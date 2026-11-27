Оккупанты уже подготовили четыре стратегических бомбардировщика и два носителя ракет "Калибр", а в Энгельс перебрасывают ещё один Ту-160.

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Россия готовит новую массированную атаку на Украину / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН, Минобороны РФ

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Подготовили четыре Ту-160 и Ту-95, а также два носителя ракет "Калибр"

Запас баллистических ракет оккупантов достиг 35 ракет

Под угрозой находятся Киевская область и ещё четыре региона

Страна-агрессор Россия может нанести новый массированный удар по Украине уже в течение ближайших двух суток. Запас баллистических ракет, накопленных для атаки, достиг 35 штук. Об этом со ссылкой на американское разведывательное сообщество сообщил военно-политический аналитик Сергей Павлюченко в Telegram.

По его словам, оснащение самолетов еще продолжается. Оккупанты оснастили боекомплектом четыре стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95, а также два носителя крылатых ракет "Калибр".

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"Разведывательное сообщество США предупреждает власти Украины о вероятном завершении РФ подготовки к очередному массированному удару в ближайшие сутки. Уже загружены боекомплекты на четыре Ту-160 и Ту-95, а также на два носителя "Калибров". Процесс продолжается. Накопление баллистических ракет по состоянию на вчерашний вечер - 35 штук", - написал Павлюченко.

Какие регионы находятся под угрозой баллистического удара

Аналитик также отметил, что предупреждение о высокой вероятности массированного обстрела баллистическим оружием продлили еще на 48 часов. Речь идет о Киевской и еще четырех регионах Украины.

Мониторинговый канал "Киев ИНФО" уточняет, что, кроме Киевской области, под угрозой находятся Полтавская, Днепропетровская, Черкасская и Харьковская области. По данным мониторов, перед ракетным ударом враг планирует массированный налёт ударных дронов.

Сколько Ту-160 перебрасывают в Энгельс

Тем временем Россия продолжает стягивать стратегическую авиацию на аэродром "Энгельс" в Саратовской области. О переброске ещё одного бомбардировщика сообщил мониторинговый канал "еРадар".

"Происходит передислокация еще одного Ту-160 с Дальнего Востока на аэродром "Энгельс" с целью оснащения крылатыми ракетами. Это уже третий известный вооруженный самолет", - говорится в сообщении.

Накануне о подготовке нового массированного удара предупредил и президент Владимир Зеленский. По данным разведки, мишенями оккупантов вновь станут энергетика, логистика и объекты жизнеобеспечения в городах и населенных пунктах.

"У нас, к сожалению, есть информация о подготовке россиянами нового массированного удара. В ближайшие дни, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности. И в России пусть знают: мы восстановим всё своё, и на каждый удар России мы ответим", - подчеркнул глава государства.

Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

Какие объекты может атаковать РФ

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что главной мишенью баллистических ракет останется энергетика.

"Балистические ракеты в большом количестве будут нацелены прежде всего на энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул специалист.

Говоря о возможностях российской дальнего базирования авиации, Криволап напомнил, что она по-прежнему представляет серьезную угрозу для украинских городов.

"В то же время у них сохраняется способность стратегической авиации поднимать в воздух шесть-восемь самолетов", - отметил эксперт.

Массированный удар - новости по теме

Как сообщал Главред, 19 ноября наблюдатели фиксировали активность стратегической авиации РФ. Тогда канал "еРадар" сообщил о вылете пяти Ту-160 с аэродрома "Украинка". Ориентировочный подлет крылатых ракет к границе ожидался в 05:40–06:00.

Предупреждения со ссылкой на американскую разведку появлялись и раньше. В ноябре речь шла о 19 баллистических ракетах и Ту-95, которые РФ готовила для массированного удара.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 ноября также обращал внимание на эту угрозу. Он предупредил о подготовке нового массированного удара. Среди вероятных целей - энергетика, логистика и объекты жизнеобеспечения.

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