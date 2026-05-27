Электросамокаты в Украине получили новый статус на дороге — о чем идет речь

Юрий Берендий
27 мая 2026, 19:11
В Национальной полиции пояснили, как Верховный Суд и действующее законодательство уже определили статус электросамокатов и другого легкого электротранспорта.
Электросамокаты в Украине получили новый статус на дороге — о чем идет речь
Электросамокаты подпадают под действие ПДД — как это повлияет на безопасность дорожного движения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Электросамокаты уже официально признаны Верховным Судом транспортом
  • Водители самокатов должны соблюдать общие ПДД
  • На этой неделе в комитете рассмотрят соответствующий законопроект

В Украине продолжается урегулирование правил использования электросамокатов и другого легкого электротранспорта после решения Верховного Суда, которое фактически приравняло их водителей к полноценным участникам дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в комментарии Новини.Live.

"Действительно, есть решение Верховного Суда. Но я бы сказал, что на данный момент это решение дало определенные ориентиры для судебного разбирательства. Но хочу также заметить, что в прошлом году и так было определено два вида такого легкого электротранспорта как транспортные средства", — сказал он.

Белошицкий пояснил, что речь идет о легких персональных электрических транспортных средствах и низкоскоростных легких электрических транспортных средствах.

По его словам, законодатель в законе об автомобильном транспорте уже определил эти две категории и закрепил их как полноценные транспортные средства. Соответственно, несмотря на то, что отдельного детального регулирования еще нет, их водители должны соблюдать общие правила дорожного движения, поскольку эти средства официально считаются транспортом.

"Тем не менее, очень необходимо регулирование этого вопроса. Сейчас на рассмотрении законопроект 3023, и мне кажется, что на этой неделе будет сделан определенный шаг для решения этого вопроса. Будет рассмотрение в комитете. Поэтому это то, что нам необходимо именно сейчас. Не только 3023, там еще есть ряд изменений, но это уже хотя бы будет толчок. Это нужно урегулировать", — подытожил он.

Что этому предшествовало

Напомним, Верховный Суд Украины фактически признал электросамокаты полноценными участниками дорожного движения и отнес их к источникам повышенной опасности. Это означает, что их пользователи могут нести повышенную ответственность за вред, причиненный пешеходам или другим участникам движения, даже в случаях, когда прямой вины нет, например из-за технических неисправностей или дорожных инцидентов.

В результате такого подхода предусмотрено, что владелец или пользователь обязан возмещать материальный ущерб и моральный вред, причиненный третьим лицам во время управления электросамокатом.

Также подчеркивается, что пользователи электросамокатов должны соблюдать правила дорожного движения на общих основаниях, включая запрет на управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, за что предусмотрены штрафы.

Кроме того, за нарушение ПДД водители электросамокатов будут нести административную ответственность наравне с другими участниками дорожного движения, такими как водители автомобилей или мотоциклов.

Нововведения для водителей — последние новости по теме

Адвокат Елена Воронкова подробно разъяснила новые основания для штрафов водителей, связанные с техническим осмотром и состоянием автомобиля, подчеркнув, что полицейский может выявить только очевидные нарушения в эксплуатации автомобиля. Она отмечает, что сложные неисправности определить на месте сложно, поэтому протоколы составляют в основном за отсутствие прохождения техосмотра.

Также ранее сообщалось, что ответственность за неисправность автомобиля может наступить только в том случае, если водитель сознательно продолжает двигаться на неисправном транспорте. Как подчеркнула Елена Воронкова в интервью о новых штрафах за ошибки водителей, неисправность может появиться даже после прохождения техосмотра. Поэтому важно понимать, что ответственность возникает только при осведомленности водителя о проблеме и умышленном нарушении.

Напомним, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий акцентировал внимание на нюансах введения штрафных баллов и автоматической фиксации нарушений, указывая на необходимость решения вопросов идентификации реального водителя на дороге. Как ранее сообщал Главред, такие системы пока вызывают много дискуссий и требуют доработок для полноценного применения в Украине.

О персоне: Алексей Белошицкий

Алексей Георгиевич Белошицкий — первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины с июня 2016 года, украинский полицейский, юрист, адвокат, доктор философии в области права, участник российско-украинской войны. Работает над внедрением новейших форм и методов осуществления правоохранительной деятельности, в частности в сфере общественной безопасности и обеспечения безопасности дорожного движения.

