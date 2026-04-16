Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом под Луганском

Враг накопил грузовые эшелоны с топливом, предназначенным для обеспечения российской военной техники.

Нанесены удары по эшелонам с топливом РФ

Уничтожены российские эшелоны с топливом под Луганском

Враг копил эшелоны для обеспечения российской военной техники

Силы обороны Украины уничтожили российские эшелоны с топливом под Луганском.

Атака осуществлена сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с коллегами из 1-го отдельного центра беспилотных систем ВСУ, сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе разведывательной работы сотрудники СБУ установили, что на железнодорожных станциях вблизи Луганска враг накопил грузовые эшелоны с топливом, предназначенным для обеспечения российской военной техники.

После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по вражеским объектам были нанесены высокоточные удары с применением дронов FP-2 компании "Fire Point".

В результате удара уничтожены цистерны с нефтепродуктами, а также существенно повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для поставки ресурсов на фронт.

"СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжает последовательно лишать врага ресурсов для ведения войны", — добавили в спецслужбе.

Разведданные: удары по целям РФ

На военном аэродроме в Липецкой области произошёл пожар, уничтоживший два истребителя — Су-30 и Су-27, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, к инциденту могут быть причастны участники подпольного сопротивления внутри России. Подготовка операции заняла около двух недель: за это время удалось проникнуть на аэродром, обойти охрану и вывести из строя самолёты прямо в ангарах.

Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб

Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

