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Как получить больше тепла от батареи: простые способы забыть о холоде на всю зиму

Анна Косик
21 октября 2024, 16:34
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Существуют действенные методы, как усилить тепло от батареи, чтобы в доме сохранялось тепло до конца холодов.
Радиатор, аккумулятор
Как увеличить подачу тепла в батареи в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay

С наступлением холодов важно обеспечить максимально эффективную работу отопительных приборов в вашем доме. Если вы замечаете, что ваши батареи не греют достаточно, есть несколько простых способов, как усилить тепло от батареи и сделать ваше жилье теплее. Советами поделились в Минреинтеграции.

Для начала освободите пространство возле радиаторов отопления. Длинные шторы или мебель, которые закрывают батареи, заметно уменьшают эффективность отопления. Тепло должно попадать в комнату свободно.

Также уберите с радиаторов отопления декоративные панели. Они уменьшают их эффективность на 20%. Кроме того, теплоотдача батарей, которые размещены в нишах, на 10% меньше чем у тех, которые выступают в комнату.

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В Интернете также делятся способами, как увеличить подачу тепла в батареи. Если батареи недостаточно теплые, проверьте, не образовались ли воздушные пробки. Для этого существуют специальные клапаны, через которые можно спустить воздух. Если в системе нет воздушных пробок, стоит оценить, исправна ли система в целом. Важно, чтобы вода в системе циркулировала без препятствий.

Еще один вопрос, которым стоит поинтересоваться, это то, как повысить температуру в батареях. С помощью вентилей и термостатов вы можете контролировать подачу тепла. Если же у вас старая система, где нет возможности регулировать температуру, возможно, стоит задуматься о модернизации. Установка современных терморегуляторов поможет эффективнее распределять тепло.

Еще один вариант, как сделать, чтобы батарея была теплее - это обычная фольга. Многие пренебрегают этим лайфхаком, потому что думают - мало что дает фольга за батареей, однако на самом деле она помогает отражать тепло от стены обратно в комнату, вместо того, чтобы оно поглощалось холодной стеной. Это позволяет получить больше тепла от батареи без увеличения расходов на отопление.

Регулярная чистка от пыли и грязи - еще один способ, как повысить эффективность радиатора. Загрязненные поверхности батареи препятствуют нормальной теплоотдаче. Также можно установить дополнительные теплоотражающие панели или защитные экраны, которые позволят увеличить эффективность обогрева помещения.

Что такое Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины?

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) - министерство, является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Министерство обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий Украины и прилегающих к ним территорий, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), гражданам Украины, которые находятся на деоккупированных территориях (ДОТ), на территориях, которые временно оккупированы (ВОТ), украинским беженцам за рубежом и насильно депортированным гражданам Украины, пишет Википедия.

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