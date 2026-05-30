РФ готовится к новому обстрелу Киева: "Флэш" назвал возможные цели оккупантов

Российские оккупанты могут нанести удар по столице крылатыми и баллистическими ракетами.

https://glavred.info/war/rf-gotovitsya-k-novomu-obstrelu-kieva-flesh-nazval-vozmozhnye-celi-okkupantov-10768919.html Ссылка скопирована

Возможные цели вражеских атак / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что известно:

РФ может атаковать Украину ракетами и дронами

Киев может подвергнуться атаке РФ

РФ хочет обстрелять Киев ракетами и дронами, чем постоянно угрожает Украине. Несмотря на то, что враг часто обстреливает столицу, он сможет найти новые цели. Об этом заявил советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш", пишет 24 канал.

Россияне бьют по Киеву всем вооружением, которое могут использовать. Враг неоднократно применял крылатые ракеты, баллистические ракеты, "Калибры" и прочее. Они ищут украинские предприятия и бьют по ним.

видео дня

"Флэш" убежден, что под угрозой атаки может оказаться любое предприятие, работающее на территории бывших военных заводов.

"Что они могут атаковать дальше? Любой завод, например, еще с советских времен, который у них где-то числится как военный. А потом сказать, что они якобы нашли какую-то законную цель. Мол, какой-то завод когда-то производил электронику, а, "по информации" врага, сейчас он якобы что-то изготавливал", – пояснил он.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Угроза обстрела

В Telegram-канале "Николевский Ванек" отмечается, что ночью может быть массированный обстрел. Под атакой может оказаться столица и Киевская область.

"Особенно Фастов, Борисполь, Обухово, Украинка, Белая Церковь, Ирпень и Васильково (Киев не упоминаю, потому что и так понятно). В последнее время они присматривались не только к Киевской области, но у нас почти все аналитики уверены, что основная масса ночных ударов придется на Киевскую область", — говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов еще за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Самые мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

Читайте также:

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред