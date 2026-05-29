Цвета перевернуты или нет: раскрыт секрет флага Украины еще со времен УНР

Юрий Берендий
29 мая 2026, 18:59
Историк рассказал, каким был флаг Украины во времена УНР, Черноморского флота и армии Петлюры — сине-желтым или желто-голубым.
Каким раньше был флаг Украины — раскрыт секрет флага еще со времен УНР / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

  • Какие цвета у украинского флага
  • Как раньше выглядел флаг Украины
  • Флаг Украины сине-желтый или желто-синий

Дискуссии о том, каким должен быть государственный флаг Украины — сине-желтым или желто-голубым — продолжаются уже много лет. Однако исторические документы, военные флаги и символика времен Украинской Народной Республики дают четкий ответ на этот вопрос. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube продемонстрировал архивные флаги, которым более 100 лет, и объяснил, почему именно сине-желтый флаг является исторически правильным.

Каким был флаг Украины во времена УНР

Алферов рассказал, что экспозиция, посвященная Симону Петлюре, начинается с флажков, которые были установлены на автомобиле руководителя Украинской Народной Республики.

"И начинается эта выставка с того, что существуют два флажка, которые были на машине руководителя Украинской Народной Республики. Они сине-желтые", — отметил историк.

По словам эксперта, аналогичное сочетание цветов использовалось и в военно-морской символике УНР.

"А это копия флага нашего Черноморского флота. И обратите внимание, что посередине него крест, и сине-желтый флажок в одной четверти", — пояснил Алферов.

Он также подчеркнул, что правительство Украинской Народной Республики официально закрепило именно такой вариант флага.

"По постановлению Украинской Народной Республики было признано, что флаг будет таким же, как элемент военно-морского флага", — добавил специалист.

Почему ветераны армии УНР использовали сине-желтый флаг

Историк обратил внимание на флаги ветеранских организаций украинских военных, которые воевали за независимость Украины в ХХ веке.

"Кто бы что ни говорил, это 20-е годы ХХ века, это флаг ветеранов. Я думаю, что можно ветеранам, которые проливали кровь за этот флаг, доверять, какой был флаг – сине-желтый или желто-голубой", – подчеркнул Алферов, указывая на сине-желтый флаг.

По его словам, сине-желтые цвета использовались и в украинских организациях Галичины.

"Верхний флаг спортивно-военного общества "Луг". Общество "Луг" — это Галичина, это 30-е годы спортивного общества", — рассказал эксперт.

Какие исторические флаги показал Алферов

Во время рассказа историк продемонстрировал флаги различных украинских воинских формирований и организаций.

Среди них был флаг полка имени Петра Дорошенко из синей дивизии армии УНР 1918 года.

"Так вот, это флаг полка первого сечевого гетмана Петра Дорошенко из синей дивизии армии УНР 1918 года", — сказал Алферов.

Он также пояснил, что даже дополнительные элементы флага подтверждают правильное расположение цветов.

"Здесь, конечно, нет порядка цветов, но бант, который вешался к этому, свидетельствует, что верхний цвет был синий", — отметил историк.

Кроме того, историк показал флаг Первого зимнего похода армии УНР, датированный 5 декабря 1919 года, а также флаги украинской самообороны и других воинских формирований.

Сине-желтый или желто-голубой: что говорит историк

В конце рассказа Александр Алферов подытожил дискуссию о правильных цветах украинского флага.

"Итак, это и ответ на вопрос: каким же был флаг Украины? Желто-голубой или сине-желтый? Я думаю, что ветераны точно знали, какого цвета был флаг их армии", — подчеркнул Алферов, указывая на сине-желтый флаг.

Александр Алфёров
Александр Алфоров / Инфографика: Главред

О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

