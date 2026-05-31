Россия создает собственный аналог Starlink: "Флеш" назвал угрозы для Украины

Мария Николишин
31 мая 2026, 18:13
В настоящее время российские спутники работают в тестовом режиме.
Российский аналог Starlink / коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Главное:

  • РФ создает аналог Starlink из спутников "Рассвет"
  • Сейчас на орбите работают только 16 спутников
  • Для полноценной работы требуется до 250 аппаратов

Страна-агрессор Россия работает над собственным аналогом Starlink — проектом "Бюро 1440", который предусматривает запуск спутников "Рассвет" для скоростной передачи данных на низкой орбите. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, в настоящее время на орбите уже находятся первые 16 спутников, однако для стабильной работы системы россиянам необходимо запустить не менее 200–250 аппаратов.

Он подчеркнул, что Россия хорошо понимает важность спутникового интернета для войны и не могла игнорировать это направление.

"Противнику нужен "российский StarLink". Безусловно, Россия понимает важность системы скоростной передачи данных через спутники на низкой орбите, и было бы неразумно думать, что они не будут заниматься этим направлением. Вопрос только в сроках", — подчеркнул "Флеш".

Советник министра обороны отметил, что сейчас спутники "Рассвет" работают в тестовом режиме. В планах проекта — запуск сначала 300, а затем еще 700 спутников.

Он также добавил, что теоретически имеющиеся спутники уже могут быть использованы против Украины в военных целях. В частности, они способны обеспечивать передачу данных в течение 6–10 минут во время пролета над территорией Украины.

"Теоретически враг может уже установить спутниковые интернет-терминалы на "Шахедах" и спланировать атаку во время пролета спутников, но я считаю, что это слишком сложно с организационной точки зрения", — пояснил Бескрестнов.

По его мнению, пока на орбите не будет достаточного количества спутников для стабильной связи, говорить о широком военном использовании системы рано.

Кроме того, "Флеш" считает, что в случае начала военного применения спутников "Рассвет" Украина сможет это зафиксировать по трафику со спутников, разведывательным данным или трофейному оборудованию.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Чем россияне уже заменяли Starlink

Ранее Сергей (Флеш) Бескрестнов заявлял, что после блокировки систем спутниковой связи Starlink армия РФ стала массово поставлять на линию боевого столкновения спутниковые терминалы "Спирит-030".

"Существующие терминалы российского спутникового интернета имеют очень большие антенны, и мы их мгновенно обнаруживаем и уничтожаем", — подчеркнул он.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Блокировка Starlink — что известно

Как сообщал Главред, компания SpaceX мешает россиянам использовать терминалы Starlink для ударов дронами по Украине. Это делается по просьбе Минобороны Украины.

Министр обороны Украины Михаил Федоров говорил, что часть терминалов Starlink будет отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявлял, что российские оккупационные войска оказались без связи, несмотря на предыдущие попытки наладить альтернативные системы без использования Starlink в 2023–2024 годах.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. С 25 января 2026 года — советник Министра обороны Украины.

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины, пишет Википедия.

