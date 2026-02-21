Укр
Пекинские, мускусные или муларды: плюсы и минусы популярных пород

Марина Иваненко
21 февраля 2026, 13:38
Домашнее птицеводство начинается с правильного выбора породы. Какие утки растут быстрее и какие подходят для разведения.
Какая порода уток самая лучшая?
Какая порода уток самая лучшая? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие породы уток популярны для выращивания в Украине
  • Какую породу уток выгоднее всего выращивать на мясо

Выбор породы уток для собственного хозяйства — это всегда компромисс между скоростью роста, качеством мяса и условиями содержания. Опытные хозяева хорошо знают: универсальной породы не существует. Все зависит от цели — нужно ли более жирное мясо для тушенки, планируется ли заработок на продаже молодняка, важен ли максимальный вес за минимальное время. Главред поможет разобраться в данном вопросе.

На канале "Куры в гараже" рассказывают о трех самых популярных категориях водоплавающей птицы, чтобы понять, какая из них лучше всего подходит для разных условий и задач.

видео дня

Пекинские и башкирские утки: классика сельского двора

К этой категории относятся утки, выведенные на основе пекинской породы. Именно их чаще всего можно увидеть в украинских селах — шумные, быстрорастущие и неприхотливые.

Преимущества:

  • Быстрый рост и крепкий иммунитет. Птица вынослива, хорошо переносит холод и не требует сложного рациона.
  • Высокая яйценоскость. До 120 яиц в год — удобно для получения инкубационного материала.
  • Равномерная масса. Утки почти не уступают селезням (в среднем 3,5 кг против 4 кг).

Недостатки:

  • Чрезмерная шумность. Постоянное кряканье может стать проблемой для хозяев и соседей.
  • Жирное мясо. Для диетического питания подходит хуже, зато хорошо для домашней тушенки.
  • Слабый инстинкт насиживания. Без инкубатора разведение затрудняется.

Мускусные утки: тишина и естественное разведение

Мускусные утки — отдельный вид, который заметно отличается от привычных "крякалок" как внешностью, так и поведением.

Преимущества:

  • Минимум шума. Они не крякают, а только тихо шипят.
  • Экономное кормление. Потребляют меньше корма и хорошо пасутся на траве.
  • Сильный материнский инстинкт. Одни из лучших наседок среди водоплавающей птицы.
  • Диетическое мясо. Менее жирное, с высокими вкусовыми качествами.

Недостатки

  • Медленный рост. Это самая медленная порода среди популярных уток.
  • Большая разница в весе. Селезни могут быть в два раза тяжелее самок.
  • Длительный инкубационный период. Высиживание длится около 35 дней (против 28 у обычных уток).

Видео о том, какие утки более выгодны для содержания дома, можно посмотреть здесь:

Муларды: максимум мяса за сезон

Мулард — это гибрид, полученный путем скрещивания мускусного селезня и пекинской утки. Он объединил преимущества обеих родительских линий.

Преимущества:

  • Очень быстрый рост. При правильном кормлении в 3 месяца могут весить до 6–7 кг.
  • Качественное мясо. Более красное, чем у пекинок, менее жирное и более насыщенное по вкусу.
  • Одинаковая масса самцов и самок. Выгодно для выращивания на убой.
  • Спокойное поведение. Значительно тише классических уток.

Недостатки:

  • Бесплодие. Муларды не дают потомства — молодняк придется покупать каждый год.
  • Более высокая цена. Из-за сложности выведения птенцы стоят дороже.

Какая порода уток лучше всего подходит для хозяйства

Для небольшого хозяйства с ограниченным пространством и без возможности содержать маточное поголовье зимой самым выгодным вариантом являются муларды. Они позволяют получить много качественного мяса за один сезон без сложного ухода.

Если же цель — разведение и продажа утят, стоит выбирать:

  • мускусных уток — для естественного вывода без инкубатора;
  • пекинских или башкирских — при наличии инкубационного оборудования.

Отдельно специалисты советуют не держать уток вместе с курами: водоплавающая птица создает повышенную влажность, что вредит сухопутной.

Об источнике: Ютуб-канал "КУРИЦЫ В ГАРАЖЕ"

Ютуб-канал "КУРИЦЫ В ГАРАЖЕ" посвящен практическому опыту разведения домашней птицы в условиях ограниченного пространства. Автор канала делится советами по содержанию кур, уток и бройлеров, акцентируя внимание на рациональном обустройстве хозяйственных помещений. Зрители могут найти здесь обзоры инкубации, сравнение пород, методы кормления и лечения птицы. Контент ориентирован на новичков, которые стремятся эффективно вести птицеводство собственными силами. Канал популяризирует идею создания прибыльного мини-хозяйства даже в нетипичных условиях.

