Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Как очистить деревянную кухонную доску от грязи и черных пятен, используя простые домашние средства,

Обработайте доску перекисью водорода, чтобы избавиться от плесени

Вы узнаете:

Как избавиться от черных пятен и следов плесени на досках

Советы экспертов по правильному уходу за деревянными досками

Простой домашний метод, который сделает доску безопасной для еды

Деревянные кухонные доски — классика любой кухни, но именно они требуют особого ухода. В отличие от стекла или пластика, деревянные доски быстро накапливают грязь в мелких трещинах и царапинах, а остатки пищи и влаги могут провоцировать появление плесени, пишет УНИАН.

Главред решил рассказать об эффективном народном методе, который помогает восстановить чистоту деревянных кухонных принадлежностей и сделать их безопасными для приготовления блюд.

Мойка и подготовка

Первый шаг — обычная мойка с моющим средством. Важно тщательно удалить остатки пищи, жир и даже пыль, чтобы доска была подготовлена к глубокой очистке. Далее кухонную поверхность насухо вытирают и щедро посыпают обычной поваренной солью.

Глубокая очистка

После этого половинку лимона используют как терку, аккуратно растирая ее о доску. Лимон, взаимодействуя с солью, проникает в мельчайшие царапины, удаляя остатки грязи и плесени, не повреждая дерево.

После такой процедуры доску снова моют с моющим средством и ополаскивают горячей водой.

Обработка перекисью водорода

Следующий шаг — обработка 3% перекисью водорода. Ее можно налить прямо из бутылки или перелить в пульверизатор для удобства. Доску оставляют на 5-10 минут, после чего еще раз промывают и вытирают насухо или дают высохнуть естественным путем.

Завершающий этап

Если результат вас не совсем устраивает, эксперты советуют завершающий этап — обработку минеральным маслом для кухонных досок. Его можно приобрести в интернет-магазинах или специализированных торговых точках. Масло придает дереву гладкость и блеск, скрывает мелкие царапины и делает доску более безопасной для ежедневного использования.

По словам специалистов, регулярная очистка и обновление деревянной доски не только продлевает ее срок службы, но и сохраняет безопасность продуктов. Этот простой комплекс мер позволяет любой хозяйке поддерживать кухонные принадлежности в отличном состоянии без химии и дорогих средств.

