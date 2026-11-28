Пассажиров рейса во Владивосток три часа держали в салоне.

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Сотни дронов летели на Москву: что известно о хаосе в аэропортах / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

Собянин заявил о 462 дронах, летевших в сторону Московской области

Внуково и Домодедово ограничивали рейсы, сбои были и в Шереметьево

Под Калугой обломки повредили дачный дом

В ночь на 28 ноября на Московский регион страны-агрессора России летели 462 дрона, 123 из них, по версии российских властей, были сбиты при подлете к столице РФ. Из-за атаки московские аэропорты Внуково и Домодедово ограничивали прием и отправку самолетов, а пассажиры одного из рейсов из Шереметьево несколько часов просидели в салоне.

"В период с 23:00 27 ноября до 7:00 28 ноября в сторону Московского региона летели 462 БПЛА. Большая часть была нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожены при подлете к Москве", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

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В течение ночи мэр публиковал данные по частям: в 22:09 по московскому времени он сообщил о 11 сбитых дронах, по состоянию на 01:28 - о 48, а в 04:04 - уже о 69. Каждый раз Собянин сообщал, что на местах падения обломков работают экстренные службы, однако о возможных попаданиях, повреждениях или пострадавших не писал.

Какие аэропорты России ограничивали работу

Ограничения на прием и отправку самолетов вводились в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Помимо Москвы, такие меры действовали в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова, сообщило издание Astra.

Официально об ограничениях в Шереметьево не сообщалось. Однако, по данным российского издания "Осторожно, новости", рейс SU6259 авиакомпании "Россия" из Москвы во Владивосток так и не вылетел вечером 27 ноября.

Что произошло с рейсом во Владивосток

Пассажиры почти три часа ждали вылета в салоне, после чего командир воздушного судна объявил, что рейс задерживается на неопределенный срок. Объяснить причину задержки сотрудники авиакомпании не смогли.

Около полуночи пассажиров высадили из самолета и пообещали отправить во Владивосток другим рейсом, а впоследствии вылет перенесли на 10:00 утра. В SMS пассажирам сообщили, что рейс будет выполняться с дополнительной посадкой, однако вместо названия города в сообщении оставили пробел.

Что известно о последствиях в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о 120 сбитых над регионом дронах, сообщило издание Astra. По его словам, беспилотники сбивали над Боровским, Дзержинским, Жуковским, Малоярославецким и Сухиницким округами.

"По предварительной информации, на окраине Калуги в результате падения обломков БПЛА частично повреждены крыша и остекление дачного дома. Пострадавших нет. На местах работают оперативные группы", - написал Шапша.

Сбои в работе российских аэропортов из-за угрозы дронов стали регулярными. По данным The Moscow Times, только с 16 по 22 ноября ограничения в России вводились 73 раза в 28 аэропортах - почти вдвое чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

Почему российская ПВО не справляется с атаками дронов: мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что России сложно восстанавливать противовоздушную оборону, ведь большинство систем ПВО она не производит сама.

"Восстановить силы ПВО России сложно, поскольку она не производит большую часть систем ПВО. Особенно - РЛС, потому что там западные комплектующие", - подчеркнул специалист.

По словам эксперта, ситуацию изменило то, что Украина теперь массово запускает дроны и нашла предел, за которым российская оборона перестает справляться.

"Изменились наши возможности: дроны мы теперь запускаем сотнями. Таким образом, мы нашли порог, то есть количество дронов, необходимое для того, чтобы система ПВО РФ перегрузилась", - пояснил Жданов.

Атаки дронов на Москву - новости

Как сообщал Главред, с вечера 15 по утро 16 ноября на Московский регион летело около 600 беспилотников. Тогда Собянин заявил, что 191 дрон сбили на подлете к Москве. Массированная атака продолжалась около 15 часов.

В конце октября дроны создавали проблемы возле крупнейшего аэропорта столицы РФ. Вблизи Шереметьево вспыхнул пожар на фоне сообщений об угрозе со стороны беспилотников.

Еще одну масштабную атаку в России зафиксировали в ночь на 29 октября. Тогда украинские беспилотники атаковали 14 областей страны-агрессора, а также Башкортостан и Удмуртию.

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