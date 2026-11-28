Украинский оборонный сектор за последние годы значительно укрепился.

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Строительство завода Rheinmetall в Украине под вопросом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Rheinmetall рассматривает возможность отказа от создания в Украине предприятия

Украинская сторона выступает за развитие собственных мощностей

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассматривает возможность отказа от создания в Украине предприятия по выпуску артиллерийских боеприпасов.

Совместный проект, о котором стороны договорились в 2024 году, за прошедшее время так и не перешел к практической реализации, сообщает Defense Express.

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Глава компании Армин Паппергер не исключил окончательного прекращения инициативы. По его словам, за последний год добиться заметного продвижения не удалось, а между партнерами возникли разногласия относительно организации производства.

В частности, украинская сторона выступает за развитие собственных мощностей и стремится самостоятельно изготавливать вооружение. Именно эту позицию Паппергер назвал одним из препятствий для дальнейшего сотрудничества.

"Украинские партнеры заняли позицию, что хотят все производить сами, и не отступают от неё", - отметил руководитель концерна.

При этом украинский оборонный сектор за последние годы значительно укрепился. Отечественные предприятия уже выпускают боеприпасы разных типов и обеспечивают более половины годовой потребности Сил обороны в артиллерийских снарядах, составляющей 1–1,3 млн единиц.

Несмотря на неопределенность с заводом, Rheinmetall не намерен полностью сворачивать взаимодействие с Украиной. Среди возможных направлений дальнейшего партнерства - поставка производственного оборудования и передача технологий для изготовления дальнобойных боеприпасов.

Что предшествовало

В Defense Express напоминают, что проблемы с проектом возникли не впервые: ранее немецкая сторона указывала на бюрократические препятствия. Аналитики также не исключают влияния политических разногласий, однако подтверждений этой версии нет.

По оценке издания, ситуация во многом связана с тем, что за время ожидания Украина существенно нарастила собственные возможности по производству вооружения и боеприпасов.

/ Инфографика: Главред

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке. На государственном уровне остается заблокированной возможность прямых поставок украинских беспилотников за рубеж.

Главред писал, что Украина отправила дроны-перехватчики для защиты баз США на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский сообщил об отправке украинских экспертов по беспилотникам на Ближний Восток.

Ранее сообщалось о том, что в Украине создадут новый рубеж ПВО. Россия провела одну из самых масштабных атак дронами, использовав почти весь свой арсенал и изменив тактику нанесения ударов, сообщил военный.

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