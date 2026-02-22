Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Руслан Иваненко
22 февраля 2026, 05:00
40
Как очистить деревянную кухонную доску от грязи и черных пятен, используя простые домашние средства,
Кухонная доска
Обработайте доску перекисью водорода, чтобы избавиться от плесени / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как избавиться от черных пятен и следов плесени на досках
  • Советы экспертов по правильному уходу за деревянными досками
  • Простой домашний метод, который сделает доску безопасной для еды

Деревянные кухонные доски — классика любой кухни, но именно они требуют особого ухода. В отличие от стекла или пластика, деревянные доски быстро накапливают грязь в мелких трещинах и царапинах, а остатки пищи и влаги могут провоцировать появление плесени, пишет УНИАН.

Главред решил рассказать об эффективном народном методе, который помогает восстановить чистоту деревянных кухонных принадлежностей и сделать их безопасными для приготовления блюд.

видео дня

Мойка и подготовка

Первый шаг — обычная мойка с моющим средством. Важно тщательно удалить остатки пищи, жир и даже пыль, чтобы доска была подготовлена к глубокой очистке. Далее кухонную поверхность насухо вытирают и щедро посыпают обычной поваренной солью.

Глубокая очистка

После этого половинку лимона используют как терку, аккуратно растирая ее о доску. Лимон, взаимодействуя с солью, проникает в мельчайшие царапины, удаляя остатки грязи и плесени, не повреждая дерево.

После такой процедуры доску снова моют с моющим средством и ополаскивают горячей водой.

Обработка перекисью водорода

Следующий шаг — обработка 3% перекисью водорода. Ее можно налить прямо из бутылки или перелить в пульверизатор для удобства. Доску оставляют на 5-10 минут, после чего еще раз промывают и вытирают насухо или дают высохнуть естественным путем.

Завершающий этап

Если результат вас не совсем устраивает, эксперты советуют завершающий этап — обработку минеральным маслом для кухонных досок. Его можно приобрести в интернет-магазинах или специализированных торговых точках. Масло придает дереву гладкость и блеск, скрывает мелкие царапины и делает доску более безопасной для ежедневного использования.

По словам специалистов, регулярная очистка и обновление деревянной доски не только продлевает ее срок службы, но и сохраняет безопасность продуктов. Этот простой комплекс мер позволяет любой хозяйке поддерживать кухонные принадлежности в отличном состоянии без химии и дорогих средств.

Смотрите видео, зачем обрабатывать новую доску и как это сделать правильно.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня лайфхак уборка интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Подыгрывают агрессору": в МИД жестко поставили на место Орбана и Фицо

"Подыгрывают агрессору": в МИД жестко поставили на место Орбана и Фицо

22:45Украина
Впервые за время войны: Сырский назвал важную стратегическую победу Украины

Впервые за время войны: Сырский назвал важную стратегическую победу Украины

21:20Война
Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

19:32Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Ракам - неприятности, Тельцам - важное соглашение

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Ракам - неприятности, Тельцам - важное соглашение

Последние новости

06:14

Как не дать сороконожкам захватить ваш дом: от них можно избавится навсегда

06:10

В провале контрнаступления виноват Байденмнение

05:58

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

05:32

От сфинкса до рэгдолла: какая порода кошек подходит каждому знаку зодиака

05:00

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйкамиВидео

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
04:12

Не стоит перекапывать огород весной: агрономы объяснили опасную ошибку

04:00

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

03:00

Три знака зодиака вот-вот изменят свою жизнь на 180 градусов - список избранных

01:40

Комета размером с город "взорвалась": астрономы бьют тревогу

Реклама
00:14

Новые графики для Киева и области: отключения электроэнергии 22 февраля

21 февраля, суббота
23:38

Не только Овен и Рак: самые несовместимые пары знаков зодиака

22:45

"Подыгрывают агрессору": в МИД жестко поставили на место Орбана и Фицо

22:18

РФ нацелена продвигаться вглубь: эксперт заявил об угрозе для новых городов

21:31

"Это катастрофа": эксперт раскрыл худший прогноз наступления из БеларусиВидео

21:20

Впервые за время войны: Сырский назвал важную стратегическую победу Украины

20:19

Историю Руси могли переписать: что не так с легендой о варягахВидео

20:17

Война без перелома надолго: в The Times раскрыли мрачный сценарий

19:55

Долгожданное потепление и "плюс": в Тернополе резко изменится погода

19:42

Бройлер или домашний: каких индюков выгоднее держать

19:32

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

Реклама
19:28

Кухонный "мусор" творит чудеса в огороде: обычные отходы с кухни спасают урожайВидео

19:10

Почему Одесса один из самых уязвимых для атак противника городмнение

19:06

Какой цвет авто является лучшим: царапины и грязь будут незаметны

18:47

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогершиВидео

18:37

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позицииВидео

18:25

У путинистки Распутиной не открываются глаза и не закрывается рот: омолодилась

18:18

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:05

Нашел "сокровище" среди мусора: прохожий забрал дорогую вещь с улицы

17:53

У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно

17:30

Орбан выдвинул наглый ультиматум Украине: шантажирует и грозит "неприятностями"

17:29

Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

17:28

Рвонул к Пугачевой за границу: Киркоров признался в тайном поступке

17:22

Доллар и евро покажут характер: что будет с курсом валют до конца февраля

16:40

Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

16:39

Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

16:38

Стал президентом в 21 год: парень создал собственную страну с друзьямиВидео

16:26

Побережье Одесской области массово оккупировал голубой хищник: какова угроза

16:14

"Не позволяю себе": Зеленская раскрыла проблему, которая мешает нормально жить

16:07

Запад может сделать войну проигрышной для РФ: что для этого нужно

15:22

Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ

Реклама
15:04

Модная замена скучным пиджакам: топ-3 жакета, которые освежат весенний гардеробВидео

14:58

Фицо угрожает перекрыть энергоснабжение Украине уже в понедельник: какова причина

14:56

Динамо – Рух: Редушко рассказал, что на самом деле спровоцировало стычку в матче

14:45

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признаниемВидео

14:36

Какие знаки зодиака не совместимы друг с другом: список самых сложных пар

14:30

Женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов: что стало причиной

14:01

Формула урожая: как рассчитать точный срок посева огурцов на рассадуВидео

13:38

Пекинские, мускусные или муларды: плюсы и минусы популярных пород

13:34

Единственный дуэт Гиги: известный певец первым связался с семьей Гиги после потериВидео

13:33

Беглая блогерша-миллионерша Стужук разводится с мужем и просит денег у подписчиков

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять