Силы обороны уничтожили не только нефтебазу, но и всю инфраструктуру, обеспечивающую её функционирование.

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Военные рассказали об успешной операции в Луганской области / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Кратко:

Нефтебазу оккупантов уничтожили возле Довжанска и Ольхового

Топливо россияне хранили в подземных емкостях в лесу

В ходе операции "Ад-3" украинские военные уничтожили на оккупированной Луганщине замаскированную нефтебазу российской оккупационной армии. Емкости с топливом россияне спрятали под землей в лесу вблизи Довжанска и Ольхового, а оттуда поставляли его своим подразделениям.

Об этом сообщил 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" в Telegram.

видео дня

Операцию провели бойцы подразделения SxLüd 1-го корпуса НГУ "Азов" и батальона Signum 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем 9-го армейского корпуса. По данным корпуса, уничтожены как сама нефтебаза, так и инфраструктура, обеспечивавшая её работу.

Когда именно состоялась операция и сколько она длилась, в "Азове" не уточнили. На карте в видео корпус обозначил Вильхово и Довжанск на оккупированной Луганщине.

Как россияне маскировали нефтебазу

В корпусе напомнили, что после уничтожения топливных баз в Донецкой области оккупанты должны были понять: хранить топливо на захваченной территории опасно. Вместо этого они попытались скрыть новый объект.

"Они попытались избежать неминуемых последствий с помощью маскировки, средств РЭБ и мобильных огневых групп. Под прикрытием поезд доставлял топливо на базу в лесу, а автомобили развозили его по подразделениям", - говорится в сообщении "Азова".

По данным "Суспильного", средства радиоэлектронной борьбы на объекте должны были противодействовать спутниковой связи Starlink.

В видео, которое обнародовал корпус, описали схему российской логистики.

"Поезд доставлял топливо на базы. Там оно хранилось в подземных емкостях. Оттуда топливозаправщики развозили его по войскам. Теперь - не везут", - говорится в видео.

В заключение в "Азове" обратились к российским командирам.

"Теперь российские командиры должны придумать, как объяснить своему руководству сбой в логистике. Но мы советуем им - убираться с украинской земли", - подчеркнули в корпусе.

Что известно об операции "Ад"

"Ад-3" стал продолжением двух предыдущих этапов, в ходе которых Силы обороны наносили удары по местам хранения топлива оккупантов в Донецкой области. Первый удар в рамках операции в июле 2026 года пришелся на скрытую топливную базу в Новоамвросиевке.

В ходе операции "Ад-2" в августе, по данным корпуса, было уничтожено 67 цистерн с 4221 тонной топлива на оккупированной территории Донецкой области, сообщало Euromaidan Press.

Почему удары по нефтебазам РФ бьют по фронту

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду отметил, что Украина постепенно берет под контроль ближнюю тыловую логистику врага.

"В течение последних лет мы постепенно брали под свой контроль ближнюю тыловую логистику России", - подчеркнул эксперт.

По его словам, в России хорошо понимают, чем грозят такие удары их армии.

"Россияне начали громко жаловаться по этому поводу, потому что прекрасно осознают: эта логистика не будет работать", - пояснил Коваленко.

В то же время аналитик связал удары по логистике и связи с постепенной потерей Россией эффективных инструментов ведения войны.

"Наши удары по логистике и средствам связи приближают момент, когда Россия лишится эффективного инструментария", - подытожил эксперт.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA предостерег от переоценки ударов по топливной инфраструктуре РФ.

"Нанесли удар - не значит уничтожили навсегда", - отметил он.

В то же время, по словам Шарпа, такие удары способны создать для России ощутимые проблемы с топливом.

"Можно создать трудности, можно создать дефицит, нанести огромный ущерб", - пояснил обозреватель.

Удары по топливным объектам РФ - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны неоднократно наносили удары по топливной логистике оккупантов в Луганской области. Под Луганском были уничтожены эшелоны РФ с топливом, скопившиеся на железнодорожных станциях. Атаку провели сотрудники СБУ совместно с 1-м отдельным центром беспилотных систем ВСУ.

Удары по топливной инфраструктуре продолжаются и на территории РФ. По данным Reuters, атаки дронов сократили мощности нефтепереработки России примерно на 30%. Удары усилились с конца октября, когда не удержалось энергетическое перемирие.

Под атаку попал и город Азов в Ростовской области. В ночь на 16 ноября там вспыхнул пожар на нефтебазе вблизи морского порта. Повреждения зафиксировали в районе улицы Кондаурова.

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