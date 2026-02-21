Пекинские, мускусные или муларды: плюсы и минусы популярных пород

О чем вы узнаете:
Выбор породы уток для собственного хозяйства — это всегда компромисс между скоростью роста, качеством мяса и условиями содержания. Опытные хозяева хорошо знают: универсальной породы не существует. Все зависит от цели — нужно ли более жирное мясо для тушенки, планируется ли заработок на продаже молодняка, важен ли максимальный вес за минимальное время. Главред поможет разобраться в данном вопросе.
На канале "Куры в гараже" рассказывают о трех самых популярных категориях водоплавающей птицы, чтобы понять, какая из них лучше всего подходит для разных условий и задач.
Пекинские и башкирские утки: классика сельского двора
К этой категории относятся утки, выведенные на основе пекинской породы. Именно их чаще всего можно увидеть в украинских селах — шумные, быстрорастущие и неприхотливые.
Преимущества:
- Быстрый рост и крепкий иммунитет. Птица вынослива, хорошо переносит холод и не требует сложного рациона.
- Высокая яйценоскость. До 120 яиц в год — удобно для получения инкубационного материала.
- Равномерная масса. Утки почти не уступают селезням (в среднем 3,5 кг против 4 кг).
Недостатки:
- Чрезмерная шумность. Постоянное кряканье может стать проблемой для хозяев и соседей.
- Жирное мясо. Для диетического питания подходит хуже, зато хорошо для домашней тушенки.
- Слабый инстинкт насиживания. Без инкубатора разведение затрудняется.
Мускусные утки: тишина и естественное разведение
Мускусные утки — отдельный вид, который заметно отличается от привычных "крякалок" как внешностью, так и поведением.
Преимущества:
- Минимум шума. Они не крякают, а только тихо шипят.
- Экономное кормление. Потребляют меньше корма и хорошо пасутся на траве.
- Сильный материнский инстинкт. Одни из лучших наседок среди водоплавающей птицы.
- Диетическое мясо. Менее жирное, с высокими вкусовыми качествами.
Недостатки
- Медленный рост. Это самая медленная порода среди популярных уток.
- Большая разница в весе. Селезни могут быть в два раза тяжелее самок.
- Длительный инкубационный период. Высиживание длится около 35 дней (против 28 у обычных уток).
Видео о том, какие утки более выгодны для содержания дома, можно посмотреть здесь:
Муларды: максимум мяса за сезон
Мулард — это гибрид, полученный путем скрещивания мускусного селезня и пекинской утки. Он объединил преимущества обеих родительских линий.
Преимущества:
- Очень быстрый рост. При правильном кормлении в 3 месяца могут весить до 6–7 кг.
- Качественное мясо. Более красное, чем у пекинок, менее жирное и более насыщенное по вкусу.
- Одинаковая масса самцов и самок. Выгодно для выращивания на убой.
- Спокойное поведение. Значительно тише классических уток.
Недостатки:
- Бесплодие. Муларды не дают потомства — молодняк придется покупать каждый год.
- Более высокая цена. Из-за сложности выведения птенцы стоят дороже.
Какая порода уток лучше всего подходит для хозяйства
Для небольшого хозяйства с ограниченным пространством и без возможности содержать маточное поголовье зимой самым выгодным вариантом являются муларды. Они позволяют получить много качественного мяса за один сезон без сложного ухода.
Если же цель — разведение и продажа утят, стоит выбирать:
- мускусных уток — для естественного вывода без инкубатора;
- пекинских или башкирских — при наличии инкубационного оборудования.
Отдельно специалисты советуют не держать уток вместе с курами: водоплавающая птица создает повышенную влажность, что вредит сухопутной.
