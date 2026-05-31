Мобилизация и бронирование по-новому в Украине: к каким изменениям готовиться с 1 июня

Дарья Пшеничник
31 мая 2026, 10:21
В течение июня министерства и областные администрации (ОВА) должны обновить критерии, по которым предприятия получают статус критически важных.

Изменения в мобилизации и новые правила бронирования / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из новости:

  • Правительство повышает требования к бронированию
  • Бизнесу пересмотрят статус критичности
  • Мобилизация перейдет на контрактную модель

В Украине стартует очередной этап пересмотра правил бронирования и подготовка к масштабной реформе мобилизации. Часть решений правительство уже приняло в конце мая, остальные — остаются неизвестными до официальной презентации. Однако контуры будущих изменений уже очерчены. Об этом пишет РБК-Украина.

Обновленные требования к бронированию

Кабинет министров повысил пороги средней зарплаты, которые определяют возможность предприятия получить статус критически важного. Для большинства компаний этот показатель теперь составляет 25 941 грн, а для бизнеса на прифронтовых территориях — 21 618 грн.

Одновременно правительство убрало возможность увеличивать квоты за счет работников, работающих по совместительству или уже имеющих отсрочку: таких людей отныне учитывают только по основному месту работы. Это должно остановить практику искусственного расширения штатов ради дополнительных мест для бронирования.

Пересмотр критичности предприятий

В июне министерства и областные администрации должны обновить критерии, по которым бизнес получает статус критически важного. Все изменения будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики. После утверждения новых правил у предприятий будет время до 1 сентября, чтобы подтвердить свой статус и переоформить бронирование сотрудников. Действующие отсрочки остаются в силе на весь переходный период, поэтому риска потерять персонал в ближайшее время нет.

Что известно о реформе мобилизации

Параллельно готовится реформа мобилизации, которую анонсировали в начале мая. Хотя окончательный документ еще не обнародован, публичные заявления руководства государства и информация из презентации Минобороны для депутатов позволяют понять основные направления.

Планируется повышение базового денежного обеспечения: минимальная выплата для всех военных должна вырасти с 20 до 30 тысяч гривен, а командиры получат дополнительное увеличение. Для бойцов на передовой предусматривают рекордные доплаты — от 20 до 40 тысяч гривен за каждый день боевых действий. В пехотных подразделениях месячные суммы могут достигать 400 тысяч гривен, прежде всего в механизированных, десантно-штурмовых и морских пехотных частях.

Еще один элемент реформы — переход к контрактной системе. Вместо бессрочной службы предлагают ввести контракты с определенными сроками: от шести до девяти месяцев для военных, возвращающихся после увольнения по состоянию здоровья, десятимесячные — для тех, кто уже служит, и контракты от двух лет для новых добровольцев.

Для раненых предусмотрят более короткие сроки, а после завершения службы — гарантированный период отдыха.

Вопрос увольнения также остается частью реформы. Полная демобилизация будет возможна только после завершения войны, но государство готовит критерии для тех, кто провел на фронте длительное время. Ожидается, что первые увольнения ранее мобилизованных могут начаться в 2026 году.

Каковы могут быть последствия новых правил бронирования для работников-совместителей

Главред писал, что, по словам Никиты Муренко, одно из нововведений предусматривает, что работники, работающие по совместительству, отныне будут учитываться в общей квоте бронирования предприятия только один раз — по основному месту работы.

Поэтому ситуация с работниками, работающими по совместительству, пока остается неясной. Он пояснил, что окончательные выводы можно будет делать только после официального обнародования документа. Если же в нем будет предусмотрено, что бронирование возможно исключительно по основному месту работы, то, по его мнению, это будет выглядеть "абсурдно".

Вручение повестки в Украине
Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Реформа армии — последние новости по теме

Президент Владимир Зеленский анонсировал реформы системы денежного обеспечения и контрактов в ВСУ, в частности повышение зарплат военным до 30 тысяч гривен и более для фронтовиков, а также введение специальных контрактов для пехоты с выплатами до 400 тысяч гривен, что должно стать ключевым элементом масштабной реформы армии. Уже в июне ожидаются первые результаты этих изменений для солдат и командиров обороны.

По данным "Украинской правды", система боевых выплат готовится по модели "10/20/40", где 10 тысяч гривен в день выплачивается просто за пребывание на позиции, 20 тысяч — за штурмовые действия и 40 тысяч — за активные наступательные операции. Также предусмотрена контрактная служба с четкими сроками от 10 месяцев для боевых военных до 2 лет для тыловых, с возможностью демобилизации или отсрочки после окончания, что дополняет современную модель с улучшением условий денежного обеспечения.

Как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подробно описал динамику боевых действий и напомнил о планах военного руководства внедрить систему четких контрактов с ротациями, а также обновленную модель выплат.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

