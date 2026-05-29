Возле дома лучше не сажать: в какие деревья чаще всего попадает молния

Сергей Кущ
29 мая 2026, 20:51
Опасность заключается не только в прямом попадании.
В какие деревья чаще всего попадает молния
В какие деревья чаще всего попадает молния / Коллаж Главред, фото: pexels.com, скриншот YouTube

Читайте в материале:

  • В какие деревья молния попадает чаще всего
  • Почему дубы и сосны особенно опасны во время грозы
  • Как защитить участок и дом от ударов молнии

Во время грозы многие стараются укрыться под деревом, не подозревая, что это может быть опасно для жизни. Более того, некоторые виды деревьев гораздо чаще притягивают электрические разряды, чем другие.

Кстати, ранее мы писали, что эксперт рассказал, как защитить технику от молнии.

Почему молния выбирает деревья

Молния обычно ударяет в самые высокие объекты на местности. Именно поэтому отдельно стоящие деревья во время грозы оказываются в зоне повышенного риска.

Исследование ученых из Технического университета Мюнхена показало, что ежегодно в мире фиксируется около 286–328 миллионов ударов молний. По оценкам исследователей, из-за этого погибает до 320 миллионов деревьев в год.

При этом опасность заключается не только в прямом попадании. Ученые выяснили, что электрический разряд может распространяться на соседние деревья на расстояние до 45 метров. В среднем одна молния способна уничтожить около 3,5 дерева.

В какие деревья чаще всего попадает молния

Специалисты отмечают, что больше всего рискуют высокие и отдельно растущие деревья. В Украине и других странах Европы чаще всего молния попадает в дуб.

Также в список наиболее уязвимых деревьев входят:

  • дуб;
  • сосна;
  • тополь;
  • ель.

Эти деревья отличаются значительной высотой и хорошо проводят электрический разряд, поэтому чаще становятся мишенью во время грозы.

Какие деревья реже притягивают молнию

Интересно, что некоторые породы страдают от ударов молнии значительно реже. По наблюдениям специалистов, клен, орех и береза менее привлекательны для "небесного электричества".

Однако эксперты подчеркивают: даже такие деревья не гарантируют безопасности. Во время грозы нельзя прятаться под любым деревом независимо от его вида.

Совместимость деревьев, деревья инфографика
Совместимость деревьев, деревья инфографика / Инфографика: Главред

Можно ли сажать дуб возле дома

Многие владельцы частных домов любят дубы за их долговечность и красивую крону. Однако именно дуб считается одним из лидеров по количеству попаданий молнии.

Если дерево растет близко к дому, существует риск повреждения строений, электропроводки и других коммуникаций при сильной грозе. Поэтому при выборе деревьев для участка специалисты рекомендуют учитывать не только декоративность, но и потенциальную безопасность.

Как защитить участок во время грозы

Во время сильной грозы лучше находиться в доме или автомобиле. Если непогода застала на улице, следует избегать высоких отдельно стоящих деревьев, особенно дубов, сосен и тополей.

Также специалисты советуют устанавливать молниеотводы возле домов и хозяйственных построек, если рядом растут высокие деревья.

Смотрите видео о том, что происходит, когда в дерево ударяет молния:

Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

