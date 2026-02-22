Укр
Утром авто не заведется: что разряжает аккумулятор всего за одну ночь

Мария Николишин
22 февраля 2026, 16:36
Причины разряда аккумулятора в автомобиле могут быть банальными.
Почему разрядился аккумулятор в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему разряжается аккумулятор авто
  • Как дополнительное оборудование влияет на аккумулятор

Иногда водители могут столкнуться с такой ситуацией, что за ночь аккумулятор авто полностью разрядился. Они начинают искать проблему и обращаются к специалистам, но причина может быть очень банальной.

Главред решил разобраться, почему аккумулятор авто разряжается за ночь.

Что влияет на работу аккумулятора

Издание Auto Swiat рассказывает, что оставленный на стоянке автомобиль часто продолжает потреблять энергию даже после выключения двигателя и полного закрытия дверей.

В частности, при понижении температуры воздуха эффективная емкость аккумулятора существенно уменьшается.

"При сильном морозе она может упасть на 50% по сравнению с показателями при температуре 20 °C. Это создает ситуацию, когда даже незначительное дополнительное потребление тока становится критическим и препятствует запуску автомобиля после ночной стоянки", - говорится в сообщении.

Какие устройства в авто постоянно потребляют энергию

По словам экспертов, энергию постоянно используют блоки управления двигателем, трансмиссией и мультимедийная система для поддержания настроек памяти.

"В современных транспортных средствах ситуация осложняется наличием датчиков бесключевого доступа, которые находятся в состоянии постоянной готовности. Они сканируют пространство вокруг в поисках сигнала от ключа, чтобы мгновенно отпереть замки при приближении владельца. Такую же нагрузку создают системы приветственного освещения, которые активируют лампы в зеркалах или салоне", — добавляют специалисты.

Может ли сигнализация разрядить аккумулятор авто

В то же время наибольшую опасность для источника питания представляет оборудование, установленное за пределами завода.

В частности, внештатная сигнализация с дополнительным иммобилайзером может потреблять столько энергии, что уже через 10 дней простоя даже при плюсовой температуре авто не заведется. В морозные дни этот период сокращается до 2-3 суток, что часто становится причиной остановки даже гибридных моделей, где разрядка вспомогательной батареи блокирует работу всей электроники.

Разрядится ли аккумулятор, если оставить двери авто открытыми

Неплотно закрытые двери или багажник автомобиля также могут быть причиной разряда аккумулятора. Оставленная включенной лампочка в салоне или поврежденный датчик закрытия способны полностью исчерпать ресурс питания за несколько часов.

Об источнике: Auto Swiat

Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

