Один трюк в доме разгоняет тепло за минуты: радиаторы "кочегарят" по максимуму

Алексей Тесля
11 февраля 2026, 17:45
43
Со временем внутри радиаторов накапливаются пыль, мусор и шерсть домашних животных.
Радиатор, батарея
Как повысить эффективность работы радиатора / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Простое действие способно заметно повысить теплоотдачу радиаторов
  • Слой пыли действует как барьер: он удерживает тепло

Специалисты по отоплению утверждают, что простое действие способно заметно повысить теплоотдачу и сократить расходы на обогрев жилья.

При этом о нём часто забывают, говорится в материале, опубликованном в издании Express.

видео дня

Со временем внутри радиаторов накапливаются пыль, мусор и шерсть домашних животных. Конструкция многих батарей способствует тому, что загрязнения оседают глубоко внутри и остаются там годами, постепенно ухудшая работу прибора. Вместо того чтобы отдавать тепло в комнату, радиатор словно "греет сам себя".

Слой пыли действует как барьер: он удерживает тепло, не позволяя ему свободно распространяться по помещению. В результате комнаты остывают быстрее, а система отопления тратит больше энергии, чем нужно.

Избавиться от этой проблемы можно без сложных инструментов. Самый быстрый и доступный вариант — обычный фен. Достаточно расстелить под батареей простыню или одеяло, направить поток горячего воздуха сверху вниз и включить прибор на максимальный режим. Мощная струя воздуха выдует грязь наружу всего за несколько минут.

После этого останется лишь аккуратно вытряхнуть ткань на улице и убрать остатки пыли с пола — и радиатор снова будет работать заметно эффективнее.

Советы профессионалов по улучшению работы отопления

По словам специалистов, установка небольших вспомогательных устройств возле радиаторов позволяет значительно повысить их эффективность. Эти приборы ускоряют движение тёплого воздуха, за счёт чего комнаты нагреваются быстрее, а тепло распространяется по пространству более равномерно.

Посмотрите видео: гид по чистке радиатора

В видео пошагово показано, как очистить батарею от внутренней пыли, привести её в порядок снаружи и восстановить эффективную отдачу тепла.

Автор делится личным опытом и демонстрирует результат на радиаторе, который использовался примерно восемь лет.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление лайфхак
