Цены существенно снизились: в Украине подешевел популярный вид мяса

Главное:
- В Украине подешевела курятина
- Куриные голени стоят менее 100 гривен за килограмм
Курятина является самым доступным в Украине мясом, и в этом месяце цены на нее стали значительно приятнее для покупателей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин от 11 февраля.
Сегодня в украинских супермаркетах цены на куриные бедра, голени, тушки и филе значительно ниже среднемесячных показателей за январь текущего года.
Как переписали цены на курятину
Куриные бедра теперь стоят в среднем 138 гривен за килограмм, хотя в прошлом месяце украинцы платили за них 146,40 гривны. Похожая ситуация с куриными голенями, которые сегодня стоят 97 гривен против 107,34 гривны в январе.
Куриная тушка также подешевела. В супермаркетах средняя цена на нее составляет 102 гривны, хотя еще в январе ее продавали по 116,83 гривны за килограмм.
Куриное филе сегодня стоит менее 235 гривен за килограмм, а именно 232,33 гривны. В прошлом месяце в магазинах его продавали по 238,39 гривны.
Что будет с ценами на продукты в ближайшее время
Главред писал, что, по словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, российские обстрелы влияют на себестоимость производства, поэтому предприятия повышают убытки, которые постепенно закладывают в цену. При этом о резком подорожании продуктов в Украине пока речь не идет.
Сейчас можно говорить разве что о прогнозируемом росте цен на уровне 2-3% в ближайший период. Это умеренная динамика, без резких скачков.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается тенденция подорожания столовой свеклы. Росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов.
Накануне стало известно, что в Украине такая рыба как скумбрия, сельдь или карп ранее была достаточно доступной. Однако в этом месяце цены на эти виды рыбы переписали, в супермаркетах она подорожала.
Напомним, Главред писал, что в Украине снова растут цены на тепличные огурцы. Этот рост стоимости популярных овощей связывают с активизацией спроса на фоне низкого предложения продукции.
Читайте также:
- Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ
- Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ
- На Полтавщину возвращается долгожданное тепло: синоптики назвали дату
Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред