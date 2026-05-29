Школа полностью уничтожена: оккупанты цинично атаковали приграничья Черниговщины

Инна Ковенько
29 мая 2026, 10:58обновлено 29 мая, 11:56
В результате попадания разразился сильный пожар, в результате которого школа сгорела дотла.
Россияне полностью разрушили школу в Черниговской области
Россияне полностью разрушили школу в Черниговской области / Коллаж: Главред, фото: РВА, ГСЧС

Главное:

  • Войска РФ атаковали Черниговскую область ударными беспилотниками
  • В результате атаки произошло попадание прямо в местную школу
  • Здание полностью сгорело

29 мая оккупационные войска РФ с помощью дронов атаковали приграничные районы Черниговской области. Вражеский беспилотник "Герань" попал в здание школы в селе Машево, что в Новгород-Северском районе.

В результате попадания возник пожар, который полностью уничтожил школу и имущество на всей ее площади. Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной администрации Александр Селиверстов.

"Сегодня, 29 мая, ночью враг нанес удар по селу Машево с применением БПЛА (типа "Герань"). В результате попадания вражеского дрона возник пожар, который полностью уничтожил здание местной школы и имущество на всей ее площади", — говорится в сообщении.

  • Атака на Чернігівщину 29 травня
    Атака на Чернігівщину 29 травня Фото: ДСНС
  • Атака на Чернігівщину 29 травня
    Атака на Чернігівщину 29 травня Фото: РВА
  • Атака на Чернігівщину 29 травня
    Атака на Чернігівщину 29 травня Фото: РВА
  • Атака на Чернігівщину 29 травня
    Атака на Чернігівщину 29 травня Фото: ДСНС

Спасатели ликвидировали возгорание на площади около 230 кв. м, сообщили в ГСЧС.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Масштабы разрушений и окончательные последствия вражеского обстрела в настоящее время уточняются, отмечали в РВА.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Воздушные удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал ранее Главред, в ночь на 29 мая РФ нанесла целенаправленный удар по турецкому судну, следовавшему из порта в Одесской области. Есть раненые.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами типа "Шахед". В городе есть "прилеты", начался пожар. "Шахед" влетел прямо в магазин, он загорелся. Предварительно, в результате атаки есть пострадавшие.

Напомним, в ночь на 27 мая Чернигов находился под массированным обстрелом вражеских дронов. В городе прозвучало более 15 взрывов. В результате повреждено одно из предприятий города.

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Черниговская область атака дронов
Последние дни весны будут особенно холодными: синоптики назвали дату потепления

Последние дни весны будут особенно холодными: синоптики назвали дату потепления

11:56Синоптик
Школа полностью уничтожена: оккупанты цинично атаковали приграничья Черниговщины

Школа полностью уничтожена: оккупанты цинично атаковали приграничья Черниговщины

10:58Регионы
Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: Бухарест инициирует 4 статью НАТО

Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: Бухарест инициирует 4 статью НАТО

10:43Мир
Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Китайский гороскоп на сегодня, 29 мая: Тиграм - инициатива, Драконам - проверка

Китайский гороскоп на сегодня, 29 мая: Тиграм - инициатива, Драконам - проверка

Присосалась: певица рассказала, кто надоумил Лорак выбрать Россию

Присосалась: певица рассказала, кто надоумил Лорак выбрать Россию

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУ

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

11:56

Мужчина нашел в земле предмет и не поверил его настоящей ценности

11:56

Последние дни весны будут особенно холодными: синоптики назвали дату потепления

11:41

Дроны крушат логистику оккупантов: ГУР заблокировало сухопутный коридор в КрымВидео

11:36

В Украине растет чудо-гриб со вкусом курицы: где его можно найтиВидео

11:12

Почему 30 мая нельзя ходить в лес: какой церковный праздник

Украина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – КоваленкоУкраина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – Коваленко
11:04

"Эх ты, Дроня": путинист Шаман использовал Галкина и нарвался на ответВидео

10:58

Школа полностью уничтожена: оккупанты цинично атаковали приграничья ЧерниговщиныФото

10:50

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

10:43

Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: Бухарест инициирует 4 статью НАТО

10:42

Как правильно использовать вентилятор в жару и не навредить себе

10:11

"Нельзя исключать вторжения": в ГПСУ оценили ситуацию на границе с Беларусью

10:01

От колорадского жука не останется и следа: чем обработать картофель в июнеВидео

09:55

"Можно без конверта": Никитюк сделала неожиданное заявление о свадьбеВидео

09:53

Регионы России снова в огне, после атаки дронов горят важные объекты: детали

09:14

Украинские гимнастки на чемпионате Европы устроили бойкот гимнам РФ и Беларуси

08:59

Нужно ли включать поворотник: тест по ПДД ставит в тупик каждого второгоВидео

08:33

Детей Путина и Кабаевой обучают педагоги из ЮАР и Британии - расследование СМИ

08:12

РФ атаковала турецкое гражданское судно в Черном море: есть раненыеФото

08:10

Красная линия для Минска: Новак рассказал, чем обернется попытка РФ заблокировать трассу Киев-Чопмнение

07:44

Пожары, выбитые окна и раненые: РФ ударила по жилым домам в ЗапорожьеФото

06:53

Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали

05:58

Гороскоп на завтра, 30 мая: Девам — трудности, Козерогам — путешествие

05:34

Кто получит подарок небес в начале лета: гороскоп на июнь 2026Видео

05:11

Чем пугали детей в СССР: абсурдные запреты, которые можно услышать и по сей день

04:30

Счастье уже на пороге: для каких знаков зодиака конец мая станет особенным

04:09

Как правильно брать кота на руки: большинство допускает ошибку, пугающую животноеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке магазина одежды за 25 с

03:37

Как правильно перевозить ребенка в автокресле - главное, что должны знать родители

03:11

Вечерний полив против утреннего: когда лучше всего поливать растения летом

02:15

Сенсация из космоса: учёные наткнулись на новую таинственную планету

01:06

Десятки ракет в месяц: прогноз сроков массированных ударов РФ по Украине

00:01

Транспортный удар по кошельку: киевлянам раскрыли новые цены на проезд

28 мая, четверг
23:58

Россия атакует Украину "ракетным винегретом": эксперт предупредил о новых ударахВидео

23:01

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

22:44

Часть мужчин могут лишиться бронирования — юрист предупредил о новом нюансе

22:42

Оккупантам приказали до 31 мая прорваться к ключевому городу - Силы обороны

22:18

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многихВидео

22:03

Жесткая цензура в СССР: за какие зарубежные фильмы можно было попасть в тюрьму

22:00

Тигровые шорты и огненные волосы: как выглядит биологический сын Джоли и Питта

22:00

В Запорожье готовят рекордное повышение тарифов на воду — когда цена вырастет официально

21:38

Украинцы создали свое "государство" у Тихого океана — как оно называетсяВидео

21:05

Тарифы на газ изменятся: стало известно, сколько будут платить украинцы в июне

21:03

"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздноватьВидео

20:54

Чем подкормить клубнику после цветения: секрет сладкой ягоды

20:42

Известный актер показался на фронте после громкого скандала - детали

20:15

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

20:06

Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

20:04

Цвет, о котором молчат все модницы: дизайнер назвал главный оттенок лета-2026

19:58

В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

19:50

"Линия Суровикина" может рухнуть: Коваленко заявил о переломе в ходе войныВидео

