строгий постник и мудрый духовный наставник. Скончался он мирно в первой половине VIII века, оставив после себя пример терпения, любви к Богу и преданности церкви.

Приметы 28 февраля

Птицы активно поют - до теплой весны.

Утренний туман - ждите дождливую весну.

Яркое солнце 28 февраля - весна придет рано и будет теплой.

Что нельзя делать 28 февраля

По народным верованиям 28 февраля - день, когда следует быть особенно осторожными в быту. Не советуют подметать или мыть пол, чтобы случайно не выгнать из дома счастья и здоровья. В старину также пытались не выходить вечером без необходимости: день считался непростым, склонным к неудачам, поэтому от лишних дел лучше отказаться.

Что можно делать 28 февраля

В этот день верующие обращаются к святому преподобному Василию, исповеднику и постнику, как к покровителю и заступнику пред Господом. Его просят об исцелении от болезней, укреплении веры, поддержке семейного счастья и благополучия. Особенно почитается трудолюбие: каждый, кто посвящает этот день труду, может рассчитывать на благосклонность святого и благоприятный поворот судьбы.

