Школа полностью уничтожена: оккупанты цинично атаковали приграничья Черниговщины

Главное:
- Войска РФ атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками
- В результате атаки произошло попадание прямо в местную школу
- Здание полностью сгорело
29 мая оккупационные войска РФ с помощью дронов атаковали приграничные районы Черниговской области. Вражеский беспилотник "Герань" попал в здание школы в селе Машево, что в Новгород-Северском районе.
В результате попадания возник пожар, который полностью уничтожил школу и имущество на всей ее площади. Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной администрации Александр Селиверстов.
"Сегодня, 29 мая, ночью враг нанес удар по селу Машево с применением БПЛА (типа "Герань"). В результате попадания вражеского дрона возник пожар, который полностью уничтожил здание местной школы и имущество на всей ее площади", — говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 230 кв. м, сообщили в ГСЧС.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Масштабы разрушений и окончательные последствия вражеского обстрела в настоящее время уточняются, отмечали в РВА.
Воздушные удары РФ по Украине — последние новости
Как сообщал ранее Главред, в ночь на 29 мая РФ нанесла целенаправленный удар по турецкому судну, следовавшему из порта в Одесской области. Есть раненые.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами типа "Шахед". В городе есть "прилеты", начался пожар. "Шахед" влетел прямо в магазин, он загорелся. Предварительно, в результате атаки есть пострадавшие.
Напомним, в ночь на 27 мая Чернигов находился под массированным обстрелом вражеских дронов. В городе прозвучало более 15 взрывов. В результате повреждено одно из предприятий города.
Читайте также:
- РФ сравнивает с землей и превращает в руины ключевой город: что происходит на фронте
- В РФ заявили о новых целях для ударов по Украине: какие объекты под угрозой
- Украина переломила ход войны с РФ: какая сокрушительная стратегия кардинально изменила ситуацию
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред