Включать нейтральную передачу на 'автомате' опасно - чем рискуют водители

Многие водители переносят привычки с "механики" на автоматическую трансмиссию, считая нейтралку (N) удобным способом сэкономить топливо или дать отдохнуть двигателю. Однако в АКПП этот режим работает совсем иначе.
Неправильное использование нейтрального режима в автомобилях с автоматической трансмиссией может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Главред узнал, почему нейтральный режим может быть опасен.
Что происходит при длительных спусках на нейтралке
Переключение селектора в N во время длительных спусков на коробках с гидротрансформатором может вызвать перегрев и даже гидроудар. На скорости более 90 км/ч такие действия могут в короткие сроки полностью вывести автоматическую коробку передач из строя.
Экономит ли топливо нейтральный режим во время движения
Ожидания экономии топлива во время движения накатом не оправдываются. В режиме Drive система самостоятельно подбирает передачу и обеспечивает торможение двигателем без ущерба для внутренних механизмов.
Можно ли включать нейтраль на светофорах или в пробках
Как пишет издание Автопилот, специалисты не рекомендуют часто переключаться в режим N во время коротких остановок. Исправная трансмиссия с чистым фильтром жидкости не перегревается во время пауз. Если нужно снять нагрузку с ноги, безопаснее выбрать режим паркинга.
Что делать при случайном переключении в нейтраль во время движения
Особую опасность представляет случайное переключение в N во время движения. В такой ситуации категорически нельзя резко нажимать на педаль газа — это может привести к серьезному повреждению шестерен и необходимости капитального ремонта.
Для чего на самом деле предназначен нейтральный режим
Эксперты отмечают, что нейтральный режим предназначен преимущественно для буксировки неисправного автомобиля и должен использоваться с соблюдением ограничений по скорости и дистанции. Несоблюдение этих правил может обернуться тысячами расходов на восстановление трансмиссии.
