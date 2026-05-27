Тля и грибок исчезнут за сутки: чем опрыскать овощи

О чем вы узнаете:
- Как сода помогает избавиться от тли
- Чем опрыскивать помидоры от фитофторы
- Как защитить огурцы и помидоры без химии
Многие огородники в разгар дачного сезона сталкиваются с грибковыми заболеваниями растений и нападениями вредителей. Однако для защиты урожая не обязательно покупать дорогие химические препараты — помочь могут простые домашние средства, о которых расскажет Главред.
Как сообщает gazeta.pl, смеси на основе обычных продуктов, таких как сода и дрожжи, уже давно пользуются популярностью среди дачников. Они помогают не только бороться с вредителями, но и укрепляют растения.
Содовый раствор против тли
Пищевая сода считается эффективным средством против тли и грибковых инфекций. Такой раствор подходит для обработки помидоров и огурцов.
Для приготовления понадобится:
- 1 литр воды
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 2 чайные ложки растительного масла
Все ингредиенты нужно хорошо перемешать. Перед каждым использованием смесь рекомендуют взбалтывать, чтобы масло равномерно распределилось и помогло раствору дольше держаться на листьях.
Видео о том, как защитить томаты от фитофтороза, можно посмотреть здесь:
Дрожжи против фитофтороза
Еще одним популярным средством среди дачников является дрожжевой раствор. Он помогает защитить помидоры и огурцы от грибковых заболеваний, в частности от фитофтороза.
Для приготовления раствора нужно:
- 100 граммов свежих прессованных дрожжей
- 10 литров воды
Дрожжи следует измельчить, залить водой и хорошо перемешать до полного растворения. Опрыскивать растения рекомендуют раз в неделю.
Дачники отмечают, что такой способ особенно полезен при первых признаках фитофтороза, ведь он помогает сдержать распространение грибковой болезни и поддержать растения.
Вас может заинтересовать:
- Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых
- Как собрать в три раза больше яблок без химикатов: метод агронома из 1960-х
- Томаты массово сбрасывают цветки: что сделать для спасения урожая
Об источнике: Gazeta.pl
Gazeta.pl — один из крупнейших интернет-ресурсов в Польше, который публикует актуальные новости и полезные советы для водителей. Также на сайте можно обменяться мнениями и добавить собственные комментарии по той или иной теме.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред