Новый штраф для водителей: за что можно получить наказание и как его избежать

Главное:
- В случае введения новых правил ТО автомобилей в Украине водители могут получать штраф
- Полицейские могут на месте фиксировать отсутствие прохождения техосмотра
Адвокат Елена Воронкова прокомментировала вопрос о том, что в случае введения новых правил техосмотра автомобилей в Украине водители могут получать штраф за непройденный ТО или за управление неисправным автомобилем.
"Да, но что касается неисправностей: доказать их на месте бывает сложно. Я имею в виду, что полицейский может выявить только очевидные нарушения — например, отсутствие габаритных огней, неисправные фары, отсутствие зеркал или другие вещи, которые напрямую влияют на безопасность движения", - подчеркнула она в интервью Главреду.
Эксперт отмечает, что более сложные технические неисправности автомобиля на месте определить невозможно.
"В таком случае полицейский может лишь зафиксировать отсутствие прохождения техосмотра, составить протокол и наложить штраф", - добавила Воронкова.
Что будет со штрафами в 2026 году: важное предупреждение
В 2026 году система контроля дорожного движения в Украине переживает масштабную трансформацию — одну из самых заметных за последние годы. Как отмечает эксперт и автор YouTube-канала "АвтоТема", приоритет смещается от работы патрулей к внедрению технологий автоматического контроля.
Речь идёт о расширении сети "умных" камер, которые будут фиксировать нарушения не только на магистралях, но и в городах — на проблемных перекрёстках и даже в зонах парковки.
Ранее сообщалось о том, что водителей с детьми ждут новые правила. В частности, в Украине начал действовать закон о парковке водителей с детьми.
Ранее Главред писал о том, что должно быть в машине у каждого украинца. Какие документы иметь при себе, что должно быть в багажнике и как подготовить автомобиль к зиме — что поможет избежать штрафов и проблем в дороге.
О персоне: Елена Воронкова
Елена Воронкова — адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича. Специализируется на вопросах административного, гражданского и транспортного права. Имеет практический опыт ведения дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, обжалованием штрафов, защитой прав водителей, а также консультированием в сфере регулирования безопасности дорожного движения.
Участвует в подготовке правовых позиций, анализе законодательных изменений и публичных обсуждениях реформ в сфере транспорта. Регулярно комментирует актуальные правовые темы для СМИ, в частности вопросы ответственности водителей, процедур технического осмотра, страхования и административной практики.
