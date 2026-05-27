Тля и грибок исчезнут за сутки: чем опрыскать овощи

Как защитить урожай без химии: дачникам посоветовали доступные растворы из соды и дрожжей, которые помогают бороться с вредителями и грибком.

Средство от тли и фитофторы на огороде

О чем вы узнаете:

Как сода помогает избавиться от тли

Чем опрыскивать помидоры от фитофторы

Как защитить огурцы и помидоры без химии

Многие огородники в разгар дачного сезона сталкиваются с грибковыми заболеваниями растений и нападениями вредителей. Однако для защиты урожая не обязательно покупать дорогие химические препараты — помочь могут простые домашние средства, о которых расскажет Главред.

Как сообщает gazeta.pl, смеси на основе обычных продуктов, таких как сода и дрожжи, уже давно пользуются популярностью среди дачников. Они помогают не только бороться с вредителями, но и укрепляют растения.

Содовый раствор против тли

Пищевая сода считается эффективным средством против тли и грибковых инфекций. Такой раствор подходит для обработки помидоров и огурцов.

Для приготовления понадобится:

1 литр воды

1 чайная ложка пищевой соды

2 чайные ложки растительного масла

Все ингредиенты нужно хорошо перемешать. Перед каждым использованием смесь рекомендуют взбалтывать, чтобы масло равномерно распределилось и помогло раствору дольше держаться на листьях.

Дрожжи против фитофтороза

Еще одним популярным средством среди дачников является дрожжевой раствор. Он помогает защитить помидоры и огурцы от грибковых заболеваний, в частности от фитофтороза.

Для приготовления раствора нужно:

100 граммов свежих прессованных дрожжей

10 литров воды

Дрожжи следует измельчить, залить водой и хорошо перемешать до полного растворения. Опрыскивать растения рекомендуют раз в неделю.

Дачники отмечают, что такой способ особенно полезен при первых признаках фитофтороза, ведь он помогает сдержать распространение грибковой болезни и поддержать растения.

