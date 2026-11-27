Кратко:
- Нефтебазу оккупантов уничтожили возле Довжанска и Ольхового
- Топливо россияне хранили в подземных емкостях в лесу
В ходе операции "Ад-3" украинские военные уничтожили на оккупированной Луганщине замаскированную нефтебазу российской оккупационной армии. Емкости с топливом россияне спрятали под землей в лесу вблизи Довжанска и Ольхового, а оттуда поставляли его своим подразделениям.
Об этом сообщил 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" в Telegram.
Операцию провели бойцы подразделения SxLüd 1-го корпуса НГУ "Азов" и батальона Signum 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем 9-го армейского корпуса. По данным корпуса, уничтожены как сама нефтебаза, так и инфраструктура, обеспечивавшая её работу.
Когда именно состоялась операция и сколько она длилась, в "Азове" не уточнили. На карте в видео корпус обозначил Вильхово и Довжанск на оккупированной Луганщине.
Как россияне маскировали нефтебазу
В корпусе напомнили, что после уничтожения топливных баз в Донецкой области оккупанты должны были понять: хранить топливо на захваченной территории опасно. Вместо этого они попытались скрыть новый объект.
"Они попытались избежать неминуемых последствий с помощью маскировки, средств РЭБ и мобильных огневых групп. Под прикрытием поезд доставлял топливо на базу в лесу, а автомобили развозили его по подразделениям", - говорится в сообщении "Азова".
По данным "Суспильного", средства радиоэлектронной борьбы на объекте должны были противодействовать спутниковой связи Starlink.
В видео, которое обнародовал корпус, описали схему российской логистики.
"Поезд доставлял топливо на базы. Там оно хранилось в подземных емкостях. Оттуда топливозаправщики развозили его по войскам. Теперь - не везут", - говорится в видео.
В заключение в "Азове" обратились к российским командирам.
"Теперь российские командиры должны придумать, как объяснить своему руководству сбой в логистике. Но мы советуем им - убираться с украинской земли", - подчеркнули в корпусе.
Что известно об операции "Ад"
"Ад-3" стал продолжением двух предыдущих этапов, в ходе которых Силы обороны наносили удары по местам хранения топлива оккупантов в Донецкой области. Первый удар в рамках операции в июле 2026 года пришелся на скрытую топливную базу в Новоамвросиевке.
В ходе операции "Ад-2" в августе, по данным корпуса, было уничтожено 67 цистерн с 4221 тонной топлива на оккупированной территории Донецкой области, сообщало Euromaidan Press.
Почему удары по нефтебазам РФ бьют по фронту
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду отметил, что Украина постепенно берет под контроль ближнюю тыловую логистику врага.
"В течение последних лет мы постепенно брали под свой контроль ближнюю тыловую логистику России", - подчеркнул эксперт.
По его словам, в России хорошо понимают, чем грозят такие удары их армии.
"Россияне начали громко жаловаться по этому поводу, потому что прекрасно осознают: эта логистика не будет работать", - пояснил Коваленко.
В то же время аналитик связал удары по логистике и связи с постепенной потерей Россией эффективных инструментов ведения войны.
"Наши удары по логистике и средствам связи приближают момент, когда Россия лишится эффективного инструментария", - подытожил эксперт.
Израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA предостерег от переоценки ударов по топливной инфраструктуре РФ.
"Нанесли удар - не значит уничтожили навсегда", - отметил он.
В то же время, по словам Шарпа, такие удары способны создать для России ощутимые проблемы с топливом.
"Можно создать трудности, можно создать дефицит, нанести огромный ущерб", - пояснил обозреватель.
Удары по топливным объектам РФ - последние новости
Как сообщал Главред, Силы обороны неоднократно наносили удары по топливной логистике оккупантов в Луганской области. Под Луганском были уничтожены эшелоны РФ с топливом, скопившиеся на железнодорожных станциях. Атаку провели сотрудники СБУ совместно с 1-м отдельным центром беспилотных систем ВСУ.
Удары по топливной инфраструктуре продолжаются и на территории РФ. По данным Reuters, атаки дронов сократили мощности нефтепереработки России примерно на 30%. Удары усилились с конца октября, когда не удержалось энергетическое перемирие.
Под атаку попал и город Азов в Ростовской области. В ночь на 16 ноября там вспыхнул пожар на нефтебазе вблизи морского порта. Повреждения зафиксировали в районе улицы Кондаурова.
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