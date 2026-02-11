Цены существенно снизились: в Украине подешевел популярный вид мяса

Супермаркеты снизили цены на самый доступный для украинцев вид мяса.

Курятина является самым доступным в Украине мясом, и в этом месяце цены на нее стали значительно приятнее для покупателей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин от 11 февраля.

Сегодня в украинских супермаркетах цены на куриные бедра, голени, тушки и филе значительно ниже среднемесячных показателей за январь текущего года.

Как переписали цены на курятину

Куриные бедра теперь стоят в среднем 138 гривен за килограмм, хотя в прошлом месяце украинцы платили за них 146,40 гривны. Похожая ситуация с куриными голенями, которые сегодня стоят 97 гривен против 107,34 гривны в январе.

Куриная тушка также подешевела. В супермаркетах средняя цена на нее составляет 102 гривны, хотя еще в январе ее продавали по 116,83 гривны за килограмм.

Куриное филе сегодня стоит менее 235 гривен за килограмм, а именно 232,33 гривны. В прошлом месяце в магазинах его продавали по 238,39 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на продукты в ближайшее время

Главред писал, что, по словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, российские обстрелы влияют на себестоимость производства, поэтому предприятия повышают убытки, которые постепенно закладывают в цену. При этом о резком подорожании продуктов в Украине пока речь не идет.

Сейчас можно говорить разве что о прогнозируемом росте цен на уровне 2-3% в ближайший период. Это умеренная динамика, без резких скачков.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается тенденция подорожания столовой свеклы. Росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов.

Накануне стало известно, что в Украине такая рыба как скумбрия, сельдь или карп ранее была достаточно доступной. Однако в этом месяце цены на эти виды рыбы переписали, в супермаркетах она подорожала.

Напомним, Главред писал, что в Украине снова растут цены на тепличные огурцы. Этот рост стоимости популярных овощей связывают с активизацией спроса на фоне низкого предложения продукции.

