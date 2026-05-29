Школа полностью уничтожена: оккупанты цинично атаковали приграничья Черниговщины

В результате попадания разразился сильный пожар, в результате которого школа сгорела дотла.

Россияне полностью разрушили школу в Черниговской области

29 мая оккупационные войска РФ с помощью дронов атаковали приграничные районы Черниговской области. Вражеский беспилотник "Герань" попал в здание школы в селе Машево, что в Новгород-Северском районе.

В результате попадания возник пожар, который полностью уничтожил школу и имущество на всей ее площади. Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной администрации Александр Селиверстов.

"Сегодня, 29 мая, ночью враг нанес удар по селу Машево с применением БПЛА (типа "Герань"). В результате попадания вражеского дрона возник пожар, который полностью уничтожил здание местной школы и имущество на всей ее площади", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 230 кв. м, сообщили в ГСЧС.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Масштабы разрушений и окончательные последствия вражеского обстрела в настоящее время уточняются, отмечали в РВА.

Как сообщал ранее Главред, в ночь на 29 мая РФ нанесла целенаправленный удар по турецкому судну, следовавшему из порта в Одесской области. Есть раненые.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами типа "Шахед". В городе есть "прилеты", начался пожар. "Шахед" влетел прямо в магазин, он загорелся. Предварительно, в результате атаки есть пострадавшие.

Напомним, в ночь на 27 мая Чернигов находился под массированным обстрелом вражеских дронов. В городе прозвучало более 15 взрывов. В результате повреждено одно из предприятий города.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

