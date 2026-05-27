В Украине может появиться новый формат повесток: как их планируют вручать

Юрист считает, что электронные повестки — это логичный шаг.

Электронные повестки в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления юриста:

В Украине могут ввести электронные повестки

Нарушителей учета это вряд ли заставит прийти в ТЦК

Насколько это необходимо — вопрос спорный

В Украине готовят изменения в системе мобилизации. В частности, мобильные бригады оповещения или блокпосты, скорее всего, не исчезнут, но могут появиться электронные повестки. Об этом в интервью Главреду рассказал управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко.

По его словам, в теории электронные повестки — это логичный шаг, учитывая потребность государства в мобилизационном ресурсе и определенную цифровизацию этой сферы.

"Будет ли это хорошо или плохо — очень сложно сказать. С одной стороны, мы сейчас идем по пути, по которому когда-то шла Россия, где внедрялись электронные повестки и подобные вещи. Насколько это действительно необходимо — вопрос сомнительный. Потому что человек, который скрывается и нарушает правила воинского учета, может получить хоть 20 повесток, но все равно не придет. Здесь вопрос не в повестке, а в системе", — сказал он.

Юрист добавил, что сейчас система выглядит почти так же, как могла бы выглядеть электронная форма, но немного видоизмененная.

"Если, например, в России все отправляется в электронном формате в кабинет и приходит уведомление на телефон о том, что вам пришла повестка, то у нас это выглядит так: в электронной системе автоматически генерируется повестка, она подписывается и отправляется человеку письмом по адресу, где он состоит на учете в ТЦК", — отметил Муренко.

По его мнению, это почти одинаковые системы, поэтому, вероятно, сильного влияния на процесс мобилизации не будет.

Вручение повесток в Украине

В Украине изменят правила бронирования

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что в Украине с середины июня начнут действовать новые правила бронирования военнообязанных работников, работающих по совместительству.

По его словам, таких работников будут учитывать в квоте бронирования только один раз и только на одном предприятии.

"Если военнообязанный имеет отсрочку и работает сразу в нескольких компаниях, ему нужно будет определить только одно место работы, где его будут учитывать для бронирования", — подчеркнул он.

Правила бронирования

Мобилизация в Украине — последние новости

Нардеп Сергей Нагорняк говорил, что в украинской армии существует острый дефицит личного состава, поэтому возможные нововведения в подходе к бронированию военнообязанных направлены на решение этой проблемы. В частности, могут мобилизовать работников с бронированием, чтобы улучшить комплектование армии.

Как ранее сообщал Главред, Минобороны совершенствует систему военно-медицинских комиссий и интегрирует цифровые решения, например, приложение "Резерв+", что позволит обновлять данные без посещения ТЦК. Такие изменения должны обеспечить более точный медицинский контроль и повысить качество мобилизационного ресурса.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает изменение правил бронирования работников, сделав его платным или связанным со службой в резерве. Бронь не будет бессрочной, а забронированные обязательно должны участвовать в защите страны в различных формах.

О персоне: Никита Муренко Никита Муренко — управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах бронирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

