Секрет горячих батарей: всё решает одна простая процедура с радиаторами

Если ничего не делать, со временем это может привести к коррозии внутри системы отопления.

Как отрегулировать радиатор отопления / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Воздух мешает равномерному нагреву, из-за чего радиаторы теряют эффективность

Регулярное удаление воздуха помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии

Если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" — то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление.

Хотя звучит это пугающе, на самом деле всё просто: воздух мешает равномерному нагреву, из-за чего радиаторы теряют эффективность, пишет Express.

Если ничего не делать, со временем это может привести к коррозии внутри системы отопления. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Перед началом убедитесь, что система остыла, и подложите под радиатор старое полотенце, чтобы защитить пол. Найдите клапан для спуска воздуха — он обычно находится в верхней части радиатора сбоку и может иметь квадратный паз под специальный ключ или щель под отвёртку.

/ Инфографика: Главред

Аккуратно поверните клапан против часовой стрелки, пока не начнёт выходить воздух. Как только появится вода — это знак, что воздух вышел — закройте клапан, повернув его обратно по часовой стрелке.

Повторите процедуру на всех радиаторах в доме, а затем проверьте давление в котле: оно должно быть в пределах от 1 до 2 бар. При необходимости отрегулируйте давление, чтобы система работала корректно.

Как сэкономить на коммуналке: секрет экспертов

Эксперты по отоплению и энергосбережению утверждают, что если уменьшить температуру подачи воды в котле до 55–60 °C, это может снизить потребление электроэнергии примерно на 9–12%. Оптимально начинать снижение температуры с отметки в 60 °C и делать это постепенно.

Как настроить систему отопления: советы эксперта

Автор видео рассказывал, как отрегулировать систему отопления в частном доме, чтобы все батареи прогревались равномерно. Он показывает, как правильно настроить краны на подаче и обратке, начиная с самых близких к котлу радиаторов. Основная идея — частично перекрывать обратку на ближних батареях, чтобы горячая вода лучше доходила до дальних.

Также поясняется, что вода движется по пути наименьшего сопротивления, поэтому без балансировки дальние радиаторы остаются холодными. В результате правильной настройки даже последняя в контуре батарея начинает хорошо греть.

