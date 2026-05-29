По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

О ракетной угрозе объявлено на расстоянии более 2000 км от границы с Украиной.

https://glavred.info/war/po-vsemu-uralu-i-v-ryade-oblastey-rf-obyavlena-raketnaya-opasnost-gremyat-vzryvy-10768805.html Ссылка скопирована

Ракетная тревога в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Astra

Днем 29 мая в ряде регионов России объявили ракетную опасность. Аэропорты Екатеринбурга, Челябинска и Перми закрыты для приёма и вылета самолётов. Об этом сообщают российский Telegram-канал Astra и Exilenova+.

Кроме того, впервые в России объявили ракетную тревогу на всей территории Уральского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента РФ Артем Жога

Военный журналист Андрей Цаплиенко добавил, что расстояние от Ямала до Украины составляет более 2500 км.

видео дня

Ракетная опасность на Ямале / Фото: t.me/Tsaplienko/93454

Отмечается, что о ракетной опасности предупреждали в Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Самарской и Пензенской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Чувашии. Кроме того, росСМИ сообщали о воздушной тревоге в Нижегородской и Оренбургской областях, Пермском крае РФ и в Татарстане.

Местные жители нескольких районов столицы Чувашии слышали звуки сильных взрывов. На месте появилось облако серого густого дыма. По предварительным данным, в Чебоксарах, почти в 1000 км от украинской границы, произошел прилет.

Позже в Astra добавили, что взрыв в Чебоксарах произошел рядом с территорией завода им. Чапаева. Отмечается, что пожар возник в непосредственной близости от оборонного предприятия.

"Предприятие входит в структуру госкорпорации "Ростех" и занимается производством противоградовых ракет "Алазань" для защиты сельхозугодий от града. Но в структуре портфеля заказов завода не менее 30% составляет оборонная продукция", — говорится в сообщении.

Завод им. Чапаева / Фото: t.me/astrapress

Атаки на территории РФ — последние новости

Как сообщал ранее Главред, в ночь на 27 мая Силы обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Об этом в четверг заявили в Генштабе ВСУ и отчитались о других успешных поражениях объектов противника.

Кроме того, ранним утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов. В Таганроге под удар мог попасть авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ".

В Воронеже после взрывов поднялся черный дым. По предварительным данным, атака могла быть нанесена по аэродрому или авиабазе Воздушно-космических сил РФ "Балтимор", который используется для нанесения авиаударов по территории Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред