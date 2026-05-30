Как еще можно назвать Оксану по-украински: только не Ксюша

Марина Иваненко
30 мая 2026, 17:01
Оксана, Ксеня, Ксана или Оксаночка? Происхождение популярного имени и его аутентичные украинские формы, которые стоит чаще использовать.
Как обращаться к Оксане
Как обратиться к Оксане / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Что означает имя Оксана
  • Как ласково обращаться к Оксане на украинском языке

Имя Оксана является одним из самых популярных в Украине. Однако за привычной официальной формой скрывается невероятное богатство вариантов, которые раскрывают всю глубину украинского языка. Часто в быту мы даже не догадываемся, сколько уникальных форм этого имени открывается, если посмотреть на него через призму языковых традиций. Главред расскажет более подробно.

Популяризатор украинского языка Адам Диденко в своем видео в TikTok подробно разобрал, какие именно украинские варианты имеет имя Оксана и как их уместно употреблять. Он отмечает, что украинский язык глубже, чем кажется, и стоит лишь копнуть чуть дальше — и открывается совсем другой уровень культуры речи.

Откуда происходит имя Оксана и что оно означает

Имя Оксана имеет древние греческие корни и несколько версий происхождения. Чаще всего его связывают с именем Оксенія (Ксения), которое происходит от слова "ксенія" — "гостеприимство". Именно поэтому имя нередко толкуют как "гостеприимная" или "гостья".

Существует и другое объяснение. Некоторые исследователи считают, что основой имени стало греческое слово "ксенос", означающее "чужак", "путешественник" или "иностранец".

В то же время существует мнение, что Оксана и Ксения — отдельные имена, имеющие разное происхождение. Историки напоминают, что в древности греки называли Черное море Аксейнос ("негостеприимное") и Юксейнос ("гостеприимное"). Именно с этими словами часть языковедов и связывает появление имени Оксана.

Видео о том, как еще можно назвать Оксану на украинском языке, можно посмотреть здесь:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Оксана" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

Какие украинские формы этого имени назвал филолог

В своем видео Адам Диденко предлагает отойти от шаблонов и показывает, как красиво и разнообразно может звучать это имя в украинской традиции. Филолог перечисляет такие колоритные и ласковые формы:

  • Оксанка
  • Оксаночка
  • Оксанонька
  • Ксеня
  • Ксеняка
  • Ксана
  • Ксанка

Популяризатор языка отдельно предостерегает от использования формы Ксюша, отмечая, что это заимствованный вариант. Вместо этого он призывает чаще выбирать и возрождать в повседневном общении именно наши родные, аутентичные украинские формы имени.

О личности: Адам Диденко

Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

имена интересные новости женские имена
