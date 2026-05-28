Украина переломила ход войны с РФ: какая стратегия кардинально изменила ситуацию

Дарья Пшеничник
28 мая 2026, 11:12
В материале отмечается, что еще несколько месяцев назад ситуация для Украины была значительно хуже.

Украина изменила ход войны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Украина усилила удары дронов
  • РФ теряет темп и ресурсы
  • Новые беспилотники разрушают логистику врага

Украина вступает в новую фазу войны с Россией — более самодостаточную, технологичную и агрессивную в глубине вражеской территории. Именно такой вывод делает Financial Times, описывая, как массовое производство ударных беспилотников и новые тактики их применения изменили динамику боевых действий.

Украинские дроны изменили ход войны

Киев уже не только сдерживает российские наступления, но и системно переносит боевые действия на территорию РФ, несмотря на сокращение американской поддержки. Одним из ключевых драйверов этого сдвига FT называет компанию Fire Point, которая ежедневно выпускает около 300 дронов FP-1 и FP-2. Каждый стоит примерно 50 тысяч евро, но их эффективность окупает затраты.

Соучредитель Fire Point Денис Штилерман подтверждает, что эти аппараты регулярно работают по российским целям, включая оккупированный Крым. Он описывает новую тактику "засад" на российскую авиацию: FP‑1 доставляет на аэродром два квадрокоптера со взрывчаткой, которые ждут момента для удара по самолетам.

"В этом месяце динамика изменилась в нашу пользу, в пользу Украины. Мы удерживаем больше позиций и наносим больше урона", — заявил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что дальнобойные удары по территории РФ имеют особое значение.

Украина становится менее зависимой от партнеров

Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук подчеркивает, что страна сейчас находится "в одной из самых сильных позиций с начала войны". Европейская помощь выросла, а собственное производство вооружений позволило компенсировать паузу в поддержке со стороны США.

По данным Минобороны, за первые четыре месяца года производство разведывательных дронов выросло на 441%, ударных — на 312%, а систем глубокого поражения — на 53%. FPV-дроны на оптоволокне, менее уязвимые к РЭБ, увеличили выпуск на 179%.

Представитель General Cherry Станислав Гришин рассказал, что один из FPV-дронов компании сбил российский Ка-52.

"FPV-дроны фундаментально меняют традиционную войну", — подчеркнул он.

Россия теряет темп и терпение

В материале отмечается, что в РФ растет недовольство войной, которая все чаще "приходит домой". Удары украинских дронов фиксируют даже на Урале. Индекс протестного потенциала ВЦИОМ в апреле поднялся до 25% — максимума с начала вторжения.

Один российский бизнесмен из элитных кругов заявил: "Все в ярости. Люди единодушно считают это катастрофой. Это нужно как-то решать". Он также добавил, что Владимир Путин является "крайне непопулярным", а к тому же "старым и упрямым".

Украинский министр Михаил Федоров сообщил, что только в марте и апреле Россия потеряла около 35 тысяч убитых и тяжело раненых. По оценкам западных спецслужб, общие потери РФ могут достигать 1,2 миллиона. В то же время глава британской разведки Энн Кист-Батлер заявила, что почти полмиллиона российских солдат уже погибли.

Украина наносит удары по логистике и меняет правила игры

Военный аналитик Франц-Стефан Гади считает, что благодаря роям FPV-дронов, которые создают 20-километровую "зону поражения", Киев вернул себе "паритет или преимущество на отдельных участках фронта".

"Украина, вероятно, находится в лучшем военном положении в мае 2026 года, чем была в мае 2025-го", — отметил он.

Киев переходит от ударов по нефтегазовой инфраструктуре к системному разрушению российской логистики. Новые дроны средней дальности — FP-2, "Хмаринка" и "Хорнет" — позволяют поражать цели, которые еще год назад были недосягаемыми.

Бывший военнослужащий Сил беспилотных систем Дмитрий Путята объясняет, что теперь можно поражать объекты "на дистанциях, которых не достигали как минимум с 2024 года".

"С появлением так называемых дронов среднего радиуса действия останавливать российское наступление стало значительно легче и эффективнее", — говорит он. По его словам, российская армия "не имеет возможности противодействовать систематическому уничтожению своих складов, систем ПВО, радаров и т. д.".

Даже российский Telegram-канал Rybar признает, что удары по Крыму "становятся все опаснее" и уже влияют на поставки товаров и топлива.

Возможно ли быстрое завершение войны

Эксперт по вопросам России и историк Маттиас Уль заявлял, что быстрого завершения войны в Украине ожидать не стоит — конфликт может затянуться на годы и перерасти в "бесконечную войну дронов".

По его словам, нынешняя фаза боевых действий остается войной на истощение, в которой ни одна из сторон не демонстрирует готовности к быстрому завершению конфликта.

"На данный момент война на истощение будет продолжаться", — добавил он.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам главы Минобороны Михаила Федорова, Украина запускает "логистический локдаун" армии России и масштабирует middle strike-удары по тылу врага.

Ранее сообщалось, что российские войска сравнивают Константиновку с землей, превращая город в руины, которые невозможно будет удерживать. Оккупанты постепенно закрепляются в окрестных селах, накапливают силы и пытаются проникать в сам город, фиксируясь в разных его точках.

Накануне стало известно, что российские оккупанты заявили о захвате приграничного села Гранов в Харьковской области, но эта информация является лишь очередной порцией лжи.

Об источнике: Financial Times

Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

война в Украине дроны война России и Украины
